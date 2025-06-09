С утками и лягушками не плаваем: чем опасен июньский зуд купальщика

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Летом после купания в водоемах многие обнаруживают на теле странную зудящую сыпь.

После начала купального сезона уже сотни людей подхватили церкариоз — заболевание, вызываемое паразитами. Случаи зафиксировали в Московской, Нижегородской, Тамбовской областях и в республике Башкирии.

О том, что из себя представляет это заболевание, эксклюзивно Пятому каналу рассказала дерматолог Линда Айвазян.

Возникает из-за личинок паразитов

Церкариоз — острое паразитарное заболевание, также называемое «зудом купальщика». Вызывают его церкарии — плавающие в воде личинки плоских червей-паразитов, в первую очередь поражающих водоплавающих птиц. А выходят они из зараженных моллюсков и улиток, живущих в мелководных илистых водоемах с растительностью.

Чаще всего церкариозом заболевают люди, которые плавают в прудах и озерах с застоявшейся водой, особенно там, где обитают утки. Дело в том, что яйца паразитов попадают в водоем вместе с птичьим пометом и поражают кожные покровы. Поскольку кожа человека имеет химические соединения сходные с теми, что находятся в утиных лапах, церкарии могут закрепляться на ее поверхности и внедряться внутрь — но в теле человека быстро погибают. То, что этот процесс обычно не доходит до кровотока, по словам Линды Айвазян, и минус, и плюс.

«Минус в том, что организм не очищается, и яйца не выходят естественным путем. Все это проникает в кожные покровы, и фактически с болезнью борется только иммунитет. Из-за этого сыпь может оставаться на теле до трех недель и пройти даже без специального лечения, так как организм сам пытается с ней расправиться», — объясняет она.

Может оставаться на коже до трех недель

Возникнуть церкариоз может на любой части тела. Визуально он похож на сыпь, которая, ко всему прочему, сопровождается зудом. А при сильном расчесе к ней может подключиться вторичная инфекция.

Симптомы появляются спустя полчаса после контакта с зараженной водой и могут сопровождаться покалыванием в мышцах. На теле расползают красные пятна с красными же точками в центре, которые могут воспалиться еще сильнее, до болезненных волдырей.

Циркариозную сыпь вызывают токсины, которые выделяют личинки. У детей она также может сопровождаться повышением температуры, причем до 40 градусов, головокружением, рвотой, бессонницей и даже воспалением легких.

«Обычно церкариоз воздействует на детей. А точнее, намного чаще, чем на взрослых. Но у них также есть участки кожи, которые склонны к поражению этим заболеванием, особенно подколенные ямочки и руки», — отметила дерматолог.

Поражены будут те участки тела, которые оказались в воде. Например, если человек просто ходил, не плавая, то сыпь появится только на ногах. А если купался, то поражены будут и другие участки тела. Как правило, наибольшее число церкарий внедряются в кожу голеней и бедер, а ладони и подошвы ног при этом остаются чистыми.

Не забывать про душ и полотенце

Для лечения церкариоза дерматологи обычно назначают противовоспалительные и антигистаминные (для снятия зуда) препараты.

«Здоровью церкариоз угрожает не так сильно, больше приносит дискомфорт. Потому нужно правильно подходить к выбору водоема и, например, вообще не плавать там, где постоянно обитают утки, гуси, лебеди. Также на риск подхватить паразитов может указывать и наличие на берегу и в воде лягушек», — отметила Линда Айвазян.

Пик заражения церкариозом приходится на жаркую погоду и падает вместе с температурой воды. При этом мер профилактики от него нет — разве что плавать в гидрокостюме.

В непригодных для плавания водоемах можно заразиться не только церкариозом, но и кишечной палочкой, сальмонеллезом, дизентерией и даже холерой. Потому не нужно игнорировать запрещающие знаки и для купания выбирать реки с проточной водой, чтобы течение быстро уносило вредные микроорганизмы.

Также не стоит купаться на мелководье, а хорошим пловцам и вовсе лучше отплыть подальше от берега. А после выхода из воды обязательно принимать душ и тщательно вытираться полотенцем. И не забывать чаще стирать купальники и плавки.