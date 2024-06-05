«Еще минута, и все»: Плетнева из группы «Винтаж» чуть не умерла после череды роковых случайностей

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов

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Анна Плетнева жалуется, что ее преследуют несчастья. Почему поклонники певицы обвиняют в этом саму звезду, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева едва не погибла во время концерта.

«Жизнь перед глазами пролетела, да. Я поняла, что если в одну секунду сейчас вдруг меня не станет, все подумают, что, наверное, плохая девочка была не такая уж плохая», — рассказала она.

Что стало причиной экстренной госпитализации артистки? Из-за чего певицу преследуют болезни и травмы? И восстановился ли супруг звезды после страшной аварии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня есть плетка. Знаете, если что, могу и отшлепать. И вообще, мне, конечно, комфортнее, если честно, гораздо комфортнее в черном латексе», — призналась певица.

Анна Плетнева недавно посетила музыкальную премию. 46-летняя звезда пребывала в прекрасном настроении, хотя буквально пару дней назад была на волосок от смерти. Во время ее выступления на сцену посыпался дождь из конфетти. Одно из сердечек на вдохе попало артистке в горло.

«Это был мой выход и первая песня. Я вдохнула конфетти в виде сердца и почувствовала, что мне перекрыло все. Я была в сознании, слава богу, потому что это сердце правильно как-то легло мне сюда (показывает на шею. — Прим. ред.) и не перекрыло окончательно мне воздух», — рассказала Плетнева.

После концерта певица была экстренно доставлена в больницу. Медикам удалось извлечь инородное тело из дыхательных путей.

«Это было, честно говоря, достаточно страшно, потому что это все наживую происходит. Замораживают тебе все и специальным эндоскопом это вытаскивают. Но врачи сказали, что очень повезло, что минута еще, и все», — уточнила артистка.

Звезды шоу-бизнеса прекрасно понимают Анну. Олег Газманов едва не погиб от удара током во время выступления. Это произошло, когда народный артист РФ взял в руку микрофон. Экс-солистка группы Reflex Алена Торганова на концерте случайно засунула руку в работающий вентилятор. Ей отрубило фалангу пальца. А Оксана Почепа, более известная как Акула, на гастролях за границей упала в зал с высокой сцены.

«Я, думая, что мониторы у меня должны быть на сцене, шла и ушла резко вниз метров… Не знаю, сколько там было. Я вообще не поняла, как это все произошло», — поделилась она.

Это уже не первая опасная ситуация в жизни Плетневой. Три года назад на репетиции концерта звезда получила сотрясение мозга и травму шеи. Упала с большой высоты. А ранее певица едва не погибла от пневмонии. Анна признается: ее буквально преследуют несчастья.

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«Да, причем, вы знаете, действительно я этого не ожидала. Сколько было конфетти, СО2 (углекислый газ. — Прим. ред.), огня, всяких подвесов. Что я только не делала на сцене. Но, казалось бы, банальная такая штука, просто секунда, которая залетела на вдохе на песне „Знак Водолея“ тебе в рот», — поразилась солистка группы «Винтаж».

Поклонники считают: Анна Плетнева сама притянула к себе беду. В 2017 году певица выпустила клип на песню «Немного рекламы». По задумке режиссера Константина Богомолова, она снялась в гробу. Играла собственные похороны. После этого в жизни звезды началась черная полоса.

«Это определенная энергетическая структура. Смерть — это не игрушка. Для нашей психики как будто конец уже произошел. И тогда мы начинаем жить несколько иначе и просто-напросто сами ее притягиваем», — объяснила экстрасенс Ольга Лосева.

А два года назад в аварии едва не погиб муж певицы. Бизнесмен Кирилл Сыров, управляя мотоциклом, на скорости врезался в автомобиль. Он получил множественные переломы, потерял много крови.

«Я, кстати говоря, оценила это лишний раз как напоминание о том, как важно каждую секунду ценить то, что с тобой происходит, то, что мы живем, то, что у нас есть возможность, не знаю, делать все», — заявила исполнительница.

«У нее есть путь и потребность в определенном обнулении. То есть нужно перезапустить те сценарии, которые сейчас включены, нужно очиститься. Может быть, есть смысл, например, поменять обстановку или пересмотреть то окружение, которое у нее есть. Это позволит ей освободиться от того злого рока, который, может быть, сейчас на ней есть», — уточнила экстрасенс.

Сама Плетнева в мистику не верит. Она считает, это всего лишь череда совпадений. Но от мотоцикла, который сама же когда-то подарила супругу, после дорожно-транспортного происшествия избавилась.