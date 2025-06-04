«Возраст ни при чем»: чем Александра Маршала покорила девушка на 36 лет младше него

Певец Маршал рассказал об отношениях с девушкой, которая младше его на 36 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Александр Маршал состоит в отношениях с молодой возлюбленной. Как она на него повлияла, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Маршал откровенно рассказал об отношениях с возлюбленной. Чем заслуженного артиста РФ покорила журналистка младше его на 36 лет? И почему пара так и не дошла до ЗАГСа? Какое влияние избранница оказывает на знаменитого певца? И правда, что они собираются стать родителями? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Александр Маршал на престижной музыкальной премии. 67-летний певец элегантен, подтянут и свеж. Исполнитель уверяет: это исключительно из-за того, что он придерживается здорового образа жизни. Вот уже десять лет артист активно занимается спортом и ограничивает себя в питании.

«Раньше — да, после девяти вечера мог сесть и навернуть прилично. Сейчас этого не существует. Я завтракаю, обедаю где-то часов в пять. Потом может быть какой-то легкий ужин, какой-нибудь перекус небольшой. Ем много фруктов, зелени», — рассказал Александр Маршал.

Певец не скрывает: заняться собой ему пришлось в принудительном порядке. И на то у музыканта было несколько причин. В 2015-м врачи диагностировали у Маршала позвоночную грыжу и экстренно его прооперировали. А спустя два года Александр повстречал молодую журналистку Карину Нугаеву и без памяти в нее влюбился.

«Как она влияет? Своей молодостью и красотой. Иногда хочется поворчать, а я торможу, потому что понимаю, что в этот момент я уподобляюсь каким-то своим воспоминаниям о моих дедушках, папе, маме, когда они ворчали, когда я что-то делал не так», — поделился артист.

Теперь Александр Маршал старается во всем соответствовать возлюбленной. Ведь разница в возрасте — почти четыре десятка. Но, по словам артиста, эта цифра никого из них не смущает.

«Я думаю, возраст здесь ни при чем. Если нет любви, то ничего не получится. Надо любить друг друга и все», — отметил исполнитель.

«Если у них есть чувства, мне кажется, что вообще не помеха абсолютно любой возраст», — высказалась балерина Анна Тихомирова.

Многие не верили в искренность их отношений. Подозревали девушку в корысти и пророчили паре скорое расставание.

«Лично я смотрю на это, как на большую пропасть, потому что мне кажется, что разным поколениям порой даже просто не о чем говорить. Я даже со своим папой говорю о чем-то, и мы о разном говорим, у нас разные мнения. Мне кажется, что в отношениях это все-таки для меня лично была бы большая пропасть», — выразила мнение певица Александра Попова.

Однако Александр и Карина не стали переубеждать общественность. Они уже восемь лет вместе и даже начали задумываться о совместных детях.

«Я не хочу это афишировать. Как господь управит, так и будет. Все в его власти», — подчеркнул Маршал.

«Практически у каждого звездного человека безумный страх постареть, стать ненужным. Чтобы продлить состояние молодости, чтобы тоже закрыть ощущение потери себя, перекрыть состояние кризиса, находят юную спутницу жизни, которой можно командовать, которую можно вести за собой, которую можно лепить как угодно. Она будет обожать, смотреть, как маленький птенчик, тебе в рот», — объяснила психолог-сексолог Катерина Молния.

В шоу-бизнесе подобные истории давно не редкость. Много лет заслуженный артист РФ Кай Метов счастлив с моделью Анастасией Рожковой, которая на 28 лет его моложе.

«Мы встретились, скажем так, не в самом начале жизненного трека. Но, как говорится, все схлопывается в одну точку и, делая сегодня поступок, мы меняем не только будущее, но и прошлое», — заявил певец.

«Кай настолько, знаете, в душе молод, энергичен, что даже на какие-то темы с ним разговариваешь и чувствуешь, что перед тобой сидит ровесник», — отметила Рожкова.

Примеру Маршала последовали также: Илья Авербух, Евгений Петросян, Игорь Николаев и Дмитрий Дибров, чьи избранницы по возрасту годятся им в дочери, а то и во внучки. При этом коллеги Александра даже официально оформили свои отношения в ЗАГСе.

«У меня мои друзья-актеры были женаты по несколько раз. И что я могу сказать? У каждого своя жизнь, у каждого свой характер», — заявил Александр Маршал.

«Если два человека соединяются и знают, что делать, чтобы твой близкий человек чувствовал, что он любим, то этот союз может продлиться, наверное, вечно. Но это большая работа над собой, это постоянная коммуникация и, наверное, самопожертвование», — уточнила Катерина Молния.

У Маршала за плечами три брака и двое взрослых детей. И на этот раз артист не спешит жениться.

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«Сейчас такое более современное время, да, необязательно регистрировать брак для того, чтобы доказывать свою любовь. И потом, у Александра Маршала очень много недвижимости. Я думаю, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь отжал», — высказалась певица Милена Дейнега.

Однако несколько лет назад СМИ писали, что пара тайно обвенчалась. Теперь поклонники уверены, что когда-нибудь артист решится и на официальное предложение руки и сердца.