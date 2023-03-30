Раз и навсегда: назван эффективный способ избавиться от сезонной аллергии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Arnold; 5-tv.ru

Несколько курсов специальной терапии помогают забыть о неприятных симптомах поллиноза.

Некоторые с опаской ждут наступление весны, так как начало цветения вызывает у них не стремление созерцать красоты природы и радоваться жизни, а желание бесконечно чихать и тереть глаза. Все эти симптомы указывают на сезонную аллергию (поллиноз).

Пациенты с такой проблемой в начале весны запасаются лекарственными препаратами, чтобы купировать при необходимости симптомы надоевшего им ежегодного недуга, хотя антигистаминные средства имеют множество побочных эффектов и подходят далеко не всем. Оптимальный выход из ситуации все-таки есть.

Какую терапию следует пройти, чтобы навсегда избавиться от сезонной проблемы, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.

Что такое поллиноз

Поллиноз — это группа заболеваний, связанных с аллергией на пыльцу растений и другие компоненты, которые находятся в воздухе. Вызывается подобная реакция организма повышенной чувствительностью к веществам, витающим в воздухе. Иммунная система воспринимает витающие в воздухе компоненты как опасные и всеми силами пытается справиться с безобидными частицами.

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«Аллергия — это сбой в иммунной системе. Мы же все дышим пыльцой и весной, и летом. Вот только у некоторых несчастных людей она вызывает так называемую гипериммунную реакцию. Это не иммунодефицит, а наоборот очень сильное сопротивление», — прокомментировал эксперт.

Чаще всего предрасположенность к поллинозу передается по наследству. Если у одного из родителя выявлена аллергия, то процент возникновения такого диагноза у ребенка составляет 45%. В случае, когда заболевание выявлено и у мамы, и у папы, вероятность увеличивается до 90-95%.

В начале весны подобное состояние преимущественно вызывают ветроопыляемые деревья и кустарники: цветущие березы, липы, вербы, мимозы и другие. Это происходит из-за того, что пыльца этих растений довольно легкая, поэтому способна перемещаться на дальние расстояния.

Летом аллергенов в воздухе становится больше. У некоторых людей появляется поллиноз на тополиный пух, злаковые травы и садовые растения.

Какие симптомы поллиноза возникают весной

Проявляется поллиноз чаще всего воспалением слизистых, но иногда может выражаться и другими серьезными симптомами. Первые признаки сезонной аллергии — это:

Проблемы с дыханием. Часто пациенты жалуются на насморк (аллергический ринит), частые чихания и заложенность носа.

Часто пациенты жалуются на насморк (аллергический ринит), частые чихания и заложенность носа. Зуд и покраснение глаз (конъюнктивит). Может проявляться в виде воспаления слизистой конъюнктивы (тонкой оболочки, покрывающей глазное яблоко и заднюю поверхность век).

Может проявляться в виде воспаления слизистой конъюнктивы (тонкой оболочки, покрывающей глазное яблоко и заднюю поверхность век). Кашель и тяжесть в груди. Проникая внутрь, аллергены попадают на слизистую гортани, а дальше поражают легкие и бронхи. Эта стадия одна из наиболее опасных, так как может привести к развитию бронхиальной астмы.

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Более редким симптомом поллиноза является поражение кожных покровов.

«Я, кстати, наблюдаю иногда воспаление кожи при поллинозе, когда концентрация пыльцы аллергенной для данного человека настолько высока, что скапливается на коже и <…> попадает в глубокие слои, вызывая там воспаление», — отметил врач.

Перекрестная аллергия при поллинозе

Иногда пациенты списывают весенний поллиноз на повышенную чувствительность к продуктам питания. Такой симптом врачи называют перекрестной аллергией. Эта реакция, когда организм начинает бороться с веществами, похожими по составу на основной аллерген.

«Например, поллиноз, вызванный пыльцой березы, может вызывать перекрестную пищевую аллергию на так называемые косточковые ягоды и плоды. (К ним относятся. — Прим. ред.) яблоки чаще всего, малина и другие фрукты, которые содержат косточки», — поделился специалист.

Подобная реакция возникает и у тех, кто страдает аллергией на мимозу. Ботаническое название этого кустарника — акация серебристая. Это растение относится к семейству бобовых. У людей, которые имеют на нее поллиноз, формируется подобная реакция на другие близкие по происхождению культуры: горох, фасоль, сою.

Наблюдается похожа реакция и при поллинозе на пыльцу соцветий других растений.

Когда поллиноз наиболее опасен

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Наиболее опасно людям с поллинозом находиться в весенне-летний период в жарких местах с повышенной влажностью. К таким относятся субтропические регионы. В таких условиях пыльца расщепляется на множество мельчайших частиц, защититься от которых не помогут даже медицинские маски.

«Пыльца сама по себе крупная, самая мелкая пыльца (достигает размера — Прим. ред.) десять микрон. Десять микрон, в принципе, любая маска задерживает. Даже если просто платком замотаться, пыльца не будет проникать в дыхательные пути. А тут она настолько мелкая, что ни одна маска ее не задержит. И вот это помогает ей попасть в самые глубокие слои бронхов — бронхиолы. В результате чего возникает воспаление, называемое бронхиолит. Это жизнеугрожающее состояние», — заявил врач.

Справиться с бронхиолитом можно только в больничных условиях, так как потребуется реанимационное оборудование.

Как навсегда вылечить поллиноз

Чтобы научить организм правильно реагировать на аллергены, потребуется длительное время. Но справиться с этим состоянием и навсегда забыть о весеннем чихании вполне возможно. По словам врача, есть три ступени борьбы с поллинозом.

Первая ступень — симптоматическая, во время которой просто купируются симптомы аллергии. Однако такой подход к лечению болезни врач назвал неэффективным.

«Можно применить противоаллергический препарат, снять само воспаление. Это напоминает лечение кариеса анальгином: зуб не болит, но дальше все равно ткань разрушается. При поллинозе происходит то же самое. Симптомы вы сняли, но аллергия никуда не ушла. Она продолжает развиваться», — предупредил специалист.

К тому же некоторые лекарственные препараты вызывают побочные эффекты — сонливость, повышенную утомляемость и даже нарушения в работе нервной системы.

Вторая ступень — блокировка воспалительных реакций. Это более действенный способ в борьбе с поллинозом.

«Сейчас у нас есть моноклональные антитела, которые позволяют контролировать, скажем так, неуправляемые воспаления, и управлять применяемыми моноклональными антителами (антитела, созданные в лаборатории и вводимые в организм в рамках специальной терапии — Прим. ред.). Мы добиваемся того, что воспаление исчезает. Это вот, кстати, было очень хорошо продемонстрировано на примере лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции. Моноклональные антитела — это новый класс препаратов. Он появился в последние десятилетия и уже начал широко использоваться», — рассказал аллерголог.

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Третья ступень — этиопатогенетическое лечение, то есть вакцинация. Официально этот способ борьбы с поллинозом называется аллерген-специфической иммунной терапией.

«У нас на самые часто встречающиеся виды пыльцы есть вакцина. Существуют инъекционные аллерговакцины и так называемые сублингвальные. У нас тренд сейчас пошел на последние. Их не надо колоть. Это либо таблетки, либо капли, которые кладут или капают под язык», — пояснил специалист.

Чтобы полностью забыть о поллинозе, требуется несколько продолжительных курсов, которые нужно проводить в течение трех-пяти сезонов. И уже через несколько весен человек сможет дышать полной грудью и не бояться прогулок на свежем воздухе.