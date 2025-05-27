Она готовит, он моет посуду: SHAMAN рассказал, как проводит время с Мизулиной

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

SHAMAN и Екатерина Мизулина два месяца назад признались в отношениях. Почему поклонники уже думают о скорой свадьбе пары, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

SHAMAN откровенно рассказал, как развиваются их отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Какие сюрпризы заслуженный артист РФ устраивает для своей возлюбленной? Чем избранница балует его в ответ? Почему поклонники уверены, что скоро состоится свадьба? И собирается ли пара обзаводиться совместным жильем? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Все гадали, все не верили, что же между нами. Я как мужчина должен это сказать. Думаю, настало время», — заявил певец.

С момента судьбоносного признания SHAMAN прошло всего два месяца, а его фанаты уже гадают, когда же состоится свадьба самой знаменитой пары страны. Певец пока хранит интригу, ведь счастье любит тишину. Но уверяет, что у них с Екатериной все серьезно.

«Мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. И потом, наверное, не знаю, через полтора часа, может быть, завтрак», — поделился SHAMAN.

Они познакомились два года назад. Инициативу проявил сам автор хита «Я русский». Завязалось общение, возникли взаимные чувства. Но певец и активистка около года будоражили общественность догадками, прежде чем признались, что они встречаются.

«Есть такая песня: „От людей на деревне не спрячешься“. Поэтому даже если я буду все скрывать, абсолютно такую неестественную историю, пытаться все шифровать и так далее, все равно так или иначе это просочится», — отметил SHAMAN.

Зато теперь артист откровенно рассказывает об их отношениях и не устает благодарить Екатерину за заботу. Недавно признался: избранница внимательно следит за его здоровьем и питанием. Все время балует домашней едой. То запечет на ужин курицу, то приготовит полезный легкий завтрак.

«Какой-нибудь овощной салатик: огурчики, помидорчики, зеленушка какая-нибудь. И яичница-глазунья. Для артиста и вообще для медийных лиц нужно держать себя в форме, потому что все-таки это эстетика, это сцена. Сцена обязывает», — подчеркнул исполнитель.

SHAMAN в долгу перед возлюбленной не остается. И когда есть время, помогает ей с домашними делами: выбрасывает мусор, гуляет с собакой, занимается уборкой и моет посуду.

«Вообще я люблю работать руками по дому, потому что когда ты занимаешься сценой, выступаешь и так далее, после того, как, допустим, не знаю, поужинали, позавтракали с Катериной, остались тарелки. Можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но когда это делаешь именно руками, ты чувствуешь какую-то в этом правильную энергию», — выразил мнение певец.

Артист старается уделять Екатерине Мизулиной все свободное время и даже на гастролях не оставляет ее без внимания.

«Ярослав — мастер сюрпризов, часто удивляет меня, делает необычные, интересные подарки», — заявила она.

«Цветы без повода, или подарки без повода, или внимание, или просто телефонные звонки без повода. Это самое прекрасное», — уточнил исполнитель.

При этом Екатерина и SHAMAN уже успели познакомиться с родителями друг друга.

«Ярослав общается с моей мамой, причем даже без моего участия. Созваниваются, обсуждают какие-то моменты. И я общаюсь с его родителями — Людмилой и Юрием. У нас хорошие, теплые, семейные отношения», — рассказала Мизулина.

Словом, шоу-бизнес замер в ожидании. Поклонники певца не сомневаются: дело идет к свадьбе.

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«Они очень близки по духу. Они даже похожи, если на них посмотреть. Мне кажется, из них отличная семья получится», — отметил солист группы NLO Степан Рудницкий.

«Они прекрасно друг с другом смотрятся. Все, что я могу сказать. Я думаю, что у них будут прекрасные дети, красивые», — выразила мнение певица Анна SERZH.

При этом многие уверены, что пара распишется тайно и скромно.

«Для меня сейчас самое важное, чтобы просто было тихо, спокойно», — признался SHAMAN.

Правда, фанатам неясно, будет ли пара обзаводиться совместным жильем. Да и надо ли, ведь исполнитель все время пропадает на гастролях.

«В Москве наездами бываю, потому что я в турах по большей части, Но это все равно считанные дни, поэтому ни дома, ни квартиры у меня нет», — объяснил артист.

Однако многие считают, что SHAMAN не оставит вопрос с недвижимостью без внимания. И однажды у певца появится большой уютный дом, в котором его будут ждать любимая жена и дети.