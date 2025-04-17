Фото, видео: www.globallookpress.com/Brent Perniac; 5-tv.ru

Маколей Калкин поделился подробностями об отношениях в семье. Как отец стал чужим для актера, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин рассказал, почему 30 лет не общается со своим отцом. Что стало причиной ссоры? И правда ли, что из-за него актер пытался покончить с собой? Как детские травмы отразились на жизни артиста? И сумел ли он избежать ошибок отца в отношениях со своими собственными сыновьями? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это действительно ужасно. Я был всего лишь ребенком. Я имею в виду, что мне до сих пор снятся кошмары об этом», — признался актер.

Маколей Калкин редко дает интервью. А о личном и вовсе предпочитает молчать. Но недавно поделился с журналистами, что уже 30 лет не виделся с родным отцом. И совершенно об этом не жалеет. Так как с ранних лет подвергался физическому и эмоциональному насилию с его стороны.

«Эта жадность, которая как-то обуяла его отца, безусловно, отражалась на отношении и к нему тоже. К нему относились уже как к маленькому миллиардеру, который тут сидит и еще что-то хочет», — отметил психолог Сергей Краснов.

По словам Маколея, отец с детства видел в нем лишь источник обогащения. По данным СМИ, за первую часть комедии «Один дома» ребенок заработал сто тысяч долларов. За драму «Моя девочка» — уже миллион. А за вторую часть приключений Кевина Маккалистера — четыре с половиной. Кристофер или, как все называли отца актера, Кит, контролировал счета сына. Скрывал от него огромные гонорары и прятал газеты, чтобы мальчик не узнал, сколько ему на самом деле платят.

«Дети — заложники своих родителей, потому что дети не получают деньги на карту, а прежде всего их агентами становятся родители в этот момент. Родители максимально эксплуатируют своих детей для того, чтобы еще больше заработать», — выразил мнение кинокритик Николай Никулин.

Кроме того, отец был постоянно недоволен актерской игрой ребенка. В юности Кит сам мечтал выступать на Бродвее. Но карьера не сложилась. И эту неустроенность мужчина вымещал на собственном сыне. Часто критиковал его. И если что-то особенно не нравилось, наказывал. Например, заставлял спать на жестком диване без одеяла и подушек.

«Это лишение базовых потребностей. То есть базовая потребность в безопасном пространстве: я сплю, мне комфортно, я восстанавливаюсь. А когда у меня нет даже элементарного, подушки под головой, я сплю на жестком, без одеяла… Естественно, это форма унижения человека, наивысшая степень. Конечно, он очень сложно проживал, тем более он еще был малыш совсем», — объяснила психолог Жанна Метель.

Однажды Маколей сказал отцу, что очень устал от съемок, и попросил сделать перерыв. Тот впал в ярость и жестоко избил ребенка. В ход шли не только кулаки, но и вещи, которые попадались под руки.

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«Он же был такой золотой антилопой. Он приносил деньги, поэтому передохнуть от съемок буквально означало, что я не буду тебе приносить доход. Как это ты решил отдохнуть? Я решаю, когда тебе отдыхать. Я решаю, как тебе отдыхать и сколько тебе работать», — уточнила Жанна Метель.

Мальчику было 15, когда родители расстались. Маколей был счастлив, что наконец сможет вырваться из-под гнета отца.

«Он был худшим. Когда шел бракоразводный процесс, судья постановил, что я должен с ним видеться. Я сказал своему адвокату: „Я не поеду“. Он ответил: „Тебя могут арестовать“. Я сказал: „Отлично! Посмотрим, осмелится ли судья посадить в тюрьму самого известного ребенка в мире за то, что он не хочет видеться с отцом-тираном“», — поделился Калкин.

Только после переезда от отца Маколей смог сделать долгожданную паузу в карьере. Но его психологическое состояние уже было надломлено. Калкин закрылся ото всех. Обвинял мать в том, что та за него не заступалась. Он чувствовал себя очень одиноким. Когда ему исполнилось 17, попытался найти счастье в любви. Но брак с актрисой Рэйчел Майнер продлился всего два года. Душевные страдания артист гасил с помощью алкоголя и запрещенных веществ.

«Уже совершенно асоциальный вид в общественных местах, когда у него очень плохая кожа, резко похудевший. Где-то его даже рвало на людях. И некоторое время делали ставки, когда он умрет от передозировки», — рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

В какой-то момент Маколей впал в такое отчаяние, что решил совершить суицид. Приехавшие на место врачи чудом успели спасти его от смерти и отправили в реабилитационный центр. Во время лечения Калкин вдруг осознал, в какой страшной ситуации оказался. И решил начать жизнь с чистого листа. Первым делом вернулся в профессию.

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«Самое главное, что этот человек не сломлен. Я смотрел, человек горит профессией, он хочет реализации, он готов к этой реализации», — подчеркнул режиссер Игорь Коробейников.

Маколей Калкин окончательно избавился от вредных привычек. Помирился с мамой, сестрами и братьями. Двое из них тоже стали актерами. Киран недавно получил премию «Оскар». Звезда «Один дома» был рад его успеху.

Отец сына не поздравил. Также как и не порадовался за Маколея, когда тот возобновил карьеру. Кит сейчас живет в Орегоне и прячется от общественности. Когда один из журналистов задал ему вопрос о сыновьях, тот ответил, что больше не считает их своими родственниками.

«Он мужчина, у которого было семеро детей, а теперь у него четверо внуков. И никто из них не хочет иметь с ним ничего общего. Однако я больше чем уверен, он не понимает, что сделал не так», — отметил Маколей Калкин.

Сын, в отличие от отца, дорожит своей семьей. И признается: любимая женщина и двое сыновей — самое дорогое, что у него есть.

Маколей старается проводить с мальчишками все свободное время. И дарить им любовь, которой ему самому так не хватало в детстве. На все предложения продюсеров снять детей в сериале или фильме отвечает отказом. Ведь меньше всего на свете он желает, чтобы они повторили его судьбу.