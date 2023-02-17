Необратимая трагедия: как деменция крадет жизнь «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса

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При новом диагнозе всемирно известный актер не только не сможет запомнить текст для роли, но и будет обречен на более страшные последствия.

Завершившему карьеру в кино 67-летнему американскому актеру Брюсу Уиллису поставили точный диагноз — лобно-височную деменцию.

Это редкое заболевание вызывает расстройство памяти, нарушения в поведении и затрудненность речи. Из-за того, что клетки головного мозга у пациентов с подобным диагнозом отмирают, в конце жизни у них возникает полный распад личности.

Какую болезнь обнаружили у Брюса Уиллиса

Об ухудшении состояния американского актера Брюса Уиллиса заговорили в начале 2022-го, однако поклонники заметили, что с кумиром происходит что-то не то, еще раньше. Публика раскритиковала работу Уиллиса в фильме «Звездный рубеж», вышедшем на экраны в 2021-м. Не оценили и участие Брюса в картине «За гранью жизни» того же года.

Режиссер Мэтт Эскандари, несколько раз снимавший знаменитость, признавался, что и сам замечал странности в поведении актера.

«Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис. Я видел, каково это — работать с ним в последние несколько лет», — заявлял постановщик.

Уже тогда в обществе начали поговаривать о развивающейся деменции знаменитости, но изначально ему поставили другой диагноз — афазию. Грустную новость в марте 2022-го подтвердила дочь актера Румер Уиллис.

Афазия — довольно распространенное заболевание, связанное с расстройством восприятия и воспроизведения речи, при котором зачастую не происходит нарушение слуха. Пациентам с таким отклонение трудно воспринимать речь окружающих, или они сами не могут выразить собственные мысли.

Однако теперь Брюсу Уиллису поставили точный диагноз — лобно-височную деменцию.

«Это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали, и которая может поразить любого. Поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, она вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем», — заявили родственники.

Прогнозы врачей для больных с таким диагнозом неутешительные. Рано или поздно пациенты теряют способность к самообслуживанию. Им постоянно нужна помощь и поддержка. Лобно-височная деменция неизлечима.

Что такое деменция и какие у нее симптомы

Деменция — это синдром, характеризующийся ухудшением памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. В основном заболевание возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется отмиранием клеток головного мозга.

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Врачи выделяют несколько этапов развития диагноза: мягкую, умеренную и тяжелую стадии. В начале заболевания, во время, так называемой, доклинической фазы у человека с деменцией сохраняются интеллектуальные навыки. Проблем с бытовым обслуживанием не возникает, но обучаемость и способность, например, запоминать текст снижается.

Во время мягкой стадии у пациентов развиваются значительные нарушения краткосрочной памяти. Люди забывают, что только что включили газ или пять минут назад поставили варить суп, но при этом воспоминания о прожитых годах сохраняются. Больные теряют способность ориентироваться в пространстве и времени. Человек становится более подозрительным даже к родным людям, у него портится характер.

Когда деменция обостряется, происходит поражение функций коры головного мозга, врачи диагностируют умеренно выраженную стадию. В это время начинаются самые страшные симптомы. Человек перестает узнавать близких и знакомых, плохо ориентируется в привычном бытовом пространстве. За больным требуется постоянное наблюдение. Кроме того, ухудшается почерк и возникают трудности с формулированием мыслей.

Последний этап, как говорят врачи, — это самая страшная стадия. Вследствие заболевания пациент полностью дезориентирован в своей личности. Он не помнит, где находится и в какое время живет. Такой человек теряет способность к самообслуживанию и нуждается в полной опеке.

Кроме того, нарушаются движения и координация, утрачивается способность говорить и сидеть самостоятельно, нарушаются процессы жевания и глотания пищи.

Судя по симптоматике, врачи предполагают, что заболевание Брюса Уиллиса уже перешло в умеренно выраженную фазу. Дальше состояние будет только ухудшаться.

Причины возникновения деменции

Деменция — одно из самых загадочных заболеваний, потому что установить истинную причину поражения клеток головного мозга пока не удалось. Врачи утверждают, что существует несколько факторов увеличивающих риск возникновения болезни:

наследственная предрасположенность;

воздействие высоких концентраций химических веществ, тяжелых металлов и алкоголя;

психические расстройства;

инсульт и черепно-мозговые травмы, приводящие к необратимым изменениям головного мозг;

инфекции и оперативные вмешательства на головном мозге.

Процесс деменции необратим. Существует множество видов деменций. У Брюса Уиллиса установлена одна из самых редких форм этого заболевания.

Чем характеризуется лобно-височная деменция

Лобно-височная деменция — это заболевание, при котором гибнут нервные клетки головного мозга. Поражение особенно затрагивает лобную и височную доли, которые отвечают за когнитивные функции пациента.

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Лобная часть отвечает за планирование и целенаправленность поведение, обеспечивают мотивацию, а также контролируют реакции человека, не позволяя ему выходить за рамки приличия. Люди, у которых ослабевает эта зона мозга могут кричать в общественных местах, проявлять неконтролируемую агрессию, вести себя неадекватно.

Височные доли отвечают за слух, восприятие речи, зрительную и вербальную память и эмоции. Так как одинаковые зоны находятся в разных полушариях, то они имеют различные функции. Вероятно, у Брюса Уиллиса повреждена левая височная доля, которая отвечает за сознание, память и построение речи.

Пациенты с такой формой болезни утрачивают способность к абстрактному мышлению. Неудивительно, что Брюс Уиллис завершил карьеру, так как для актера речь, память и воображение невероятно важны.

Из-за заболевания человек полностью меняется, нередко в начальной стадии ему приписывают такие психические расстройства, как эмоциональное выгорание, депрессию и шизофрению. У Брюса Уиллиса первым симптомом установили афазию, то есть нарушение в воспроизведении речи.

Уход за людьми с деменцией и поддержка близких

Излечить поражение головного мозга, вызванного деменцией, невозможно. Пациентам с таким диагнозом выписывают поддерживающую терапию. Иногда им назначают препараты, чтобы снизить склонность к агрессии. Больные, как правило, плохо осознают свое состояние и теряют мотивацию к терапии, поэтому очень важно, чтобы пациент с нарушениями был постоянно окружен заботой родных, близких и друзей.

Узнав о болезни голливудского актера, поддержку ему выразили многие коллеги по цеху, а также семья. Желание помогать выразила и бывшая супруга Уиллиса Деми Мур, а также трое их общих детей. Но больше всего приободряет Брюса его вторая супруга — Эмма Хэмминг. Она регулярно выкладывает в социальных сетях видео, где двое дочерей и отец семейства веселятся. Новость о деменции стала ударом для девушки.

«Теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя облегчение в том, что мы наконец-то получили четкий диагноз», — поделилась эмоциями в социальных сетях девушка.

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Родным больных деменцией очень сложно проживать рядом, так как часто пациенты непредсказуемы. С моральной точки зрения тяжело воспринимать безразличие, которое часто возникает у пациентов к близким, и отсутствие эмпатии. На поздних стадиях они могут не узнавать тех, с кем знакомы большую часть жизни. Также больные деменцией склонны уходить из дома. Чтобы Брюс Уиллис постоянно находился под присмотром, Эмма наняла сиделку. По ее словам, помощница постоянно следит, чтобы с мужем ничего не случилось.