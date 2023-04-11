Фото, видео: Личный архив Алексея Романоф; 5-tv.ru

14 апреля певец и композитор отмечает 45-летие. В студии 5-tv.ru в канун юбилея мы поговорили о том, куда идет наша музыкальная индустрия, сиюминутности славы и философии в поп-музыке.

Певец и композитор Алексей Романоф большинству россиян известен как создатель и участник группы «Винтаж». В нулевые появление этого коллектива стало знаковым явлением в шоу-бизнесе. Написанные Алексеем хиты — «Ева, я любила тебя», «Плохая девочка», «Одиночество любви» заучили наизусть, а солистка Анна Плетнева прочно вписала себя в ТОП самых сексуальных певиц тех лет. Как признается Романоф, группа «Винтаж» для самых преданных поклонников — это практически религия.

14 апреля певец и композитор отмечает 45-летие. В канун юбилея Алексей Романоф стал гостем студии 5-tv.ru. В интервью автору и ведущей Светлане Шевченко он рассказал об истории создания группы «Винтаж», в чем заключалась основная философия коллектива, как началось сотрудничество с Лолитой Милявской и почему она сейчас самая яркая звезда отечественной эстрады. Какую роль в ее жизни сыграла Раневская и почему после исполнения главного хита о Фаине Георгиевне Лолита прорыдала 40 минут.

Кроме того, мы поговорили о том, куда сейчас идет наша музыкальная индустрия, как создаются хиты и почему многие кумиры последних лет будут столь же стремительно исчезнут, как и появились, а также, что можно простить за талант, есть ли друзья в шоу-бизнесе и кого в юности в театре играл певец Митя Фомин.

«Я по-прежнему мечтаю, у меня по-прежнему есть какие-то идеи и желания. У очень многих людей, как шутят, в моем возрасте и положении, но окей, вот, уже нет ничего не хотят. Ну вот, добились всего. Считают, что все, и уже ничего не хотят. Я много чего хочу. И я очень надеюсь, что это все не закончится театром и шоу. Будет что-то еще. Мне сейчас очень интересно во все это играть», — уверен Алексей.

Разговор получился глубокими и философским. Смотрите подробнее в видеоверсии интервью с Алексеем Романоф и в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

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