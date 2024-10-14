Певица Юлия Ковальчук устроила грандиозный праздник для своей принцессы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда пока не готова показать дочь публике.

Певица Юлия Ковальчук недавно отпраздновала седьмой день рождения дочери. Об этом сообщает 7Дней.ру со ссылкой на соцсети звезды.

Для дочки Амелии певица украсила дом розовыми воздушными шарами и купила торт. Какой подарок звезда купила дочери — она не показала, но девочке точно он понравился. Также Юлия не стала делиться кадрами с дочерью, так как считает, что Амелии рано начинать вести публичную жизнь.

Но, по словам Ковальчук, девочка давно просит завести ей кулинарный блог. Однако звезда непреклонна и отказывает дочери в появлении в соцсетях.

«Хочу оградить свою дочку от всего того, от чего не могу оградить себя и своих близких. От всего негатива, что есть в Сети сейчас», — объяснила певица.

Возможно, спустя какое-то время звезда все же покажет девочку, а пока поклонники наблюдают сторис с празднования дня рождения. Певица мило называет свою дочку «маленькой принцессой». Такая надпись даже появилась на праздничных шарах.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Юлия Ковальчук скрывала обе беременности. В прошлом году певица и ее муж, певец Алексей Чумаков, во второй раз стали родителями дочери.