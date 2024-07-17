Машины дорогие, стаканы не очень: что требует Кадышева за свои выступления

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Райдер народной артистки достаточно скромен, но в нем есть интересные нюансы.

Сольное выступление Кадышевой обойдется организаторам в два миллиона рублей. Детали райдера певицы оказались в распоряжении Super.

Если накинуть еще миллион, то на сцене к королеве русского фолка присоединится и ее сын Григорий. Они будут готовы зажигать на пару в течение 45 минут, которые включают четыре совместные композиции и сольные синглы.

Если артистов нужно будет доставлять к месту концерта на самолете, то они летают только бизнес-классом «Аэрофлота» и только в первом ряду. Кроме того, по прибытию Кадышеву необходимо встретить на машине прямо у трапа (это должен быть Mercedes S-класса, Audi A8, BMW 7 или Lexus LS не старше трех лет — на этих же моделях артисты предпочитают кататься по городу). Интересно, что остальные члены коллектива летают эконом-классом, что, в принципе, не удивительно, учитывая то, как их много.

Образ «дорого-богато» немного размывается в гримерке певицы. Нет, здесь, конечно, есть фрукты и минералка дорогих брендов, но с ними соседствует молоко, причем не свежее «утреннего надоя», а самое обычное — в пакетах из супермаркетов, которое покупают все. Кроме того, Кадышева не притязательна к выбору посуды — пить певица готова даже из пластиковых стаканчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, во сколько Надежде Кадышевой обошлось «новое лицо».