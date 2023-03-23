Ешь, молись, люби: названы пять здоровых привычек долгожителей

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Каждому из нас хочется пожить подольше. Особенно, смотря на пожилых людей, которые весело проносятся мимо на велосипеде, а по вечерам пьют вино. Как они это делают и в чем секрет их долголетия?

На продолжительность жизни влияют многие факторы, но при этом доказано, что только 25% приходится на генетику, а оставшиеся 75% — зависят от образа жизни. Хорошая новость: ключ от долголетия — в наших руках.

Седьмого апреля, когда весь мир отмечает День здоровья, самое время узнать о том, какие обстоятельства — от рациона питания до жизненных установок — способствуют долгой жизни. Об этом эксклюзивно для Пятого канала рассказал Сергей Длин, врач высшей категории, невролог.

Кто такие долгожители

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Обычно долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше, однако в последнее время под этим термином уже понимается человек, доживший до 100 лет.

Самое большое количество долгожителей проживают в так называемой «голубой зоне» (Blue zone) — территории с самыми высокими показателями долголетия. В нее входит всего пять мест: остров Сардиния, Италия, остров Окинава, Япония, остров Икария, Греция, полуостров Никоя, Коста-Рика и город Лома-Линда, Калифорния, США.

Впервые о ней заговорили в 2005 году, когда американские журналисты выпустили статью под названием «Секреты долгой жизни» в National Geographic после долгого путешествия по всему миру в поисках самых здоровых людей на планете.

В этих местах люди живут до 100 и больше лет. Но как? Оказалось, что секретов нет — только определенные здоровые привычки, которые они соблюдают на протяжении своей жизни.

Как питаются долгожители

Первое, на что нужно обратить внимание каждому человеку — питание.

Согласно выводам американских ученых в статье American Journal of Lifestyle Medicine, большинство долгожителей употребляют в пищу много овощей, рыбы и бобовых, а от мяса предпочитают отказываться или есть его, максимум, три-четыре раза в месяц.

ТОП-4 принципа питания от долгожителей

Также в их рационе присутствуют орехи. Во время исследования Школы медицины Гарвардского университета выяснилось, что люди, употреблявшие орехи, реже страдают от ишемической болезни сердца, а те испытуемые, которые ели по 56 грамм орехов пять раз в неделю, жили в среднем на два года дольше, чем те, кто орехи не ел.

«Многие даже не представляют, какие чудеса со здоровьем могут происходить если придерживаться основных принципов рационального питания», — говорит Длин.

По его словам, употребление в пищу полезных продуктов и умеренность в еде могут продлить жизнь, в то время, как несбалансированный рацион, фастфуд, переедание и, как следствие, лишний вес — наоборот сокращают ее.

Европейская ассоциация здоровья, например, рекомендует есть лосось, сельдь, скумбрию или тунец хотя бы раз в неделю для восполнения Омега-3 жиров.

Цельнозерновые продукты, согласно данным британских ученых, также продлевают жизнь, как минимум, на десять лет. Более того, крупы снижают риск смерти от таких заболеваний:

рак

сердечная недостаточность

диабет

заболевания дыхательных путей

Долгожители, как правило, не отказываются и от хлеба, ведь пара кусочков цельнозернового хлеба придаст сил и чувство насыщения. Это же касается и пасты — пожилые люди, живущие более 80 лет, выбирают макароны только из необработанных зерен.

Но самое главное то, как именно все это употреблять. По мнению французских врачей, нужно ввести в свою привычку всегда недоедать. Чтобы стать настоящим долгожителем, важно съедать ровно столько, чтобы ощутить сытость только на 80%.

Более того, многие долгожители из Франции редко ужинают и не перекусывают в течение дня.

И уж, конечно, никаких ночных обжорств. Согласно исследованию Медицинской школы Перельмана, ночной прием пищи провоцируют выработку гормонов, которые присутствуют при диабете, сердечных заболеваниях и других опасных для жизни состояниях.

Что пьют долгожители

Мы привыкли думать, что алкоголь — зло и его ни в коем случае нельзя употреблять, ни в каких количествах. Однако если посмотреть на многих долгожителей в Италии или Греции, то можно заметить, как у них по вечерам в руках всегда имеется бокальчик красного вина.

Оказывается, в рацион долгожителей все-таки входит алкоголь. Правда, в очень малых дозах и только красное сухое вино. Например, многие из долгожителей предпочитают особый тип вина, в котором содержится в два-три раза больше флавоноидов — антиоксидантов, которые помогают организму бороться с токсинами. Более того, стакан вина, дополняющий трапезу, позволяет съесть меньше и снять стресс.

Согласно исследованиям американских диетологов, хорошее красное вино в умеренных количествах содержит:

ресвератрол (синтезируется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бактерии или грибы)

антиоксиданты (способны нормализовать уровень холестерина, уменьшить воспаление и предотвратить повреждение кровеносных сосудов)

Однако врачи предупреждают, что более двух-трех бокалов вина в день уже могут повлиять на здоровье в плохую сторону.

Также врачи уже давно развеяли миф, что кофе — вреден. Например, самые главные долгожители нашей планеты — сардинцы, икарианцы и никоянцы — пьют кофе из зерен арабики сорта ява каждый день.

Ученые из Великобритании, например, доказали, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта. Также употребление хорошего кофе снижает риск возникновения рака.

Но самый главный напиток для продления жизни — вода. У долгожителей принято пить воду постоянно — во время еды и в течение всего дня. Ведь именно вода помогает вывести из организма токсины, поддержать давление в норме и восстановить обмен веществ.

Физическая активность у долгожителей

Люди, которые ведут активный образ жизни, доживают до глубокой старости. К слову, эти люди не бегают марафоны и не изображают из себя спортсменов. Как правило, они работают в поле, огороде, на воздухе или много ходят пешком.

«Главное, чтобы физическая нагрузка приносила радость и удовольствие. Не надо насиловать свой организм», — утверждает невролог.

По словам врача, самое важное — любые тренировки и активности должны быть умеренными. Например, прогулки на воздухе, велосипед или плавание. Также всегда можно выбрать лестницу вместо лифта.

И еще один вид активности, который очень полезен для здоровья — йога. Занятия именно этим видом спорта укрепляют все группы мышц, помогают сохранить баланс и повышают гибкость.

Самое большое значение в йоге имеет равновесие, так как падения являются частой причиной телесных повреждений и смерти среди пожилых людей.

Тренеры долгожителей из Сардинии признались, что главная задача любого человека — ввести в свой график физические упражнения, минимум, на 30 минут в день пять раз в неделю.

Долгожители и полный дзен

Главная привычка людей, которые живут долго — уметь справляться со своим стрессом и жить в гармонии. В 2019 году Европейская ассоциация здоровья пришла к выводу, что люди, нашедшие себя в любимом деле, живут гораздо дольше, чем те, кто всю жизнь задействован совсем не в той сфере, о которой когда-то мечтал.

Это объясняется очень просто: поведение человека в точности отражает то, каким он видит себя в голове. Соответственно, самооценка повышается, и любому стрессу приходит конец.

«Если смотреть на мир с оптимизмом, то это увеличивает шансы на долгую жизнь. Позитивно настроенные люди дружелюбны, умеют прощать обиды и многие трудности встречают смехом», — рассказывает врач Длин.

Смех продлевает жизнь, снижает артериальное давление и уменьшает риск сердечных приступов.

Однако это еще не все. Оказалось, что 95% долгожителей — верующие люди. Не важно, в какой религии, но посещение служб благотворно влияет на человека и даже снижает риск смерти на треть.

Духовные люди часто отличаются самоуважением, следуют определенным правилам поведения и живут в душевном спокойствии, что само собой продлевает жизнь и укрепляет здоровье.

Сколько спят долгожители

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Сон — важный аспект человеческой жизни. Особенно, если хочется пожить подольше. Полноценный сон очень важен для организма.

О том, сколько часов спать человеку в сутки — ходят разные версии. Как правило, это очень субъективно и каждому из нас подходит свой конкретный режим сна. Однако недавно ученые из Сан-Диего пришли к выводу, что дольше всех живут те люди, которые спять от пяти до шести с половиной часов в сутки. Удивительно, но спать более семи часов, считают эксперты, уже перебор.

Кстати, согласно новым исследованиям, на продолжительность жизни и здоровье влияет даже то, когда человек открывает глаза и закрывает. Идеальный режим: вставать с рассветом, а ложиться — с закатом. Например, проснуться, выпить стакан воды и пойти на пробежку или прогулку с собакой.

Подъем до семи утра влияет на уверенность человека, повышает его работоспособность и настроение.

«Нужно грамотно распределять свои силы, чередуя периоды сна и бодрствования. Если непрерывно трудиться, то можно подорвать свое здоровье уже в молодом возрасте. К тому же, во время ночного сна вырабатывается очень важный гормон — мелатонин. Его недостаток ведет к преждевременной старости и многим заболеваниям», — объясняет эксперт.

В любом случае, заключает невролог, чтобы прожить как можно дольше, необходимо постоянно следить за своим здоровьем: обращать внимание на артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Ведь болезнь легче предупредить, чем лечить.