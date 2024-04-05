Стань моим мужем: Лепс высказался о женщинах, зовущих мужчин под венец

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Музыкант порассуждал о том, стоит ли дама делать первый шаг в этом вопросе.

Народный артист России Григорий Лепс считает абсолютно приемлемым тот факт, когда женщина делает предложение мужчине. Как, например, это случилось на шоу федерального телеканала с телеведущей Ольгой Бузовой, которая предложила жениться на себе Филиппу Киркорову.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru певец иронично поздравляет знаменитостей.

«Поздравляю обоих! Хорошая семейная пара», — посмеялся артист на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Сам же Лепс тоже не прочь жениться в третий раз. В женщинах он не разочарован, несмотря на два развода.

В первый раз музыкант вступил в брак со Светланой Дубинской. У пары в 1984 году появилась на свет дочь Инга. Второй брак оказался продолжительнее первого. Супругой Лепса стала балерина Анна Шаплыкова. Почти 20 лет влюбленные были вместе. От артиста она родила дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.

В современном мире в погоне за счастьем уже не так важно, кто сделает предложение, поэтому, может, и артиста в скором будущем ждет лучшее предложение в его жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие женщины привлекают Григория Лепса.