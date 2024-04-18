Покраснения и сыпь: какая болезнь преследует маленьких детей и что убережет от опасной инфекции

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Большое количество людей еще с ранних лет страдает атопическим дерматитом, но мало кто знает, что поможет вылечить болезнь.

Сухость, зуд и жжение кожи — с такими проблемами сталкивается каждая четвертая семья, в которой есть маленькие дети. Малыши до пяти лет — самые частые пациенты на приеме у дерматолога. Что такое атопический дерматит? Как его выявить? С чем связано это заболевание? Как ухаживать за сухой атопичной кожей?

Ответы на вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое атопический дерматит

Дерматит — это воспаление кожных покровов. Атопический дерматит подразумевает наследственную предрасположенность к аллергии.

«Это заболевание хроническое, аллергическое, дебютирует, как правило, в раннем детском возрасте», — рассказал руководитель НИИ детской дерматологии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Николай Мурашкин.

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Даже сами врачи не могут предсказать, как будет развиваться болезнь. У многих детей она проходит в возрасте 5-7 лет. Далее частота обострений, их длительность и тяжесть становятся менее выраженными, но встречаются и случаи, когда болезнь остается с человеком на всю жизнь.

«Это, как правило, хронический больной с долгим анамнезом течения болезни. Мы можем говорить только о соответствующем образе жизни, о соответствующих методах лечения», — поведал профессор Мурашкин.

Атопический дерматит имеет волнообразное течение и периоды обострений. Пик болезни приходится на осенне-зимний период и начало весны. Хорошей поддержкой для организма в этот период может стать поездка на море или принятие ванны с морской водой.

«Морская вода очень полезна при различных кожных заболеваниях, в частности, при атопическом дерматите, потому что в ней есть большое количество минералов, которые при соприкосновении с кожей частично на нее воздействуют, частично даже сквозь нее проникают и обогащают плазму крови человека теми веществами, которых ему не хватает в данный момент», — пояснил бальнеолог Борис Васильев.

Как лечить атопический дерматит

Ольга Веремеенко — мама девочки, которая практически с самого рождения страдает от дерматита.

«У Алисы появилась сыпь, и мы, в принципе, так и не смогли даже тогда понять, что является ее источником. Самое сложное было — это двухлетнему ребенку объяснить, что не надо это все чесать, потому что зуд, который мешал спать, и в принципе, нормально ей жить. Мы пытались подбирать с врачами какие-то препараты противоаллергические, но зуд никуда не девался», — пожаловалась она.

В этой семье не только дети страдают кожными заболеваниями, но и старшее поколение. Поэтому очень важно подобрать средства, которые подходят и малышам, и взрослым.

«Что нам сделать, чтобы это не повторялось? Вот эти все высыпания, зуд», — спрашивала Веремеенко.

«Очень важен уход. Первое, конечно же, это увлажнение. Когда мы увлажняем кожу, не появляются из-за сухости микротрещинки, не попадает различная инфекция, потому что микротрещины — это входные ворота для инфекции», — посоветовала врач-дерматолог Евгения Бакуменко.

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Дома следует обязательно поддерживать комфортный микроклимат, часто проветривать помещение и постараться избавиться от всех возможных аллергенов.

«Когда вы выходите из душа — слегка промокнули место поражения, заметьте, не растираете, не травмируете, и сразу же на влажную кожу наносите эмоленты. Именно тогда они будут работать хорошо», — посоветовала Бакуменко.

Эмоленты — это целый класс активных веществ, основное свойство которых — делать кожу более мягкой и гладкой. Помимо них косметические средства для ухода за кожей должны содержать ряд полезных ингредиентов.

«Церамиды — это средства, которые позволяют нам цементировать вот этот самый матрикс и формировать структурную целостность рогового слоя, это витамин F, который является непредельной жирной кислотой и обеспечивает процессы, связанные с восстановлением структурной целостности мембран клеток», — рассказал Николай Мурашкин.

Ольга Веремеенко прислушалась к рекомендациям дерматолога и приобрела в аптеке все необходимые средства, которые идеально подошли не только детям, но и взрослым.