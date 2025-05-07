Прервала молчание: Юлия Ковальчук ответила на скандальные высказывания мужа

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Юлия Ковальчук отреагировала на слова Алексея Чумакова о начале их отношений. Что она сказала в ответ на выпад мужа, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук впервые вышли в свет после громкого скандала. Какими нелестными словами артист ранее публично высказался о жене? Из-за чего певец поругался с подписчиками? Кто обвинил его в изменах супруге? И как на выпад мужа отреагировала сама знаменитость? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Пара Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук всегда считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Они уже 18 лет вместе, растят двух дочерей. Однако недавно артисты угодили в некрасивую историю, которая заставила фанатов сомневаться в семейной идиллии. В одном из интервью исполнитель рассказал, что изначально он не собирался жениться на Юлии. И рассматривал ее как девушку для краткосрочных отношений.

«Хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Секси. А у меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул бы. Назовем так — вдул с последствиями», — заявил Чумаков.

«Я вам скажу, что они все так и выбирают», — высказалась певица из группы КАТЯ & VOLGA.

Сам артист признался, что был предельно искренен, а потому и не стеснялся в выражениях. Но зрителям его слова показались грубыми и неуместными. Ведь Юлия — жена и мать его детей.

«Я думала, он нормальный мужчина».

«Тот самый случай, когда стоило промолчать».

Алексей Чумаков никак не ожидал, что одна невинная, по его мнению, фраза вызовет столько шумихи. Вначале он пытался отшутиться. Заявил, что на самом деле тираном в семье является Юлия.

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«Каждый человек имеет право на свое мнение. Только те, кто пишет гадости, почему-то думают, что они имеют право писать гадости. Но я же никому зла не сделал. Причем ни зрителям, которые пишут про меня гадости, ни, самое главное, собственной жене зла-то я не сделал», — отметил Алексей Чумаков.

Юлия Ковальчук подтвердила, что конечно, случаются моменты каких-то разногласий.

«И кричим друг на друга иногда бывает. И не разговариваем сутки», — сказал артист.

«Такого не было. Что ты такое говоришь? Сутки никогда в жизни мы не разговаривали», — опровергла Ковальчук.

Подписчиков уже было не остановить. Они предположили, что помимо постоянного сарказма и в целом тяжелого характера мужа, Юлии приходится терпеть и более неприятные вещи. Так, все годы их брака Алексея много раз подозревали в неверности. Ему приписывали тайные отношения с заслуженной артисткой РФ Алсу, а также телеведущей Ириной Чесноковой, которую он как-то раз при всех поцеловал.

«Это было юмористическое шоу. Девушка сказала: „Ты женат?“. Я сказал: „Это ничего не значит“. Но это был юмор. Странно, что никто об этом не понял. А вообще, честно, я изменяю Юле не с Чесноковой, я изменяю Юле с Жанной Мартиросян. Об этом тоже, то есть нас поймали в ресторане, мы держались за ручки», — отшутился Чумаков.

«Так как я в курсе, я спокойна», — добавила Юлия Ковальчук.

Впрочем, пару лет назад музыкант и сам откровенно признался, что иногда не прочь приударить за другими женщинами. А рассуждая о неверности, заявил, что не считает измену весомой причиной для развода. При этом заверил: позволяет себе только флирт, ведь он — семейный человек, и Ковальчук его во всем устраивает.

«Ты уже чувствуешь ответственность не только за себя. Ты уже миришься с желаниями еще одного человека как минимум. Когда появляются дети, вообще забываешь свои желания. Главное только они. Эгоцентризм заходит в глубокий тупик, когда ты становишься семейным человеком», — уточнил певец.

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Словом, все ждали, что на очередной неприятный выпад мужа, наконец, ответит сама Ковальчук. Долгое время певица пыталась не вмешиваться в ситуацию. Но на днях прервала молчание. Юлия заявила, что не видит ничего страшного в словах супруга.

«Если бы я обижалась, мы бы не прожили 18 лет. У меня более чем порядке все с чувством юмора и самооценкой в этом смысле. Поэтому нет, эти вещи меня никогда не задевают», — призналась артистка.

Певица рассказала, что уже привыкла к манере Алексея высказываться с иронией и его своеобразному юмору. Как-то раз он заявил, что только терпит Юлию и якобы их брак по расчету. А однажды так же пошутил и про возраст жены.

«То есть бабища за сорок, а о себе ты аккуратно сказал: пятый десяток?» — спросила у мужа Ковальчук.

Чумаков же ответил вопросом: что лучше пятый десяток или «бабища за сорок»?

«Бабища за сорок подойдет», — сказала певица.

«Нет, хуже, если бы у тебя пятый десяток, а я — бабища за сорок. Это самое страшное», — пошутил артист.

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Также певица призналась: да, муж острый на язык, и это не всегда ей приятно. Но она любит его именно таким и, как мудрая женщина, не пытается переделать.

«Это прерогатива очень молоденьких, неопытных женщин, я думаю, лет 18-ти, жить с таким ощущением, что она сможет перевоспитать взрослого человека. Поэтому я советую всем девочкам оставить эти идеи, если они хотят прожить долгую и счастливую жизнь», — заявила Ковальчук.

Недавно пара даже вместе вышла в свет, чтобы развеять все слухи о проблемах в отношениях. Артисты признались: у них все прекрасно. А осенью они планируют повторить свадебную церемонию с подвенечными нарядами и кольцами в честь уже 12-й годовщины их брака.