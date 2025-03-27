Смертельные инфекции в бассейне: какую опасность скрывает хлорированная вода

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Несмотря на то, что плавание благотворно влияет на здоровье как детей, так и взрослых, вода в бассейнах содержит множество бактерий, способных нанести серьезный вред.

Минздрав США считает, что «подхватить» инфекцию в аквапарке проще, чем при купании в реках и озерах. Это подтвердили и проверки бассейнов в зарубежных отелях. Помимо грибков и норовирусов, ученые обнаружили в воде гостиниц таких паразитов, как криптоспоридии, кишечные лямблии и шигеллы.

Из аквапарка — на больничную койку? В какой бассейн лучше не нырять? И что за опасности таят водные горки? На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна Советов».

Чем можно заразится в бассейнах

Микроорганизмы способны обитать даже в кристально чистой воде. Поэтому прозрачность воды не всегда гарант качества.

«Лямблии, как правило, являются источником инфекции с поражением желудочно-кишечного тракта, иногда достаточно тяжелым. У людей с ослабленным иммунитетом и маленьких детей они могут вызывать очень серьезные последствия, доходящие иногда даже до летального исхода», — рассказывает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

Истории заражения есть уже со всей России. Дети приходят из аквакомплексов с ротавирусной инфекцией и другими заболеваниями. Тяжелейшим отравлением закончилось катание с водных горок и для сына актрисы Евгении Осиповой.

«Под утро сыну стало плохо, стало мутить, тошнить, никакие абсорбенты нам не помогали, даже активированный уголь», — поясняет артистка.

Скорая увезла Максима в больницу, и анализы показали, что причиной недомогания ребенка стала хлорированная вода.

«Лечились мы неделю где-то. Даже после этого все равно себя слабо очень чувствовал», — делится сын Евгении Максим.

Отравление — не единственная опасность, которая подстерегает любителей аквапарков и бассейнов. Куда страшнее «болезнь легионеров».

Легионеллез или «Болезнь легионеров» — это инфекция, которую вызывает бактерия легионелла. Обитает она преимущественно в резервуарах с водой и в системах стоячих вод. Заболевание характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением дыхательной и центральной нервной систем.

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«Возбудитель легионелла может вызывать массовые случаи пневмонии. Прохладный влажный климат является идеальной средой для того, чтобы эти палочки сохранялись, размножались и распространялись. В частности, большие общественные бассейны», — утверждает Иван Коновалов.

После купания в бассейнах к врачам обращаются с самыми разными жалобами.

«Возможно возникновение различных кишечных инфекций при заглатывании воды, воспаления среднего уха, отит, конъюнктивит», — рассказывает начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по городу Москва Алексей Худобуров.

Врачи настоятельно рекомендуют пользоваться в общественных местах исключительно своими полотенцами и ни в коем случае не ходить босиком, только в тапочках.

«При посещении бассейна еще есть риск получить грибковую инфекцию, эпидермофитию, грибковое поражение кожи или онихомикоз, грибковое поражение ногтей. Непосредственно в самой воде грибки не плавают и не поджидают свою жертву, но теплая влажная среда душевых кабин, тапочек, раздевалок — это как раз зона повышенного риска инфицирования грибковой инфекцией», — объясняет инфекционист, ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Что добавляют в воду бассейна

За тем, чтобы вода в бассейне была чистой и безопасной, следит целая команда специалистов. Они берут пробы и добавляют разрешенные химикаты, строго соблюдая дозировку. Любое нарушение технологии чревато тяжелыми последствиями для тех, кто решит поплавать.

«Если один элемент выходит из строя, то второй элемент автоматически делает нам пакость. И у нас бассейн превращается либо в болото, либо передозируется химией, и идет очень сильный запах. Этот запах своего рода яд, хлор», — делится инженер по эксплуатации оборудования бассейнов Денис Чуханов.

Для исследования были взяты пробы воды в трех разных столичных бассейнах. Они оказались довольно неожиданными. Во всех химикатов больше, чем должно быть.

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«В образце под номером один было обнаружено превышение по содержанию хлороформа. Хлороформ считается токсичным веществом. Кроме того, он считается предположительно канцерогеном», — комментирует процесс химик Петр Иванов.

Во второй пробе уровень содержания хлора также оказался превышен. Сам по себе он считается безопасным. Однако при контакте с различными загрязнениями — потом или косметическими средствами — он превращается в сильный химический раздражитель — хлорамин. Тот, в свою очередь, виновник различных проблем с кожей и слизистыми.

«В образце под номером три больше всех содержания остаточного свободного хлора», — поясняет химик.

Очень важно в бассейне соблюдать меры предосторожности. Прежде чем нырнуть в него, необходимо принять душ с мылом. Стоит отказаться от посещения аквапарка, если есть симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта. И, наконец, не нужно глотать воду — это самая частая причина недомоганий после купаний.