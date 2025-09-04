Чистая вода или рассадник бактерий? Как выбрать фильтр и не отравиться

Фото, видео: 5-tv.ru

О важности соблюдения водного баланса можно говорить вечно. Но вода точно не будет полезной, если в ней множество примесей.

Дизентерия и холера — эти напасти едва не накрыли Томскую область. Осенью прошлого года в воде сразу нескольких районов нашли колиморфные бактерии. Даже в небольшом количестве они смертельно опасны для человека, но обнаружить эту заразу, как правило, можно только в колодцах и водоемах.

Воду в обычном водопроводе тщательно обеззараживают. Там остаются только мелкие примеси. Тем не менее производители домашних фильтров-кувшинов обещают сделать воду еще лучше.

Какой выбрать фильтр для воды, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Что нужно знать о фильтрах для воды

Данные фильтры, как правило, состоят из емкости, которая разделена на две части.

«В верхнюю мы наливаем воду неочищенную, и снизу, естественно, вытекает очищенная вода. Все они снаряжены самым главным элементом — фильтрующим элементом. Он, как правило, содержит активированный уголь, который улучшает привкус и запах воды», — рассказывает руководитель главного испытательного центра питьевой воды Мария Морина.

Вот только мало кто знает, что даже самый качественный фильтрующий элемент может превратить воду в отраву. Если не пользоваться им хотя бы пару недель.

«А положим, вы пропустили литров 100 и уехали куда-то на неделю или на две. Да, фильтр остался, в нем находится влажный картридж. И в этом фильтрующем элементе, так как уголь-то это у нас обугленное дерево или кокосовая скорлупа, в нем начинают размножаться бактерии. Это совершенно естественный процесс, тепло и влажно — очень хорошо. Поэтому во многих инструкциях написано, что при перерыве в работе фильтра следует его сменить», — говорит она.

То же самое может произойти, если пользоваться фильтром регулярно, но забыть его вовремя поменять. Чтобы случайно не запутаться в сроках, эксперты советуют покупать кувшины со специальными счетчиками.

«Будут вам показывать ресурс, то есть сколько воды вы должны пропустить через фильтр для того, чтобы потом сменить картридж», — объясняет эксперт.

Из чего должен быть хороший фильтр-кувшин

Стоит обращать внимание на качество корпуса и крышки. Пластик должен быть плотным, однородным, без шероховатостей и посторонних вкраплений.

«Когда пластмассу для фильтров применяют, то делают испытания, чтобы в воду не выделялись избыточные количества вредных веществ. И, как правило, это пищевая пластмасса», — поясняет знаток.

Но цены на кувшины с пластиковым корпусом и угольным фильтром могут отличаться в разы. На тест отправили сразу три таких очистителя воды: за 600, 1500 и 2300 рублей.

У бюджетного образца есть счетчик ресурса. Но он простой — механический.

«Каждый раз, открывая крышку, он у вас проворачивается. Когда у вас уже попадает в красную зону, значит, все: вынимаете картридж и меняете», — разъясняет руководитель испытательного центра.

А вот на более дорогих моделях стоит электронный счетчик.

«Здесь уже ставится батарейка, и у вас на дисплее высвечивается, сколько прошло литров воды», — показывает специалист.

Сколько воды пропустят фильтры-кувшины

Но неужели только за эту функцию производители предлагают переплатить в несколько раз? Для начала проверяют пропускную способность фильтров. За одну минуту все три кувшина должны очистить от 300 до 500 миллилитров воды. Заливают в каждый образец по пол-литра и запускают секундомер.

Дешевый фильтр справился за две минуты и пять секунд. Получается, что за минуту прибор пропустил через себя чуть больше 250 миллилитров. Меньше, чем обещал производитель.

Но второй фильтр оказался еще медленнее. За минуту выдал только 230 миллилитров чистой воды. Осталось оценить скорость дорогого устройства.

На пол-литра воды у кувшина за 2300 рублей ушло целых 15 минут.

Какой Рh-уровень у воды после фильтра-кувшина

Но кто знает: может, он работает не быстро, но качественно? Чтобы это выяснить, сравнивают Рh-уровень воды до очистки и после.

«Исходная вода была 7,1, что соответствует нормам, то в первом кувшине 7,5 Ph, во втором 7,3 и в третьем шесть. Шесть — это предельно низкая концентрация. Если ниже шестерки, то она уже не укладывается», — сообщает эксперт.

Первые два образца не сильно повлияли на Ph-уровень. А вот дорогой фильтр подходит лишь для щелочной воды. Воду с нейтральным Ph он только ухудшит.

Но еще больше проблем может доставить слишком жесткая вода. На электроприборах она оставляет сильный налет. А еще может навредить здоровью — из-за нее могут появляться камни в почках и желчном пузыре, возникнуть заболевания суставов. Были проведены тесты в лаборатории и выяснили, какой фильтр сможет лучше решить эту проблему.

«Самый дешевый фильтр показал самый лучший результат. Он почистил жесткость, и ее стало в 19 раз ниже. Если в исходной воде 4,7 была — жесткость градусов, то в воде отфильтрованной это было 0,25. Вода очень мягкая получилась», — проверяет Морина.

У фильтров подороже более скромные результаты.

«Второй фильтр нам показал снижение жесткости в два с половиной раза, а последний в четыре», — комментирует она.

Очистит ли фильтр-кувшин воду от хлора

Но есть еще один важный показатель — уровень остаточного хлора. Без него воды из-под крана просто не существует. Ведь с помощью хлора ее очищают от вредных микробов. В допустимых значениях этот химический элемент не навредит. Но высокий уровень хлора может вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта. В пробе воды из крана уровень остаточного хлора в норме. Но смогут ли фильтры-кувшины снизить его еще сильнее?

«При том, что в исходной воде хлор содержится в количестве 0,16, то первый фильтр нам показал снижение хлора в четыре раза. Это очень хороший результат», — хвалит специалист.

А вот два других образца — подкачали. Когда вода из крана прошла сквозь фильтры за 1500 и 2300 рублей, уровень хлора в ней ничуть не изменился.

«Вот самый дешевый фильтр, он оказался самым эффективным, причем в отношении практически всех показателей», — говорит она.

А значит, он и становится победителем. Во время испытаний выявили: для того, чтобы пить чистую и мягкую воду, вовсе не обязательно тратить деньги на дорогие фильтры. Дешевый вариант отлично справится со своей задачей. Главное — не забывать вовремя менять картриджи.