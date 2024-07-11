«На профессиональном уровне»: во сколько Надежде Кадышевой обошлось новое лицо

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка ведет здоровый образ жизни и следит за режимом, но не только это помогает ей поддерживать красоту.

Певица Надежда Кадышева потратила на пластические операции более миллиона рублей. Об этом кандидат медицинских наук, пластический хирург Вячеслав Балкизов рассказал изданию «Страсти».

Специалист отметил, что артистка явно систематически посещает косметолога, что замечательно в любом возрасте, но для немалых лет Кадышевой этого недостаточно. Пластический хирург считает, что 65-летняя звезда сделала подтяжку лица и пластику век.

«Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало. Подтяжка может стоить до миллиона рублей, блефаропластика 250 и более тысяч рублей», — рассказал Балкизов.

Пластический хирург обратил внимание и на грамотный макияж артистки. По его мнению, благодаря косметике получается подчеркивать лицо Кадышевой с наиболее выгодной стороны.

Несмотря на различные вмешательства и маскировку с помощью визажистов, существующего результата нельзя было бы добиться и без ежедневного труда со стороны Надежды Кадышевой. Очевидно, что певица ведет правильный образ жизни, гармонично питается и соблюдает режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует и как выглядит 65-летняя Надежда Кадышева после слухов о болезни.