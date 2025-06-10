Специи, пиявки и кипяченая моча: какими народными средствами лечатся звезды

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Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Знаменитости неплохо зарабатывают и легко могут получить высококвалифицированную помощь. Почему же они часто прибегают к народной медицине, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды откровенно рассказали, как поддерживают здоровье в порядке. Правда ли, что при наличии возможностей и денег они все чаще прибегают к народным средствам? Чем вылечил ячмень Николай Басков? Почему Лолита предпочитает лекарствам пиявок? Зачем Катя Лель носит в сумочке пряные специи? И что вынудило Юлию Ковальчук задуматься о курсах первой медицинской помощи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно народный артист РФ Николай Басков столкнулся с неприятной ситуацией. На лице певца началось воспаление, которое в народе называют «ячмень». Но вместо того, чтобы пойти к окулисту, он почему-то воспользовался нетрадиционным способом лечения.

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«Это в Иркутске произошло. Наверное, на Байкале продуло. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает. И помогло», — отметил исполнитель.

Как вскоре выяснилось, Басков занимается самолечением при любом недомогании. Если начинаются проблемы с голосом, он едет в шале на берегу Телецкого озера, где устраивает себе так называемую аскезу, то есть молчит.

«Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя», — уточнил артист.

От мигрени и боли в горле у Николая Баскова есть еще один рецепт: он достает из шкафа оренбургский пуховый платок.

«Если вы заболели, прям обматываете голову пуховым платком, прям заматываете горло, вообще все… И ложишься в нем спать. Реально на утро просыпаешься, прямо простуда если, очень сходит. Хорошее народное средство», — заявил певец.

Поклонники Баскова в недоумении: зачем ему платок и сомнительные нити при возможности лечиться у лучших врачей?

«Никогда так не делал, не могу как-то прокомментировать. Сомневаюсь в действенности данного метода. Я бы каким-нибудь спреем воспользовался, всегда действую так», — высказался певец TERNOVOY.

Впрочем, заслуженная артистка РФ Катя Лель пошла еще дальше и предложила Николаю Баскову избавляться от болезней при помощи специй. Она уверяет: любой недуг пройдет за считанные дни, если просто пожевать одну из пряностей.

«Это как раз и есть та самая антибактериальная гвоздика, которая повышает иммунитет. Просто ее разжевываете и все», — посоветовала средство от ячменя Катя Лель.

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«У каждого должен быть свой подход прежде всего. И надо всегда проконсультироваться, потому что и перекись люди пьют, и соду едят и что только… Нет, кому-то помогает, кому-то нет, но если это приносит пользу, то дай бог», — отметил Николай Басков.

Врачи уверяют: певец сильно рискует. Ведь тот же ячмень, или по-научному, халязион — заболевание коварное. И Баскову просто повезло, что воспаление, по сути, прошло само. А могло привести к инфицированию века и ухудшению зрения.

«Нужно понимать, что есть гнойное воспаление, почему-то это произошло. При определенных условиях они могут рецидивировать, и тогда, соответственно, возникают уже грубые деформации слизистой, допустим, верхнего века», — объяснила врач общей практики Елена Артамонова.

Похоже, народные средства и альтернативные способы лечения все активнее входят в моду в шоу-бизнесе. Певица Лолита давно страдала от гипертонии, однако от лечения лекарствами отказалась.

«Артериальное давление скакало постоянно, но благодаря пиявкам нормализовалось. Шесть сеансов гирудотерапии сотворили чудо. Теперь мое давление в норме», — поделилась певица.

Анфиса Чехова однажды воспользовалась еще более изощренным методом. Вернула потерянный голос при помощи странных компрессов.

«Когда-то давно у меня был бойфренд, который злоупотреблял уринотерапией. И он вечно на плите кипятил свою урину. Но самое интересное, что один раз, когда я потеряла голос, он мне сказал: „Сейчас я тебе помогу“. Пить я, конечно, отказалась, слишком брезгливая м чувствительная, но он мне делал компрессы, и у меня восстановился голос, как ни странно», — рассказала телеведущая.

«Лечение у различных специалистов, не имеющих медицинского образования, может привести не только к хронизации процесса, а утяжелению состояния настолько, что нам просто не на чем будет искать возможность помочь пациенту. Я совершенно не отрицаю рецепты народной медицины, но всегда говорю, что исключительно в совокупности с осмотром доктора», — уточнила врач Артамонова.

Юлия Ковальчук доверяет лишь официальной медицине. А потому при недугах обращается только к врачам. При этом несколько лет консультирует по телефону коллег, которые звонят ей при любом недомогании.

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«Я могу сказать, что нужно делать, чтобы не навредить до прихода врача, но все равно никому не советую, не имея определенного опыта, оказывать какие-то такие воздействия, потому что это может навредить», — подчеркнула Ковальчук.

Певица уверяет: такие звонки не прекращаются, поэтому у нее даже появилась мысль получить специальное образование.

«Все, кроме массажа сердца, я, наверное, сделаю. Но при этом у меня буквально недавно родилась мысль и идея как раз-таки пройти курсы первой медицинской помощи, просто потому, что это, конечно, может быть полезно», — отметила артистка.

Ранее такие курсы прошла и коллега Юлии, народная артистка РФ Анита Цой.

«Я поняла, что не знаю элементарного: как остановить кровотечение, что делать, если вдруг у человека с сердцем проблемы или просто раз-раз, шел и упал», — призналась она.

За дополнительное образование звезда отдала почти 700 тысяч рублей.

«Что я только ни делала. Дышала рот в рот, делала искусственное дыхание. Очень много сдавала экзаменов, сидела за учебниками. Меня все потеряли», — уточнила Анита Цой.

Зато теперь певица — квалифицированный специалист. Она умеет ставить капельницы, проводить искусственное дыхание и даже восстанавливать работу сердца.

«Если вдруг что-то с коллегами, не дай бог, произойдет на площадке, станет кому-то плохо, я всегда готова оказать поддержку», — заявила Анита Цой.

Большинство артистов уверяет, что им просто некогда ходить по больницам. Поэтому и приходится лечиться подручными средствами или возить с собой повсюду целую аптечку.

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«Влажные салфетки. Для меня это очень важно, да. Капли для глаз, безусловно», — рассказала певица Елена Север.

«Зеленку тоже беру, черный активированный уголь. У меня целый чемодан аптечки», — поделилась блогер Мария Погребняк.

Медики призывают знаменитостей быть сознательнее и не экспериментировать с собственным здоровьем. Не заниматься самолечением и вовремя обращаться к профессиональным врачам. Ведь победить болезнь на ранней стадии гораздо проще.