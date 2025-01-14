Есть один секрет: как укрепить иммунитет с помощью соков

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У свежевыжатых соков есть как сторонники, так и противники. Как же их правильно пить, чтобы получать только пользу?

Весна уже не за горами, а значит, пора пополнять внутренние ресурсы, чтобы избежать авитаминоза и не слечь с хандрой и простудой.

Как насытить истощенный за зиму организм полезными веществами и укрепить иммунитет, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог и эксперт по растительному питанию Анна Брикс.

Чем полезны свежевыжатые соки

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Любой сок — это концентрат витаминов, минералов, антиоксидантов, антивирусных, антимикробных, противопазитарных фитохимических компонентов. Конечно, если речь идет о натуральном свежевыжатом соке, а не о магазинном концентрате.

Соки укрепляют иммунную систему и помогают организму бороться с вирусными или бактериальными инфекциями.

Все соки обладают очищающим свойством. Они выводят токсины, тяжелые металлы, пестициды, гормоны и антибиотики. Борятся с грибками, бактериями, вирусами и патогенной флорой.

«Если все это выводится своевременно, вы получаете потрясающий инструмент для укрепления иммунитета. Это самое мощное и эффективное лекарство для современного человека», — заявила нутрициолог.

Соки также укрепляют волосы и ногти, предупреждают развитие кариеса и улучшают метаболизм.

Всем ли можно пить соки

Соки полезны абсолютно всем — взрослым, детям, пожилым людям и спортсменам. Они не приведут к неприятным последствиям, но только при соблюдении двух важных условий:

В ежедневном рационе должно быть умеренное количество жиров, то есть один или два приема пищи нужно составить без них. Например, исключить колбасы, бекон, кондитерские изделия, сыры, мороженое, чипсы, фастфуд, полуфабрикаты и так далее. Тогда сок будет прекрасно усваиваться, а глюкоза сразу поступит в клетки. В противном случае произойдет стимуляция выработки инсулина.

Употребление минимум двух литров воды в день с любым растительным компонентом, например, тимьян, лимон, клюква, огурец, розмарин, шалфей, малина. Иначе без воды организм не сможет быстро и легко вывести наружу все, что всколыхнули соки.

Как часто можно пить соки

По словам нутрициолога, ограничений для потребления свежевыжатых соков нет. Их можно пить ежедневно или курсами.

«Лучше пить натощак, хотя бы за полчаса до приема пиши либо через час — полтора после», — посоветовала Брикс.

Одного литра сока в день достаточно. Начинать лучше с небольшого количества, например, 100 миллилитров в день, а потом постепенно увеличивать дозировку. Полностью переходить только на соки не нужно.

«Не бойтесь сахара во фруктах. Ведь в соках также есть глюкоза, фруктоза, разнообразные витамины и минералы. Эти „полезности“ нивелируют количество сахара», — добавила она.

Как правильно пить соки

Эксперт рекомендует отдать предпочтение шнековой соковыжималке, поскольку та выжимает максимум из зелени, овощей и фруктов и позволяет экономить на количестве. Но на первых порах пойдет любое устройство.

Перед употреблением сок нужно процедить, чтобы отделить жидкость от клетчатки. К удивлению многих после соковыжималки в этой «каше» не остается ничего полезного.

«Именно благодаря тому, что мы пьем сок в чистом виде без клетчатки, все полезные компоненты быстрее усваиваются и поступают в каждую клетку», — объяснила она.

Ингредиенты можно выбирать на свой вкус. Можно сначала попробовать доступные по цене продукты — огурцы, шпинат и красные яблоки. Петрушка и кинза хороши в чистом виде, но по желанию их можно смешать с грушей, яблоком, апельсином, ананасом и так далее.

«Мой любимый — микс красных яблок и краснокочанной капусты. Он обладает мощным антипаразитарным действием и уничтожает все — червей, грибки, вирусы. А также омолаживает клетки печени», — посоветовала Анна Брикс.

Неверных сочетаний быть не может, главное подобрать приятные на вкус ингредиенты. Упор лучше делать на зелень и овощи, а фрукты использовать как приятную добавку.

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