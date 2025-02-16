Не стал возражать: почему сына Кадышевой лишили родительских прав

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Григорий Костюк и Анжелика Бирюкова развелись в 2017 году.

Бывшая супруга Григория Костюка, сына певицы Надежды Кадышевой, поделилась с aif.ru причинами, по которым лишила его родительских прав.

Григорий и Анжелика Бирюкова развелись в 2017 году, после того как у них родился сын Алексей. Развод прошел без конфликтов, но в 2021 году Анжелика подала заявление о лишении Григория родительских прав.

По словам женщины, бракоразводный процесс был спокойным, но отец не проявлял интереса к воспитанию сына и не общался с ним.

«Поэтому я приняла такое решение. И сейчас он не поддерживает связь с сыном. Однако с братом, ребенком от второго брака, они общаются. Леша очень хотел братика или сестренку», — сказала Бирюкова.

Григорий заключил союз с Анжеликой в 2015 году, но уже через два года их отношения закончились. Четыре года спустя суд удовлетворил иск Анжелики о лишении Григория родительских прав, на что он не выказал возражений.

На момент судебного разбирательства Григорий был женат на Габриелле Мерман, с которой у него родился второй сын. В 2023 году он расстался со второй супругой. По информации СМИ, мужчина выплачивает алименты на второго ребенка в размере 15 тысяч рублей и пробует данную сумму обжаловать.

Ранее 5-tv.ru писал, что требует Надежда Кадышева за свои выступления.