«Я был мертвый практически»: Александр Шоуа попал в больницу после ухода солистки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певцу Александру Шоуа было непросто принять уход Дарьи Храмовой из «Непары». Кем он планирует ее заменить, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Шоуа откровенно рассказал о тяжелом недуге. Из-за чего артист был вынужден экстренно обратиться к врачам? И что стало причиной болезни? Правда ли этому поспособствовала ушедшая из группы «Непара» солистка? Почему певец не хочет найти ей замену? И как он чувствует себя сейчас? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это на самом деле случилось со мной впервые за 24 года», — признался артист.

Александр Шоуа из группы «Непара» переживает нелегкие для себя времена. Весь последний месяц певец бывал в больнице чаще, чем на сцене. Медики пытались выяснить причину странного недуга, который его поразил. Сам артист вспоминает: все произошло внезапно. Во время выступления он вдруг понял, что потерял голос.

«Надо было выходить на сцену, петь, говорить. А у меня здесь кошки, шипы, колючки. То есть все, что можно придумать плохое, было со мной», — рассказал Шоуа.

Дальше — больше: бессонница, сильнейшие отеки конечностей, приступы паники и, как итог, — больничная койка.

«Там был адреналин, там был какой-то горячий укол, капельница. Их было по три в день. Я был мертвый практически. Во мне только билось сердце и где-то был пульс в каком-то месте», — поделился певец.

Врачи обследовали Александра, но не нашли серьезных отклонений. Единодушно сошлись во мнении, что он здоров. А все, что происходит с артистом, — это якобы ответная реакция организма на какой-то сильный стресс.

«Психологическое уже было расстройство на фоне надвигающегося коллапса», — уточнил Александр Шоуа.

Но что именно вывело певца из равновесия? Оказалось, незадолго до приступа он попрощался с солисткой группы Дарьей Храмовой, которая решила заняться сольным творчеством и ушла из коллектива после пяти лет работы. При этом публично заявила, что у Александра Шоуа тяжелый характер.

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«Когда я что-то не понимаю или вижу нестыковки, начинаю задавать вопросы. Вот тогда и сталкивалась с его гневом. Мы и ругались, и мирились. Бывало даже, что не хотели друг друга видеть», — заявила Храмова.

«Я чувствую Александра. Я просто и с Викой (бывшая солистка группы Виктория Талышинская. — Прим. ред.) общалась, когда они были вместе. С этой девушкой я не знакома, к сожалению, но почитала кое-какие интервью. Я понимаю, что Александр очень, наверное, как лидер, основатель этого дуэта, думаю, авторитарный человек. Это тяжело переносить», — выразила мнение юмористка Елена Воробей.

Дарье не нравились и жесткие условия, которые ввел Шоуа. В частности, сверхтребования и непредсказуемый график. Артист не стал молчать и в ответ обвинил девушку в лени. По его словам, последние два года она только и делала, что жаловалась на усталость.

«Она девчонка, ей надо спокойствие, ей надо умиротворение. Мы понимали, что рано или поздно Дарья покинет коллектив. Я думаю, что мы должны были это каждый раз понимать. Вопрос в том, что всегда это пытаемся отложить. И тут настал момент, когда это произошло», — отметил певец.

Уход солистки для Александра Шоуа стал настоящим ударом. Он воспринял это как предательство и даже зарекся искать ей замену.

«Я не буду больше этого делать. Если будет кастинг, а он будет, только на должность бэк-вокалиста», — подчеркнул артист.

Однако поклонники не понимают, как уход девушки мог довести Шоуа до больничной палаты. Многие даже задумались: не стоит ли за этим какая-то личная драма, как с предыдущей солисткой Викторией Талышинской? Ведь певец никогда не скрывал, что у них был роман. И судя по высказываниям Александра, не исключено, что к Дарье он питает похожие чувства.

«Мы созвонились. Я сказал: „Буду помогать тебе всякий раз, когда тебе понадобится моя помощь“. То есть это было, факт абсолютный. Она может это подтвердить, это правда», — поделился Шоуа.

«Действительно, бывает иногда на личном фронте что-то не в порядке, и оно, безусловно, отражается на твоем творчестве, на твоих взаимоотношениях с коллективом, с партнерами. Поэтому тут очень все индивидуально, тут ничего нельзя сказать. Каких-то рецептов нет», — высказался продюсер Игорь Сандлер.

Впрочем, сам артист заверил, что просто беспокоится за группу. Свое детище он создал еще в 2002 году, был автором текстов и музыки, вложил в нее всю свою душу. А потому болезненно воспринимает любые возникающие проблемы.

«Когда вы строите какие-то отношения внутри коллектива, кроме того, вы строите музыку свою. Вы ее по крупицам кладете на эту стену, которая размера колоссального. И когда кто-то приходит и ее снизу рушит, как вы считаете, как можно это переживать? Естественно, это очень сложно», — признался Александр Шоуа.

«Что такое группа? Это когда люди, как кулак, много музыкантов. Они живут в одной среде, в одной каше варятся. Александру, видимо, пока не удалось найти вторую половину своего творческого достояния, но это, видимо, надо ему пережить какой-то такой трудный период», — отметил Сандлер.

Пока Шоуа гастролирует и выступает без напарницы. Уверяет, что с женскими партиями хорошо справляется и бэк-вокалистка. Сам он давно восстановил свой потерянный голос, а вот со здоровьем в целом так и остались проблемы.

«У меня вчера вечером и сегодня утром отекли руки. Я плохо себя чувствовал. Проснулся в 03:20 ночи и так и не спал до сих пор», — поделился артист.

Шоуа признался, что даже начал выпивать, чтобы снять напряжение. По словам певца, он позволяет себе расслабится, но исключительно в нерабочее время.

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«Кола и виски, больше ничего не помогает. Я никого не призываю к этому, но это правда. Как антидепрессант, конечно, обращать внимание на такой антидепрессант нельзя, но и на лекарственные средства антидепрессивные нельзя подсаживаться. Это все плохо, это заканчивается плохо», — сказал Шоуа.

Поклонники переживают за артиста. Как бы он не нанес себе еще больший вред. Но они надеются, что ему удастся восстановить эмоциональное и психическое равновесие.