Не хочет делиться гонорарами? Сына Надежды Кадышевой лишили родительских прав

Фото, видео: Белкин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Сын Надежды Кадышевой не стал возражать из-за лишения родительских прав. Почему у Григория не сложились два брака, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкий скандал в семье народной артистки РФ Надежды Кадышевой. Почему ее единственного сына Григория Костюка лишили родительских прав? И дают ли знаменитой бабушке видеться с внуками? Из-за чего не сложились два брака звездного наследника? В чем мужчину обвинила его вторая экс-супруга? И правда, что он сам отрекся от их общего ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы сделали новую программу, сделали новый детский спектакль, записали несколько новых песен», — поделилась артистка.

Надежда Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо» сейчас на пике популярности. Ее песни поет даже молодежь, а на хиты «Колдунья» и «Ручей» сделаны десятки ремиксов. Однако насладиться в полной мере успехом артистка не может. Ее семья погрязла в скандалах и судах по вине 40-летнего сына Григория.

«Я об этом промолчу, ладно?» — сказала знаменитость.

Недавно в прессе опубликовали шокирующую правду о личной жизни звездного наследника. Оказалось, что у дважды разведенного мужчины проблемы с сыновьями и бывшими женами. Первого ребенка, Алексея, ему в 2015 году родила экс-супруга Анжелика Бирюкова. Пара рассталась без скандала и шума. Но спустя четыре года женщина через суд вдруг лишила Григория родительских прав. Заявила, что все это время он не общался с ребенком.

«Никак не принимает участия в воспитании ребенка, с 2017 года его не видел. Он платит алименты небольшие», — заявила Бирюкова.

«Оснований для лишения родительских прав может быть несколько: аморальное поведение или какие-либо противоправные действия в отношении ребенка. Но в данной ситуации я предполагаю, что, скорее всего, действительно имело место долгое отсутствие в жизни собственного ребенка. А также, скорее всего, была большая задолженность по алиментам», — высказалась юрист Анастасия Гребенюк.

Не стал возражать: почему сына Кадышевой лишили родительских прав

«Семья — это все, девочки, конечно. Берегите семью. Если будет хорошая семья у вас, и жизнь будет красивая и хорошая», — отметила Надежда Кадышева.

Удивительно, но сам Григорий не стал оспаривать решение суда и биться за наследника. Теперь по закону 9-летний Алексей ему никто. Возможно, та же участь скоро постигнет и младшего сына артиста — двухлетнего Леонарда, которого ему родила вторая экс-супруга Габриелла Мерман. СМИ пишут: во время их бракоразводного процесса музыкант заявил, что у них нет общих детей.

«Впервые в жизни столкнулась с предательством, жестокостью, ложью и полным безразличием. Я до последнего не хотела верить в реальность происходящего и снимать „розовые очки“, но жизнь быстро заставила», — призналась бывшая жена Григория Костюка.

Габриелла потребовала с экс-супруга алименты на Леонарда и на себя. Но Григорий содержание бывшей жены недавно обжаловал. А сыну, по ее словам, выплачивает 15 тысяч рублей.

«Суд всегда исходит не только из возможности отца платить алименты, но и из расходов, которые необходимы на ребенка. А также исходя из того, какой же был уровень жизни у семьи, когда они проживали вместе», — уточнила юрист Гребенюк.

При этом многие не понимают, куда смотрит звездная бабушка. И почему Надежда Кадышева не может вразумить своего сына. Ранее во всех интервью артистка заявляла, что всегда дорожила семейными ценностями. Восхищалась внуками, особенно старшим Алексеем.

«У меня он такой молодец, так растет хорошо. Играет (на барабанах. — Прим. ред.), поет. Вообще прелесть», — поделилась певица.

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СМИ пишут: за один корпоратив Надежда Кадышева с сыном получают от полутора миллионов рублей. При этом график их ансамбля расписан на годы вперед. Очевидно, что сумма алиментов несопоставима с реальным доходом.

«У нас постоянные гастрольные туры. Мы сейчас только приехали. Очень много концертов. Есть у нас свой театр — Национальный театр народной музыки и песни», — рассказал муж Кадышевой Александр Костюк.

Надежда Никитична пока никак не комментировала судебные разборки наследника. Судя по всему, артистка решила не вмешиваться в жизнь сына. Молчит и сам Григорий. Однако многие предполагают: все дело в гонорарах, которыми он ни с кем не хочет делиться.