Ополчились бывшие: сын Кадышевой стал «героем» скандалов и судебных исков

Фото, видео: Алексей Белкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Сын Надежды Кадышевой попадает в один скандал за другим. В чем обвиняют его бывшие возлюбленные, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Все больше женщин жалуются на единственного наследника Надежды Кадышевой. Кто обвинил Григория Костюка в финансовом обмане? Кому он должен почти десять миллионов рублей? Правда, что исполнитель специально очаровывает обеспеченных дам? За что вторая экс-супруга собирается лишить певца родительских прав? И почему молчит сама народная артистка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«У меня нет никакого вообще негатива, нет желания наказать Григория. Просто хочется это остановить, чтобы было меньше жертв», — призналась экс-невестка артистки Габриелла Мерман.

Скандал в семье Надежды Кадышевой разразился еще в феврале. Тогда СМИ написали: единственного наследника артистки Григория Костюка лишили родительских прав в отношении 9-летнего сына Алексея. Его музыканту родила экс-супруга Анжелика Бирюкова, которая и стала инициатором судебной тяжбы. В телефонной беседе она рассказала: бывший муж уже восемь лет как не интересуется первенцем.

«Он никак не принимает участия в воспитании ребенка, с 2017 года его не видел», — уточнила Бирюкова.

Впрочем, заседание состоялось еще в 2021 году и, может, так и осталось бы тайной. Но этой зимой уже вторая бывшая жена исполнителя Габриелла Мерман обвинила его в равнодушии к их общему ребенку Леонарду. И тоже подала на экс-супруга в суд. Потребовала, чтобы он платил ей алименты и навещал двухлетнего сына.

«У меня есть все записи разговора, как я говорю: „Гриша, пожалуйста, я очень хочу, чтобы ты увидел ребенка. Я хочу, чтобы твои родители увидели ребенка, чтобы вы общались“. Поэтому это их нежелание», — заявила Габриелла Мерман.

Две обиженные сыном Кадышевой женщины даже подружились друг с другом и решили вынести проблему на публику. Они уверены, что только оглаской смогут заставить Григория Костюка исполнить родительский долг.

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«Он платит алименты небольшие, но прежде всего нужно участвовать в жизни ребенка», — уточнила Анжелика Бирюкова.

«Написал для суда только, а так нет, никогда не пытался. Для суда он поздравлял, также был запрос на встречу с ребенком. Я ему расписала расписание: пожалуйста, мы тебя очень ждем. И, конечно же, он написал, что заболел», — рассказала Мерман.

Впрочем, Габриелла призналась: отношение Григория к наследнику оказалось даже хуже, чем она предполагала. Недавно с ней связались представители артиста. Они сообщили, что якобы Костюк предлагает сделку: или бывшая заплатит за его добровольный отказ от Леонарда, или горько пожалеет.

«Он хотел делать запрет ребенку и все по списку. Именно поэтому я очень хотела и до сих пор хочу лишить его родительских прав», — призналась экс–невестка Надежды Кадышевой.

А недавно, по словам Габриеллы, она начала получать анонимные угрозы и находить магические атрибуты возле дома.

«Это уже такая очень частая практика, поэтому мы все все прекрасно, я думаю, понимаем», — сказала Мерман.

Выяснилось, что есть и другие обиженные на Григория Костюка люди. На днях очередная экс-возлюбленная исполнителя раскрыла неприглядную правду о сыне Кадышевой. По словам предпринимательницы Дарьи Рывкиной, певец попросил у нее около трех миллионов рублей в долг якобы для тура за границу, где его ожидал потенциальный спонсор музыкального театра матери.

«Проспонсировала турне с условием, что потом он все вернет. Долг Гриши вырос до 4,5 миллиона. Потом он взял еще три. В конечном итоге сумма дошла до 20 миллионов. Потом он с горем пополам отдал восемь, а прошлым летом еще 2,5», — поделилась экс-возлюбленная Костюка Дарья Рывкина.

Она пыталась вернуть оставшиеся деньги, но Григорий, по словам бизнес-леди, перестал отвечать на звонки и заблокировал ее во всех соцсетях. Женщина обратилась в полицию. Но так как Рывкина поверила артисту на слово и не попросила у него расписки, дело возбуждать не стали.

«Его вызвали на допрос. Он явился, сказал, что вообще мне ничего не должен. А я, мол, сильно хотела за него замуж. А теперь якобы мщу, потому что он меня бросил», — рассказала Дарья Рывкина.

Впрочем, отец Григория в эфире одной из программ заявил, что знает о долге. И признался, что сын взял эти деньги ради семьи.

«Театр тонет, а я его хозяин. Он спасает мои косяки. Спасибо моему сыну, что он хотя бы как-то смог это удержать. Я вам гарантирую: все до копейки будет отдано», — подчеркнул Александр Костюк.

«Вся информация, которая появляется в СМИ, не беспочвенна. И оказывается, человек кинул, не побоюсь этого слова, нескольких людей, и эта информация с доказательствами появляется. Поэтому мне кажется, что такое имеет место быть, потому что очень-очень много фактов», — выразил мнение певец Илья Гуров.

СМИ пишут: Григорий Костюк якобы специально очаровывает обеспеченных дам. Но для многих эта ситуация выглядит странной. Ведь он явно не нуждается в финансах. Музыкант выступает с матерью на сцене, их концерты расписаны на годы вперед. А доходы артистов растут в геометрической прогрессии. Недавно Кадышеву признали самой высокооплачиваемой певицей России. По данным прессы, гонорар ее ансамбля составляет от 15 до 20 миллионов рублей.

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«У них сейчас очень много концертов, выступлений по всей стране, огромные гонорары, деньги. Поэтому мне кажется, что уж они-то точно не бедные люди», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

Многие даже заподозрили, что женщины просто пытаются нажиться на богатом и знаменитом Григории.

«Я думаю, что мы еще и не то узнаем, что еще будет масса девушек обиженных, с претензиями. Поэтому это только начало, я думаю, что это только самый верх айсберга мы видим», — заявил Грозданов.

Сам артист никак не комментирует происходящее. Молчит и мать Надежда Кадышева. Однако поклонники уверены: исполнительница сильно переживает. Так, недавно она отменила несколько концертов из-за плохого самочувствия.

«Семья — это все, девочки, конечно, берегите семью. Если будет хорошая семья у вас, и жизнь будет красивая и хорошая», — подчеркнула артистка.

Надежда Кадышева 40 лет состоит в единственном браке, ни разу не была замечена в недостойном поведении и публичных скандалах. Даже экс-невестка, несмотря на конфликт с сыном артистки, отзывается о бывшей свекрови с уважением.

«Это замечательная народная артистка. Я ее очень люблю, обожаю. Поэтому, конечно же, очень прекрасно, прекрасно к ней отношусь», — призналась Мерман.

Поклонники в недоумении: почему Надежда Кадышева не может образумить сына? Впрочем, Габриелла Мерман решила не ждать. И уже готовит иск о лишении его родительских прав.