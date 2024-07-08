Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Такая мера снова начнет действовать в стране уже в следующем году.

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Данная практика была прекращена с 2016 года, но вернется уже в 2025 году. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Сумма индексации будет исчисляться исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначили, но не выплачивали, пока пенсионер продолжал работать. Все предыдущие индексации тоже будут учитываться. Среднее повышение составит не меньше 1,3 тысячи рублей — так оценивало правительство России.

Когда же пенсионер решит прекратить работать, страховая пенсия увеличится на суммы индексации и корректировок в период трудовой деятельности вплоть до 1 января 2025 года.

На возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: в 2025 году — 96,45 миллиарда рублей, в 2026 году — 177,03 миллиарда рублей, а в 2027 году — 260 миллиардов рублей.

Ожидается, что решение о возобновлении индексации пенсий затронет порядка 7,87 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько проиндексируют пенсии военным пенсионерам в России.