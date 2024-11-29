Уже 11 лет женаты: что Юлия Ковальчук подарила Алексею Чумакову на годовщину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Звездной паре приходится одновременно строить карьеру и заниматься семьей. Как у них это выходит, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отметили годовщину свадьбы. Как изменилась их жизнь в этом году? Из-за чего выступление Чумакова едва не закончилось трагедией? И почему певец перед каждым концертом обращается к врачу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Наручники стальные. Это было первое, что пришло мне в голову», — поделилась певица.

Такой необычный подарок Юлия Ковальчук решила подарить мужу Алексею Чумакову на стальную свадьбу (11 лет совместной жизни. — Прим. ред.). Супруги вместе уже почти 17 лет и недавно отметили очередную годовщину бракосочетания.

«Мы всегда отмечаем, если мы рядом находимся, если мы не находимся на гастролях или еще где-то на съемках. И, конечно же, мы всегда радуем друг друга какими-то подарками», — уточнила Ковальчук.

Артисты делятся: в последнее время устраивать друг другу романтические сюрпризы стало намного сложнее. Не хватает времени. В этом году старшая дочь знаменитостей Амелия пошла в первый класс. У родителей прибавилось забот: проверка уроков, школьные чаты.

«Если ты не объяснишь ребенку что-то в школьной программе, то потом можно локти начать кусать», — высказался диджей Рамис.

Юлия еще и взяла на себя дополнительную ответственность.

«Я вхожу в попечительский такой, родительский совет, скажем так. Поэтому мы все очень дружны, и это очень прекрасно. На мне лежит вся бухгалтерия класса», — поделилась артистка.

Плюс спортивные кружки и секции первоклассницы. При этом обучение в престижной гимназии стоит недешево. И немало уходит на младшую дочь Алисию. Поэтому маме с папой теперь приходится трудиться еще больше.

«Я иногда так, в правильном каком-то смысле завидую мамочкам, которым 40, а у них трое детей, и они уже живут своей жизнью», — призналась Юлия Ковальчук.

Главное, чтобы с работы родители возвращались целыми и невредимыми. За многолетнюю карьеру с супругами случались разные ситуации. И если одни из них были курьезными…

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«Я белье теряла на сцене. Меня бегали ловили, его застегивали. Да, было и такое», — вспомнила певица.

То другие — опасными для жизни.

«Я провалился под сцену, разошелся вот так (показывает. — Прим. ред.) пол, я упал и очень долго выбирался оттуда», — рассказал Алексей Чумаков.

Но зажигательные танцы давно в прошлом. Артист признается: многое ему стало даваться не так легко, как в начале творческого пути. И если раньше певцу хватало лишь легкой распевки перед концертом, то теперь он не выходит на сцену без приема у врача-фониатора.

«Всегда в том или ином городе приглашаю. К сожалению, уже тяжело. После перелетов тяжело петь. Я же не делаю это под фонограмму, поэтому мне приходится каждый раз вызывать фониатора», — уточнил музыкант.

По словам Чумакова, организаторы часто предлагают ему не напрягать связки и включить так называемую «фанеру». Но Алексей всегда отказывается. Говорит, что слишком любит и уважает своих зрителей, чтобы халтурить. Юлия Ковальчук его полностью в этом поддерживает. В других вопросах супруги тоже стараются находить компромиссы. Артисты уверены: именно в этом и состоит секрет их крепкого брака.