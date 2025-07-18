Реанимировать не получилось: чем смертельно опасна вода в фонтанах

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Если в жару рядом нет хорошего водоема, чтобы освежиться, то многие отправляются к ближайшему фонтану. Дети — особенные любители, но после такого купания появится множество болячек.

Городские фонтаны в жаркий день могут не только подарить свежесть, но и убить. В Москве 20-летнего парня ударило током, когда он решил искупаться в фонтане. Молодой человек не заметил на дне оголенный провод, спасти его не удалось.

А в пятизвездочном отеле на египетском курорте в Хургаде погиб четырехлетний мальчик из Ярославля. Пока родители решали вопрос с заселением, дети залезли на бортик фонтана, и младший упал в чашу, в которой оказалось техническое пространство большой глубины. По дороге в больницу ребенок скончался.

Об ужасных последствиях после контакта с фонтаном узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Почему фонтаны бьются током

Еще одна трагедия случилась в Белгородской области. Дочь Константина Козьмина по телефону сказала, что из парка их с подругой заберет дедушка. Через пару минут мужчине снова позвонили.

Читайте также Смертельные инфекции в бассейне: какую опасность скрывает хлорированная вода

«Дикий крик — подружка с ее номера звонит: „Рита в фонтане лежит. Пена изо рта идет. Она начинает синеть. Я не знаю, что делать“», — вспоминает звонок мужчина.

Пока родители девочки мчались в парк, ее пытались спасти прохожие.

«Мы отсюда сорвались в Тамаровку. Ребята из Центра медицины катастроф уже качали ее, пытаясь реанимировать, но ничего не вышло», — делится он.

Медики констатировали смерть.

«Она уже лежит, уже глаза мертвого человека были, то есть все», — рассказывает отец погибшей девочки.

В смерти своей дочери Константин винит городских чиновников и коммунальщиков.

«Когда вскрыли ящик, первое, что бросилось в глаза, это отсутствие УЗО или дифавтомата. Это такой аппарат, который при утечке тока сразу выключается», — поясняет Козьмин.

Согласны с этим и следователи. После экспертиз и изучения устройства фонтана несколько человек, в том числе глава поселковой администрации оказались фигурантами уголовного дела.

«Обвиняемые привлекли для проведения ремонта не имеющего соответствующей квалификации и допуска электромонтера, которым были проведены соответствующие работы», — говорит старший руководитель СУ СК России по Белгородской области Мария Максимова.

Электротравма — лишь одна из опасностей фонтанов.

Почему грязь и бактерии не умирают в фонтанах

Принцип довольно прост — вода под давлением выталкивается вверх через узкое сопло. Чем уже отверстие и сильнее давление, тем выше струя. Закон Бернулли в действии: чем быстрее движется жидкость, тем ниже ее давление. Это используется, чтобы управлять формой и высотой водяных струй.

Вода в фонтанах не фильтруется как, например, в бассейнах. В ней нет должного уровня дезинфекции — ни хлора, ни ультрафиолета. Все, что попадает в эту воду, остается в ней. Кишечная палочка, золотистый стафилококк и опасная легионелла способны вызвать множество болезней, начиная с тяжелой кишечной инфекции и воспаления урогенитального тракта

«И заканчивая системным поражением всего организма, то есть сепсисом, который часто приводит к летальным случаям», — рассказывает микробиолог Иван Бубнов.

В некоторых фонтанах сотни сопел и десятки насосов работают синхронно. Все это красиво, но небезопасно.

Читайте также С утками и лягушками не плаваем: чем опасен июньский зуд купальщика

«Фонтан создает большой аэрозоль микрокапель вокруг себя. Многие микроорганизмы, причем не только бактерии, но и вирусы, которые просто сидели бы в воде, ничего плохого не делали, начинают распространяться и могут легко заразить людей», — объяснят микробиолог.

Не стоит забывать и о том, что в самом фонтане и на бортиках вокруг него легко поскользнуться. Это особенно опасно для детей, которые в жаркий день обожают побегать под прохладными струями.

«Травмы верхних конечностей, нижних конечностей, переломы зачастую приводят к госпитализации в стационары», — преерчисляет травматолог Сергей Сорокин.

Безопасна ли вода в фонтане для здоровья

Были взяты пробы из трех разных городских фонтанов в Москве — на ВДНХ, у Киевского вокзала и на Крымской набережной. Образцы отправили в лабораторию.

«Мы посмотрели довольно большой перечень компонентов, включая тяжелые металлы, нитраты и органические соединения», — комментирует заместитель генерального директора «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юлия Бережная.

И экспертам удалось кое-что обнаружить в пробах воды из трех московских фонтанов.

«У всех трех образцов очень хорошие показатели. Мы можем предположить, что источником в этих фонтанах являлась вода централизованного питьевого водоснабжения», — заключает Бережная.

Чем опасны сухие фонтаны

Однако пренебрегать правилами безопасности все равно не стоит, предупреждают медики. Сухие фонтаны тоже могут травмировать.

Сухой фонтан — тип фонтана, не имеющий видимой чаши. Вода бьет из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар.

На пляже лучше не трогать: какие ракушки и моллюски опасны для человека

Так, во Владивостоке струя ударила девятилетней девочке между ног. Врачи диагностировали разрыв половых органов и госпитализировали малышку. Ребенку пришлось перенести операцию.

Также существует опасность баротравм — струя под давлением может повредить органы слуха или зрения. Необходимо стараться не подпускать детей близко к фонтанам и самим избегать контакта с водой из них — особенно, если на коже есть открытые раны — могут начаться нагноения.