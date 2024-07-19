Спорт, экскурсии и хобби: чем бесплатно заняться на пенсии

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Немногие воспринимают пенсию как время для яркой и насыщенной жизни. Необычный проект для людей старшего возраста разрушает эти стереотипы.

Выход на пенсию — это конец активной жизни или только начало? Где искать занятия по душе? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Пенсионный возраст — рубикон, за которым человека ждет унылая и скучная жизнь. Так принято считать, но верно ли это утверждение? Чем на самом деле занимаются на пенсии?

«Пришла участвовать по программе активного долголетия. Мы играем в теннис, регулярно на лыжах катаюсь и бассейн посещаю. У меня все дни расписаны», — участница проекта «Активное долголетие» Нина Чаадаева.

А вот Ирина Грибкова узнала о программе от соседки и сначала была настроена скептически.

«Я думала, что там не совсем интересно, что будет скучно, будут относиться к нам снисходительно, как к пенсионерам», — поделилась она.

Но уже после первого занятия все сомнения остались позади.

«Я посещаю не один кружок, а несколько. Мы рисуем, танцуем, играем в шахматы, арт-фантазии. Там мы делаем игрушки, поделочки такие небольшие. Это занятие для души, это объединяет», — рассказала Грибкова.

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И все это совершенно бесплатно. Творческие студии, образовательные курсы, спортивные секции и многое другое стало доступным для старшего поколения благодаря национальному проекту «Демография».

«Стать участником программы „Активное долголетие“ очень просто. Эта услуга назначается в проактивном режиме для мужчин старше 60 лет, для женщин старше 55 лет… Жизнь участников программы насыщенная, интересная, разнообразная», — уточнила директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский» Елена Захарова.

На одной из таких необычных активностей удалось побывать «Стране советов». Здесь участники играют в лазертаг или как его еще называют лазерный пейнтбол. Адреналин и бьющие через край эмоции захлестнули всех, кто принимал участие в импровизированной битве.

«Всю оставшуюся жизнь я буду это вспоминать. Во-первых, это эмоции непередаваемые», — призналась Татьяна Лукьяненко.

Благодаря проекту «Активное долголетие» некоторым участникам удается воплотить в реальность даже свое самое смелое желание. Татьяна всегда хотела полетать на воздушном шаре, и у нее это получилось.

«Я очень рада, что моя мечта сбылась наконец-то. У меня правда очень много эмоций», — заявила она.

Проекты активного долголетия реализуются более чем в ста тысячах клубов, кружков, секций в самых разных уголках России. В них постоянно занимается порядка двух с половиной миллионов граждан старшего возраста.

Присоединяйтесь и вы. Узнать больше о лучших практиках активного долголетия можно на портале национальныепроекты.рф, а выбрать занятие по душе в ближайшем центре долголетия или центре социального обслуживания населения.