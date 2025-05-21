Ожоги, травмы и трагедии: какие ЧП случались со звездами на концертах

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

Выступления знаменитостей не всегда проходят гладко. Кто из звезд пострадал ради славы, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды шоу-бизнеса откровенно рассказали, с какими потрясениями им приходится встречаться во время работы. По чьей вине Филипп Киркоров получил ожоги на концерте? И чем закончилось неудачное падение Николая Баскова со сцены? Смогла ли Елена Ваенга прийти в себя после смерти зрительницы на выступлении в Твери? И почему Дима Билан почти целый месяц ничего не слышал после съемок клипа? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Они на всех экранах и первых полосах газет. За их роскошной жизнью следят миллионы. Но только сами звезды шоу-бизнеса знают, какова плата за такой успех.

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Недавно народный артист РФ Филипп Киркоров получил сильнейшие ожоги прямо во время концерта. В момент исполнения песни «Черная пантера» на нем загорелась куртка от неправильно сработавшего фейерверка. Исполнитель кричал от боли, но не мог отдернуть руку, иначе упал бы с высоты.

«Я как птица феникс. То сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование. Главное, что зритель ничего не понял», — заявил Киркоров.

«Я только что с ним говорила на эту тему. Я очень переживала за него. Когда говорят: ой, артисты в шоу-бизнесе зажравшиеся… Никто не знает их бессонные ночи, никто не знает, какой риск иногда бывает», — отметила продюсер Яна Рудковская.

После происшествия поп-королю оказали помощь медики. Несмотря на ожоги и боль, певец переоделся и продолжил концерт. Поклонники переживали за артиста и гадали, что ожидает горе-пиротехников, которые из-за своей ошибки покалечили Киркорова.

«Такие пиротехнические штучки, конечно, должны проходить обязательно испытания на каких-то специальных каскадерах, наверное, все-таки. А уже потом пользоваться непосредственно артистами», — выразила мнение певица Юлия Ковальчук.

Но Филипп не стал наказывать ответственных за эту часть шоу. Случившееся он назвал неудачным стечением обстоятельств.

«Все хорошо. Главное, что мы отработали два концерта. Зритель от этого не пострадал. Концерт продолжался, хоть это и случилось во время шоу. Всякое бывает, это человеческий фактор. Так случилось. Первый раз меня поджарили так на сцене, первый раз», — поделился Киркоров.

Народному артисту РФ Николаю Баскову тоже регулярно не везет на концертах. В 2004-м в Витебске он споткнулся во время прогулки по залу и загремел в больницу с растяжением голеностопа. В 2009 году заработал разрыв коленных связок.

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«Упал со сцены, было такое. Я не заметил. Сделал шаг назад, оступился и упал», — рассказал Басков.

Три года назад певец получил очередную травму связок в Витебске. На этот раз дошло до операции. По словам знаменитости, восстановление проходило тяжело и долго.

«Я тогда, помните, с палочкой ходил», — уточнил он.

Еще один кошмар для звезд — потерять во время выступления свой голос. К примеру, за кулисами у народных артистов РФ Валерии и Григория Лепса дежурят фониатры. А сам Басков каждую свободную минуту практикует молчание, чтобы поберечь связки.

«Голос же — это живой инструмент, ему тоже нужен отдых. Это как любая связка или мышца», — подчеркнул он.

Впрочем, заслуженный артист РФ Дима Билан уверяет: гораздо хуже, если ты теряешь слух. Исполнитель рассказал, как недавно пострадал на съемках клипа. Еще в начале марта ради эффектного видеоряда он сутки провел под дождем и после этого оглох на целый месяц.

«Все хорошо. Все нормально, да. Чуть-чуть высокие пропадали, чуть-чуть, но уже все нормализовалось практически», — поделился Билан.

Проблемы со слухом возникали и у рэпера Егора Крида, и у 80-летнего маэстро Юрия Антонова. Правда, по совсем другим причинам.

«Я не слышал ничего. Я реально думал, что у меня лопнули перепонки. Очень громкая волна от людей, от пиротехники немножко гасанула мои уши», — признался Крид.

«Такой силы были мониторы, вы себе не представляете. Я удар звуковой испытал просто. Я после первой песни сказал, что надо убавить мониторы. Они, наоборот, еще сильнее включили», — рассказал народный артист РФ Юрий Антонов.

Анна Плетнева теперь предельно аккуратна с конфетти. Однажды на концерте она вдохнула один из кусочков фольги, и он перекрыл ей дыхание. А ее коллега Юлия Ковальчук как-то едва не осталась без своей знаменитой голливудской улыбки.

«Один раз я очень сильно в порыве танца ударила себе микрофоном по зубам. Честно говоря, думала, что я выбила зуб. Но выяснилось, что зуб был на месте. Был просто сильный ушиб десны», — уточнила она.

Впрочем, иногда на концертах случаются ЧП, когда страдают не певцы, а сами зрители. Такие ситуации богатые и знаменитые переживают особенно остро, ведь они не всегда в состоянии оказать фанатам помощь. Как-то раз на выступлении народного артиста РФ Стаса Михайлова во время дождя на первые ряды полилась вода с прохудившейся крыши.

Но самая чудовищная ситуация произошла на концерте заслуженной артистки РФ Елены Ваенги. В феврале певица выступала в Твери. После окончания первой части в зале стало плохо ее 71-летней поклоннице. Скорая помощь не успела помочь, оторвался тромб. Врачам оставалось только зафиксировать смерть пенсионерки. От потрясения артистка прервала выступление и перенесла его на осень. А ее супруг публично обратился к семье погибшей.

«Искренние соболезнования родственникам. Это большая трагедия», — сказал Роман Садырбаев.

Но несмотря на внештатные, а порой и откровенно опасные для жизни ситуации, артисты не представляют свою жизнь вне шоу-бизнеса. И готовы платить любую цену за успех и признание.