Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Дочь Елены Воробей рассказала о сложной операции дочери. Как проблемы со здоровьем отразились на планах наследницы юмористки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Елена поделилась своими секретами красоты. Какие пластические операции сделала заслуженная артистка РФ? И что еще мечтает в себе изменить? Как проходит восстановление дочери юмористки после сложного хирургического вмешательства? И действительно ли ее жизни угрожала смертельная опасность? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я занимаюсь спортом и контролирую вес и с помощью препаратов, и с помощью своих врачей, которые меня консультируют. Это эндокринологи», — поделилась артистка.

Елене Воробей 5 июня исполнится 58. Юмористка признается: душой она, конечно, не стареет. А вот сохранять молодость лица и тела с каждым годом становится все труднее и дороже.

«Мне очень понравился плазмолифтинг. Нужно подряд сделать плюс-минус три сеанса, и потом какое-то время ты уже свеженький. Самое главное — найти того, кто все это будет оплачивать, и хороших специалистов», — отметила Воробей.

Артистка никогда не скрывала, что делала пластику. По словам звезды, она изменила форму носа и перенесла несколько коррекций груди. А теперь подумывает и о подтяжке кожи вокруг глаз.

«Я очень хорошо отношусь к блефаропластике. Я посмотрела результаты у своих друзей. Это когда как раз тебе можно поесть соленого, и ты будешь спокоен, что у тебя отека не будет», — рассказала юмористка.

Елене повезло: ее племянник — пластический хирург. Мужчина работает в одной из ведущих клиник. И она без сомнений доверяет ему самое дорогое — себя. Сестра Воробей тоже трудится в медицине. А скоро к ней присоединится и дочь артистки София.

«На первом месте учеба. Я думаю, а вдруг она захочет быть косметологом? Я была бы очень рада», — призналась Воробей.

Но сначала девушке надо восстановить собственное здоровье. В сентябре она перенесла операцию на челюсти — остеотомию. Ей ломали кости и вкручивали шурупы.

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«Через небольшие разрезы во рту происходит распил специальными пилами костей верхней и нижней челюсти. Потом перемещение в нужное положение по плану и фиксация их титановыми пластинами. Операция эта длится порядка пяти-шести часов», — объяснил челюстно-лицевой хирург Константин Ткаченко.

Елена Воробей объяснила: хирургическое вмешательство было необходимо. В противном случае София рисковала лишиться не только зубов, но и жизни.

«Неправильное положение челюстей, соответственно, неправильное развитие прикуса, неправильное дыхание, неправильные пищеварительные процессы», — уточнила артистка.

«Из-за нарушения дыхания может также подниматься артериальное давление, что впоследствии может привести к раннему инсульту», — отметил врач Ткаченко.

Все время, пока дочь была в больнице, мама не отходила от нее ни на шаг. Ведь девушка даже не могла самостоятельно есть.

«Первый период самый сложный. Этот месяц жесткий, когда ты не можешь рот открыть и питаешься через шприц. Шприцом набираешь жидкую пищу», — поделилась Елена Воробей.

Это не первая операция Софии. Она с детства страдала сколиозом. Носила специальный корсет, ходила на плавание, но ничего не помогало. А несколько лет назад ее начали мучить сильнейшие боли. Пришлось ложиться под нож. По данным СМИ, дочери Воробей вставили 20 шурупов и две спицы. За лечение в Мюнхене артистка якобы заплатила более трех миллионов рублей.

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«Мы эти испытания проходим достойно. И она этот стресс мощный трансформировала в то, что она учится на врача. Будет помогать людям справляться с их проблемами со здоровьем. Это же здорово!» — заявила юмористка.

Артистка надеется, в скором времени дочь восстановится и сможет вернуться к учебе. И что операций в жизни Софии больше не будет. Только если их станет проводить уже она сама в качестве дипломированного специалиста.