Больше никаких слез в подушку: Алсу готова к новой любви после тяжелого развода

Фото, видео: Владимир Андреев/ТАСС; 5-tv.ru

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Алсу не потеряла веру в любовь после тяжелого развода. Ходит ли звезда на свидания, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Алсу рассказала, что готова к новым отношениям. Какими качествами должен обладать будущий спутник заслуженной артистки РФ? Где она обычно знакомится с мужчинами? И как 41-летняя звезда относится к ухажерам помладше? Кто помог ей пережить тяжелый развод? И почему Алсу долго не решалась расстаться с мужем? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Мы не можем жить в прошлом. Мы не можем предугадать будущее. Мы должны жить сегодняшним днем. То состояние, которое внутри нас, — это то состояние, которое мы транслируем», — заявила артистка.

Певица Алсу и Ян Абрамовы поделили совместно нажитое имущество. На кону стояли пятикомнатная квартира в Москве, дом на Рублевке, коттедж в Крыму, апартаменты в Лондоне. По данным прессы, общая стоимость недвижимости в России и за рубежом составляет несколько миллиардов. Представители бывших супругов рассказали: вопрос удалось решить мирно.

«В настоящем деле пришлось прибегнуть к определенным юридическим манипуляциям для того, чтобы сторона пошла все-таки на переговоры и заключила с нами соглашение», — уточнил представитель певицы Андрей Крючков.

Певица Алсу и Ян Абрамов развелись почти год назад. В СМИ тогда писали, что причиной стала неверность бизнесмена. Якобы он изменил жене с бывшей пассией рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

«Человек, живя в браке, вел себя слишком свободно, мягко говоря. Конечно же, уважающая себя женщина не захочет эту грязь постоянную, не только физическую, а энергетическую даже грязь, тем более есть дети, терпеть бесконечно», — высказалась модель Алена Кравец.

Алсу долгое время хранила молчание. И лишь недавно в одном из интервью призналась: их отношения с супругом испортились задолго до официального развода. Но певица, которой с детства внушали, что мужчина всегда главный, старалась не накалять обстановку в семье. Искала компромиссы, закрывала глаза на многие поступки и не высказывала претензий. А в какой-то момент поняла: переживания уничтожают ее изнутри.

«Если ты любишь, но при этом находишься в подавленном, каком-то несчастливом состоянии, значит, это повод задуматься. Если ты любишь, но при этом ты постоянно страдаешь, наверное, это не любовь, а просто какая-то эмоциональная зависимость от человека», — отметила Алсу.

По словам артистки, расторжение брака далось ей непросто. Подливали масла в огонь и осуждения со стороны некоторых родственников. Только работа с психологом помогла звезде успокоиться. Она окончательно поняла, что решение расстаться с мужем было верным.

«Нет такого: спровоцировала. Нет такого: сама виновата. Человек, в каком бы состоянии ни был, если он тебя любит, уважает, не будет этого делать. Никогда. Ни при каких обстоятельствах», — заявила артистка.

С помощью специалиста певице удалось отпустить обиды, которые она много лет держала в себе.

«Они поглощают нас и тянут нас ко дну. То есть мы делаем хуже только себе. Обидчику, в общем-то, все равно на ваше состояние», — подчеркнула знаменитость.

Алсу делится: несмотря на тяжелый развод и душевные переживания, она по-прежнему верит в любовь и мечтает снова ощутить это светлое чувство. Певица активно ходит на свидания. Но уверяет: повторять прошлые ошибки не намерена. И теперь планирует строить отношения на искренности и взаимоуважении. Больше никаких слез в подушку.

«Я не люблю, когда молодой человек… Видно, когда он слишком самовлюблен или слишком когда у него приоритеты не на месте, какие-то ценности не на месте. Это сразу чувствуется и ощущается», — поделилась Алсу.

Она рассказала: все знакомства в основном происходят через общих друзей. Так певица сразу понимает, что это за человек: его профессию, хобби и статус.

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«А дальше уже как складывается, как там характеры сложились, не сложились, чувство юмора. Какую-то нужно ощутить заботу, внимание», — рассказала Алсу.

Артистка не видит себя рядом с человеком с большой разницей в возрасте. Говорит: нужно, чтобы оба были на одной волне, имели общие интересы и взгляды на жизнь.

«Потому что когда это уже разные поколения, это разные взгляды на какие-то вещи, на мир. Жизненный опыт все-таки важен, когда есть о чем поговорить», — объяснила звезда.

«Ей нужен очень мужественный мужчина. Мужчина, который может постоять за себя, за их семью, которая у них создастся. Естественно, который сможет поддерживать уровень ее жизни», — высказалась бьюти-блогер Ксения Митрофанова.

Для Алсу также очень важно, чтобы будущий избранник нашел общий язык с ее детьми. Если мужчина не понравится Микелле, Сафине и Рафаэлю, у него нет никаких шансов завоевать сердце их знаменитой матери.