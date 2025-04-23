Репутация уже пострадала: какое наказание грозит Ван Дамму по обвинению в торговле людьми

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Hardt; 5-tv.ru

Жан-Клод Ван Дамм может отправиться в тюрьму. В чем обвиняют звезду кино, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ облетела шокирующая новость: 64-летнего Жан-Клода Ван Дамма обвинили в торговле людьми и сексуальном насилии. Действительно ли герой боевиков замешан в страшных преступлениях? Почему предполагаемые жертвы хранили молчание на протяжении десяти лет? И какое наказание светит кинозвезде, если его вина будет доказана? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«На его карьере это не отразится никак, потому что, собственно говоря, уже карьеры в том смысле слова, в общем, нет», — выразил мнение кинокритик Давид Шнейдеров.

Поклонники Жан-Клода Ван Дамма в ужасе. Знаменитый актер, трижды чемпион мира по каратэ, обладатель титула «Мистер Бельгия» стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми, в том числе несовершеннолетними.

«Мне кажется, неприятно, если она способствует, знаете, размножению артиста в среде СМИ. Если бы не эта история, мы бы с вами не говорили бы о Жан-Клод Ван Дамме, правильно?» — отметила певица Ксения Руденко.

Имя звезды всплыло в ходе масштабного расследования, которое уже три года проводит полиция Румынии. Спецслужбы выдвинули обвинения против предпринимателя Мореля Боля. Якобы под видом модельного агентства он организовал целую сеть по торговле людьми. Девушек поставляли на вечеринки к богатым мужчинам, и там с ними творили жуткие вещи.

«Румыния известна своими поставками фильмов для взрослых самого откровенного содержания. Из Румынии многие девушки становятся девушками с низкой социальной ответственностью. Могла ли эта история иметь место? Могла», — высказался кинокритик Шнейдеров.

Одна из пострадавших женщин утверждает, что десять лет назад в Каннах ее с четырьмя подругами в качестве подарка привезли к Жан-Клоду Ван Дамму. В тот момент всем девушкам едва исполнилось по 16.

«Если Жан-Клод Ван Дамму будет предъявлено обвинение и будет доказана вина по трем эпизодам преступной деятельности, то по законам Румынии ему будет грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», — уточнил юрист Павел Агиев.

По словам экспертов, дело уже приобрело такой резонанс, что рискует выйти за пределы Румынии. Если будет доказан международный характер преступной схемы, то к расследованию подключится полиция других стран, а также Интерпол.

«Данная международная организация помогает вызывать свидетелей, допрашивать и получать иные доказательства на территории именно другой страны, так как вы не являетесь гражданином той страны, где произошло преступление», — объяснил Агиев.

Читайте также Катя Лель рассказала о мимолетном флирте с Жан-Клодом Ван Даммом

Подобные истории с участием знаменитостей — не редкость. В изнасилованиях обвиняли актера Кевина Спейси, режиссеров Романа Полански и Вуди Аллена. Причем во всех этих случаях жертвы рассказывали о преступлениях лишь спустя годы.

«Была мерзкая история с Криштиано Роналду, которого тоже обвинили в изнасиловании девять лет назад. В качестве доказательства девушка сказала, что на нем были трусы в слониках. Роналду эта история обошлась в 200 тысяч долларов, чтобы девушка забрала заявление и не поднимала шумиху», — рассказал кинокритик Шнейдеров.

Самое громкое дело последних лет — процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Десятки актрис заявили о сексуальных домогательствах и насилии с его стороны. Мужчину приговорили к 23 годам годам тюремного заключения. Правда, недавно адвокатам удалось обжаловать это решение. Расследование возобновилось.

«Если по новым эпизодам преступной деятельности будет доказана вина, то наказание, которое было у него ранее, будет ужесточено», — отметил юрист Агиев.

Еще более серьезное наказание, вероятно, получит рэпер Пи Дидди. За похищение и торговлю людьми с целью занятия проституцией, а также изнасилования, которые, по заявлениям жертв, происходили на так называемых «белых вечеринках» музыканта, ему грозит сразу несколько пожизненных сроков.

«У этих людей нет морали, поэтому там все очень грязно. Соответственно, люди, которые на этих вечеринках, у них настолько все в жизни приелось. Поэтому они уходят в такой жесткий отрыв», — уточнил рэпер Ганвест.

Теперь это будет стоить Пи Дидди не только разрушенной карьеры, но и собственной жизни. Также как и другим знаменитостям, которые сейчас отбывают срок за решеткой. Причастность Жан-Клода Ван Дамма к преступной схеме по торговле людьми пока не доказана. Но его репутация уже пострадала.

«Мне, честно, очень не хотелось бы, чтобы Жан-Клода Ван Дамма постигла судьба Харви Вайнштейна. Я надеюсь, что у Жан-Клода Ван Дамма все это обойдется и никаких последствий для него не будет», — высказался Шнейдеров.

Актеру тут же припомнили старые грехи. Много лет назад он злоупотреблял алкоголем и запрещенными препаратами. Частенько появлялся в ночных клубах в состоянии опьянения. А однажды был задержан за езду в нетрезвом виде. Тогда ему удалось отделаться штрафом.

«Он попадал в истории с алкоголем. Да, попадал. Но это, на мой взгляд, перебор», — отметил кинокритик Давид Шнейдеров.

Ван Дамм пока никак не комментирует ситуацию. Агент звезды назвал новости о его причастности к торговле людьми абсурдными. Но в окружении артиста говорят, он сильно переживает. Не знал об истинном возрасте тех девушек и о том, что все происходящее было против их воли. Жан-Клод намерен сотрудничать со следствием и надеется, что адвокатам удастся доказать его невиновность.