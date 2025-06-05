«Профессия вообще не про боязливых»: какие несчастные случаи случаются с актерами на съемках

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Артисты нередко идут на серьезный риск ради роли. Чем жертвуют звезды в ходе съемок, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Обратная сторона профессии артиста. На какие жертвы звезды кино и сериалов идут ради желаемой роли? И почему отказываются от услуг каскадеров? Из-за чего актриса Ника Здорик во время съемок «Гардемаринов» попала в реанимацию? Что за несчастный случай произошел на площадке с Анастасией Уколовой? И как Игорь Жижикин в прямом смысле едва не сгорел на работе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда мы снимали в Вологде, было минус 30. И вот я в этом красном коротком платье, в этих сапожках кожаных. Конечно, было очень холодно», — рассказала актриса Ника Здорик.

«Вообще, кинопроцесс обладает большим количеством трудностей, и ты никогда не знаешь, что тебя ждет», — подчеркнула актриса Анастасия Уколова.

Со стороны многим кажется, что у артистов вся жизнь — вечный праздник. Высокие гонорары, светские выходы, подарки от поклонников. Но мало кто знает, сколько труда и нервов скрывается за глянцевой картинкой.

«Мне и отношения приходилось заканчивать из-за того, что были съемки. И как бы был поставлен некий ультиматум. Часто, да, это жертвы сном, жертвы каким-то графиком, какими-то адекватными перелетами и так далее, когда ты спишь в самолетах, в поездах», — высказался актер Роман Евдокимов.

«Наша профессия вообще не про боязливых и не про страхи. Наша профессия для волевых, смелых, потому что приходится очень много жертвовать и приходится очень много преодолевать», — отметила Ника Здорик.

Артистка вспоминает: ее дебют в кино едва не закончился трагедией. Она так хотела попасть в продолжение легендарных «Гардемаринов», что скрыла от режиссера Светланы Дружининой свою аллергию на лошадей. Последствия обмана не заставили себя ждать.

«После конной репетиции я поехала домой. У меня просто все лицо обсыпало в пятнах, и меня повезли в реанимацию, потому что у меня был отек Квинке», — уточнила Здорик.

Ника провела в больнице неделю. Однако желание сняться у Дружининой оказалось сильнее страха за свою жизнь. Здорик не рассказала о госпитализации и продолжила работу над картиной.

«Я была просто со шприцом, каждый раз выходила из кадра и колола себе шприц. И она об этом узнала, да, узнала. Она просто ********. Я думала, она меня убьет. Я знала, что у меня аллергия, но просто я об этом ей не сказала, потому что она меня сняла бы с роли», — поделилась артистка.

Нике Здорик пришлось рисковать не только своим здоровьем, но и внешностью. Светлана Дружинина решила кардинально изменить ей прическу.

«Четыре раза делала мне химию — химическую завивку волос. И после химических завивок она меня осветляла. Поэтому сейчас, спустя шесть лет, я борюсь за восстановление волос», — отметила Здорик.

Коллеги актрисы делятся: такие ситуации — обычное дело. Перед съемками артистам часто приходится менять имидж.

«Если для роли потребуется потолстеть, похудеть, побриться налысо — пожалуйста. Я же лицедейка, не просто артистка или модель. Я лицедейка. Обожаю лицедействовать в театре, в кино. Сейчас у меня роль, где я играю восьмидесяти с лишним летнюю женщину, пожилую, старую. И во втором проекте тоже старую ведьму», — высказалась актриса Алена Яковлева.

По словам артистов, набрать лишние килограммы, экстренно похудеть, отрезать или перекрасить волосы — это ерунда по сравнению с тем, на что приходится идти уже непосредственно на площадке. Обычно трюки выполняют профессиональные каскадеры. Но когда звезды хотят все сделать сами, исход бывает непредсказуемым.

«Я должна была сама исполнить трюк: прыгнуть с моста. Мы долго репетировали, и были каскадеры, которые мне показывали, и меня прикрепляли тросами. Но все равно в моменте, когда я падала в один из дублей, разбила себе глаз. Это никто никак не может сконтролировать», — поделилась актриса Анастасия Уколова.

«В прошлом году я упал с мотоциклом вместе на скорости примерно километров 40. То есть это небольшая, но так повезло. Родился в рубашке. В болоте тонул. Блин, у актеров всегда такое бывает», — уточнил актер Александр Власенко.

Звезда боевиков Игорь Жижикин не может пересчитать количество всех травм, полученных им на съемках. Он не любит пользоваться услугами каскадеров. За излишнюю смелость ему приходится платить здоровьем.

«У меня прооперированы колени, плечи, суставы. А есть еще травмы, которые я не делал операций, которые со временем дают о себе знать. Челюсть ломали, но это ничего. Трещину сделали. Это Харрисон Форд в „Индиане Джонсе“», — заявил актер.

Жижикин долгое время жил в США, снимался у ведущих режиссеров Голливуда. И практически в каждом фильме ему приходилось идти на риск.

«Я и горение делал, когда я горел, и на лошади делал трюки. С лошади падал, наверное. В Праге у меня съемки были в нашем российском фильме „Вий“. Я с лошади слетел и залетел под копыто. И это могло быть очень чревато, но мне повезло, выкрутился», — отметил Жижикин.

Игорь уверяет: он ни о чем не жалеет. Ведь когда он только решил стать актером, знал, на что идет.

«Такова работа. Есть издержки, которые ты должен терпеть», — подчеркнул артист.

Терпеть явно приходится часто. Яна Кошкина рассказала, как однажды получила сотрясение мозга на репетиции и дальше выходила на театральную сцену, превозмогая боль.

«Мы ставили этюд, где мой однокурсник принес большое дерево, огромный дуб. И как-то так замахнулся, это был огромный у нас Чимит, два с лишним [метра] роста, больше 150 килограммов весом. И он решил это бревно как-то прокрутить на плече. Я стояла сзади, и в итоге один конец бревна мне по голове попал. Но ничего, слава богу, живем», — поделилась знаменитость.

«На съемках самая большая опасность — это тот случай, если не получается задуманное нами. Все остальное — рудименты профессии», — высказался актер Петр Федоров.

Артисты признаются: ради искусства они готовы идти на любые жертвы. Чтобы потом видеть восторженную реакцию зрителей, читать хвалебные отзывы критиков и понимать: все страдания были не зря.