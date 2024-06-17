Еда, пыльца или пыль: в каких случаях от аллергии моментально умирают

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

Аллергия — это распространенная реакция организма на самые разные вещества. Она может не только существенно снизить качество жизни, но и привести к более печальным последствиям.

Аллергия — распространенное хроническое заболевание, которое многие не воспринимают всерьез. В некоторых случаях аллергия приводит к летальному исходу.

Что происходит с организмом при контакте с возбудителями? И почему даже пыль с книжной полки таит смертельную опасность? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое аллергия

Нужно для начала разобраться, что вообще такое аллергия.

«Аллергия — это неправильный, неадекватный ответ организма на обычно совершенно безопасные вещи. И в зависимости от того, как они проникают, так и разделяются виды аллергии», — объяснила аллерголог-иммунолог Виктория Меркулова.

Чаще всего ее вызывают продукты питания. На втором месте — реакция на пыльцу. Далее идет аллергия на пыль и плесень. Также в топ-5 раздражителей входят домашние питомцы и даже холод.

От какой аллегрии можно умереть

Красные пятна, шелушения, постоянный дискомфорт и боль. На снимках — маленькая Полина. И реакция ее детского организма буквально на все вокруг.

«У Полины, помимо аллергии на еду, еще аллергия на пыль, на цветы, на цветение, на погодные условия (дождь, солнце)… Видно, когда она поплачет, у нее прям слеза такая красная. То есть на саму себя, можно сказать», — рассказала мать Полины и Енисея Анастасия Чинкова.

Девочка ни дня не жила жизнью обычного ребенка. Полине нельзя есть то, что нравится, носить одежду сразу после стирки. Опасно даже играть в мягкие игрушки или ездить в общественном транспорте. Потому что вокруг пыль, которую большинство из нас даже не замечает. Но для нее эти невидимые частицы — источник повышенной опасности.

Читайте также Раз и навсегда: назван эффективный способ избавиться от сезонной аллергии

«Когда мы были в деревне, Полина, я даже не знаю, на что… Она опухла. У нее упало давление. Она была сине-зеленая. Ее рвало. Она была как тряпочка. Мне даже показалось, что она не дышит», — вспомнила мать девочки.

В семье Чинковых борьба с аллергией длится уже много лет. Старший сын Анастасии Енисей тоже аллергик.

«Нельзя есть орехи, яйцо, молоко. У меня аллергия на пыльцу разных растений», — поделился он.

Заболевание вносит в жизнь семьи серьезные коррективы. Наталья, например, трижды в день проводит влажную уборку. Завести дома кошку или собаку — это непозволительная роскошь.

«И мы завели муравьев. За ними очень интересно наблюдать. У них есть мама. Муравьи ее всегда окружают», — рассказал Енисей Чинков.

Аллергия может привести и к летальному исходу. Об этом регулярно напоминают жуткие заголовки в новостных лентах. Так, широкий резонанс получил трагический случай в Самаре. Там местная жительница умерла вскоре после того, как поужинала роллами.

«По версии следствия, в начале марта 2024 года молодая девушка в вечернее время почувствовала себя плохо. Ей была вызвана скорая медицинская помощь, однако спасти девушку не удалось. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Знакомые погибшей утверждают, что девушка знала о проблеме и просила приготовить роллы без рыбы. Однако, как говорят специалисты, порой для запуска реакции достаточно даже небольшой частички аллергена, который мог попасть, например, если повар не меняет доску для приготовления или перчатки.

Как выявить причину аллергической реакции

Читайте также Покраснения и сыпь: какая болезнь преследует маленьких детей и что убережет от опасной инфекции

Женщину в маске зовут Наталья Аверьянова. Каждое лето она мучается от приступов чихания, зуда и жжения в глазах. Что же вызывает такую реакцию? Ответ даст специальный тест.

«Кожное тестирование проводится на внутренней поверхности предплечья. Кожа обрабатывается спиртом», — сказала аллерголог-иммунолог Светлана Романова.

Процедура не самая приятная, но необходимая. Врач делает пометки на руке, куда затем будет наносить контрольные жидкости и аллергены.

«Следующий аллерген, который мы используем для диагностики, — это микс-аллерген из пыльцы луговых трав», — уточнила она.

Доктор продолжает кропотливую работу. Капает новый аллерген на кожу через каждые три сантиметра. Спустя 15-20 минут можно делать первые выводы.

«Оцениваем скарификационную пробу с аллергеном „Микс сорных трав и подсолнечника“. В месте проведения скарификации мы наблюдаем выраженную гиперемию и образование волдыря», — объяснила врач Романова.

Волдырь на коже диаметром десять миллиметров. В поперечном измерении — три. Кому-то покажется мелочь, но аллерголог уже готова озвучить диагноз.

«Данный результат является положительным», — заявила она.

Опасения Натальи подтвердились. Она — аллергик, да еще и со стажем.

Что делать после выявленной аллергии

По словам аллерголога-иммунолога Романовой, после постановки диагноза пациенту выдаются рекомендации по проведению элиминационных мероприятий, направленных на устранение контакта либо на ограничение контакта с этим аллергеном.

«Кроме того, по результатам аллергообследования назначается лечение, в том числе и аллерген-специфическое лечение, направленное на снижение чувствительности к конкретному аллергену», — рассказала она.

Получается, от аллергии можно излечиться? Увы, не совсем. Аллерген-специфическая терапия дает лишь временный эффект. А антигистаминные препараты, по статистике, помогают только 80% пациентов. Да и то они просто снимают основные симптомы и избавляют от дискомфорта. Более того, даже дети аллергиков находятся в зоне риска.

«Если мама страдает аллергией, то предрасположенность к развитию аллергических реакций у детей будет в 50% случаев. Если отец страдает аллергией — в 25%. То есть склонность, предрасположенность, конечно, передается. И необходимо помнить об этом», — отметила врач Меркулова.

В таких семьях очень важно объяснить детям, что аллергия — не приговор. Главное — избегать контактов с ее возбудителями. Для этого придется исключить из рациона некоторые продукты, чаще других менять одежду и проводить регулярную уборку в квартире.