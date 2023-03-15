Ловкость рук и никакой деменции: назван способ сохранить здоровье мозга после 60

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Часто у людей после 60 лет возникают необратимые поражения головного мозга. Продлить здоровье и надолго сохранить умственные способности помогают некоторые повседневные занятия.

Руки — одна из важных частей организма. В конечностях сосредоточены многочисленные нервные окончания, которые непосредственно связаны с головным мозгом, поэтому, чем дольше сохраняются двигательные функции конечностей, тем яснее сознание человека. Заниматься мелкой моторикой нужно в течение всей жизни. Особенное внимание требуется уделять работе рук после травм, инсультов и в пожилом возрасте, чтобы избежать поражения головного мозга и утраты психических функций.

Как двигательные функции помогают дольше сохранять ясность ума, эксклюзивно Пятому каналу рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии и ортопедии РНИМУ им. Пирогова, руководитель клиники хирургии кисти Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Чуловская.

Каким образом мелкая моторика влияет на состояние головного мозга с возрастом

Родители знают, что в первую очередь у детей следует развивать мелкую моторику. Для этого существует множество различных игрушек, позволяющих заставить малыша в процессе игры улучшать работу рук, а вместе с ними и головной мозг.

В особенности эти занятия способствуют лучшему формированию отделов, отвечающих за речь, память и мышление. Чем больше развиты пальцы малыша, тем проще ему коммуницировать с окружающими и тем лучше он воспринимает информацию об окружающем мире.

«Руки человека сильнейшим образом связаны с головным мозгом. И с детства у ребенка нужно развивать мелкую моторику, которая дает возможность стимулировать развитие высшей нервной деятельности. <…> Но мы забываем, что в течение жизни уделять внимание деятельности рук и мелкой моторики тоже необходимо», — утверждает врач.

В пожилом возрасте способность удерживать небольшие предметы зачастую снижается вследствие различных заболеваний, травм и накопленного в мышцах напряжения. Утрата мелкой моторики ведет к ухудшению памяти, а затем и деменции.

Качественная работа конечностей помогает поддерживать деятельность коры головного мозга и улучшать качество жизни. Научные исследования показывают, что люди, у которых хорошо развиты двигательные функции и чувствительность пальцев, имеют более ясный ум, чем те, кто утратил эту возможность.

Как влияют травмы на взаимосвязь рук и головного мозга

При тяжелых травмах двигательные функции кисти отключаются, так как иногда процесс фиксации конечности бывает довольно длительный или рука поражена настолько, что требуется продолжительное восстановление. В таком случае существует опасность, что взаимосвязь между головным мозгом и рукой утратится навсегда. Это приведет к серьезным психическим отклонениям.

«Тяжелые травмы приводят к выпадению какой-то функции кисти. И при этом перестает функционировать определенная зона в головном мозге. Это на сегодняшний день уже доказано. Если восстанавливается функция кисти, восстанавливается и деятельность этой зоны, если она не восстанавливается или не компенсируется за счет каких-то других механизмов, то эта зона умерла навсегда», — предостерегает врач.

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К утрате двигательных функций часто приводит еще и постинсультное состояние или заболевания конечности. Развитие мелкой моторики рук позволяет восстановить работу центральной нервной системы и улучшить качество жизни человека. Осознавая происходящее вокруг, пожилые люди дольше способны сами себя обслуживать.

Как развивать моторику рук в пожилом возрасте

В пожилом возрасте очень важно следить за работоспособностью рук и не списывать появление онемения на возрастные изменения, так как возникшие нарушения могут оказаться серьезными.

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«Поэтому в течение жизни мелкая моторика тоже очень много значит, и особенно в возрасте пожилом и старческом. Поскольку нарушение функции кисти в этом возрасте приводит либо к развитию, либо ускоряет <…> развитие старческого маразма», — сообщает специалист.

Это довольно серьезная проблема, так как внутри маленького органа тесно друг к другу расположены нервы, кровеносные сосуды, кости и сухожилия. И нарушение одной из этих составляющих приводит к тому, что заболевание распространяется быстрее и охватывает соседние части кисти руки. Восстановить двигательную функцию при запущенном заболевании не всегда удается.

Чтобы активизировать работу головного мозга, следует прибегать к особым упражнениям для сохранения подвижности рук. Такие занятия актуальны не только тогда, когда уже появились первые симптомы онемения, но и для профилактики деменции, болезней Паркинсона и Альцгеймера. Следует делать следующие упражнения:

растирать ладони;

выполнять специальную гимнастика для рук;

заниматься творчеством (складывать оригами, рисовать, шить или вязать);

делать массаж пальцев;

работать с бельевыми прищепками;

перебирать камушки, песчинки или крупу;

лепить из глины или пластилина.

отпирать и запирать замки;

сортировать монеты или пуговицы.

Сохранить подвижность рук помогают и повседневные домашние дела. Например, мытье посуды. Однако во всех занятиях следует делать перерывы, так как постоянное перенапряжение конечности неблагоприятно влияет на здоровье кистей рук.