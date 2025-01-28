Заходите, гости дорогие: чем опасно скопление пыли в квартире

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Невидимые глазу микроорганизмы за десять лет способны произвести в матрас несколько килограмм отходов своей жизнедеятельности. А мягкие игрушки и вовсе превращаются в царство бактерий.

Чистота в доме — ключ к здоровью, и это важно помнить тем, кто страдает от аллергии на пыль. И обычная влажная уборка не всегда устранит проблему.

Кто обитает в пыльных кроватях и чем такое соседство грозит человеку, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Откуда берется пыль

Пыль в доме на 90% состоит из человеческой кожи. С тел отслаивается до 20 миллионов мертвых клеток в час или полкило кожи в год. А еще цветочная пыльца и песок, которые люди приносят в квартиру на обуви, либо все это попадает через открытые окна. Окружающие предметы впитывают такие частицы как губка.

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Самая распространенная причина пылеобразования — отсутствие влажной уборки. Но если дома каждый сам следит за уровнем пыли и чистотой, то как с этим обстоят дела в столичных гостиницах? Заселившись в номер, первым делом нужно проверить спальное место.

«В матрасе очень много всевозможных загрязнений, больше всего, конечно, волос. Волосы человеческие, которые как раз очень любят сапрофиты. Самого сапрофита мы не смогли пока поймать, но я уверен, что они здесь есть», — пояснил Данил Новиков, специалист клининговой компании.

Сапрофиты — это вид пылевых клещей. Невооруженным глазом их заметить невозможно, но их наличие провоцирует у человека ринит, бронхиальную астму и дерматит.

«Они привлекаются углекислым газом, который мы выдыхаем во время сна. Они концентрируются в постельных принадлежностях, в одеялах, в подушках, и численность клещей может быть очень высокой. Более 10 тысяч на 1 грамм пыли, собранной с наших постельных принадлежностей или с матраса», — уточнила Юлия Лопатина, ведущий научный сотрудник дезинфекции Института Дезинфектологии ФБУН имени Ф. Ф. Эрисмана.

Если пыль находится на поверхности в спокойном состоянии, лежащей на предметах или мебели, то это пыль, которой человек дышит. Ковролин, особенно в гостиницах — главный пылесборник в помещении. Он покрыт пятнами, мусором и слоем пыли.

«Под микроскопом можем увидеть, что это пятна — это, по сути, среда обитания огромных колоний микроорганизмов. На частичках пыли бактерии переносятся по воздуху, попадают в дыхательные пути и ускоряют процесс заболевания человека. То есть вот ковролин в таком состоянии — это недопустимо», — рассказал Новиков.

Клещи и пыль делят с человеком постель

Не всем известно, что вместе с пылью человек вдыхает результаты жизнедеятельности клещей.

«Это очень мелкие шарики размером 10-20 микрон, которые легко поднимаются в воздух, например, когда люди утром убирают постель. Они оседают на слизистых оболочках человека и там же растворяются, из-за чего и запускается аллергический процесс», — рассказала Юлия Лопатина.

За десять лет матрас способен накопить несколько килограммов фекалий пылевых клещей. Эти маленькие создания не видны человеческому глазу — рассмотреть их можно только под микроскопом.

«Клещей культивируют на мужской щетине, которые собирают добровольцы с помощью электробритв и на сухих дрожжах, которыми тоже клещи активно питаются», — прокомментировала Лопатина.

Чтобы проверить, насколько опасны бытовые предметы, которые называют «пылесборниками», в лабораторию сдали два образца — страницы книг и мягкую игрушку.

«Мы сеяли на большее количество чашек с питательной средой для того, чтобы определить разного рода микроорганизмы. Мы обнаружили около 7 тысяч колоний, в том числе бактерии рода стафилококкус, микрококкус, бациллиус. Также обнаружили грибы рода кандида в количестве тысячи колоний. И была обнаружена одна колония серой плесени», — объяснила Анастасия Ильякова, научный сотрудник отдела дезинфекции и стерилизации ФБУН.

Скопление пыли в мягкой игрушке оказалось питательной средой для грибков и бактерий. А наличие кишечной палочки может привести к необратимым последствиям.

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«Данные микроорганизмы при сниженном иммунитете человека могут вызвать различные кишечные расстройства при попадании в организм человека», — поделилась специалист.

Второй образец — старая книга, которая тоже стала источником размножения вредоносных микроорганизмов.

«Была обнаружена плесень на странице книг. Данный микроорганизм тоже может представлять для чувствительного организма некую опасность, может вызвать различные аллергические реакции у человека, такие как головная боль, кашель, ринит», — рассказала эксперт.

Почему пыль опасна для аллергиков

При астме или аллергии на пыль проживание в помещении, где редко убираются, чревато тяжелыми последствиями.

«При тяжелой астме, при сильном приступе можно задохнуться, вплоть до печального исхода, поэтому такие люди должны наблюдаться с аллергологом и иметь с собой необходимый ингалятор, чтобы как средство быстрой помощи себе. Либо получать постоянное лечение, потому что астму можно контролировать», — объяснил аллерголог Алексей Бессмертный.

Например, девушка по имени Марина столкнулась со страшными симптомами, когда переехала в квартиру бабушки, в которой долгие годы хранились старинные предметы и вещи.

«У меня очень сильно опухало горло в районе лимфоузлов. Раньше встречалась с лимфаденитом, когда опухают лимфоузлы из-за того, что приболел или простудился. И в этот раз я тоже так думала, потому что очень сильно давило в горле, прям как будто бы что-то сидело и не могло пройти. Я и чай пила, и лекарствами пыталась. Спреями, шалфеем, но ничего не помогало. И в итоге я решила обратиться к терапевту», — рассказала Марина Пивоварова.

Терапевт отправил ее к аллергологу. Тут и выяснился виновник недомогания.

«У нас дома две кошки, поэтому животные, они тоже разносят пыль, оставляют после себя много шерсти. И вот это стал главный аллерген, который вызывал у меня все эти дискомфортные ощущения», — пояснила она.

Теперь Марина вынуждена принимать антигистаминные препараты. Ведь избавиться от пыли навсегда практически невозможно — она повсюду. И в ее производстве, увы, человек принимает прямое участие.

Как бороться с пылью дома

Чтобы избежать последствий большого скопления пыли, нужно уделять время влажной уборке не только на поверхностях, но и в труднодоступных местах.

Чаще стирать постельное белье, пылесосить и мыть полы. Сследить за состоянием ремонта в квартире и избегать строительной пыли.

Если же у человека есть аллергия, нужно постараться избавиться от всего, что накапливает грязь и мелкие частички, в том числе — от омертвевшей кожи. Естественно, путем посещения душа.