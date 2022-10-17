Сочная правда: что важно знать о соках перед тем, как выпить

Фруктовые и ягодные напитки отличаются своим составом и пользой для организма

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Сок, нектар и сокосодержащий напиток отличаются друг от друга способом производства и концентрацией полезных веществ.

Свежевыжатый сок теряет свою пользу уже через 20 минут. Высокотехнологичные производства «продлевают жизнь» напитку, сохраняя полезные для организма витамины и минералы. Однако какой вид заводского сока лучше выбрать — Сибкрай.ru советует обратить внимание на важные нюансы.

Сок прямого отжима и восстановленный

Оба вида полезны, разница лишь в количестве витамина С. При прямом отжиме свежий продукт пастеризуется и разливается по специальным емкостям, привычным для потребителей. Сок прямого отжима сохраняет максимальное количество пользы для человека. Восстановленный сок ему немного уступает: аскорбинки в нем поменьше.

Как получают восстановленный фруктовый напиток? Из собранного урожая, к примеру, яблок выпаривают часть влаги и доводят продукт до состояния густого меда. В такой консистенции концентрат транспортируют на завод. На производстве в него добавляют столько же воды, сколько было изначально.

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После щадящей пастеризации соки разливают в стерильные бутылки, пакеты, которые отправляются на полки в магазины. Защитная пленка внутри такой тары способствует длительному хранению продукта. Такие соки не портятся в течение 12 месяцев. Кстати, научные сотрудники из Аграрного университета Пизы выявили преимущество и пользу пастеризации. Они доказали, что в восстановленном виноградном соке уровень антиоксидантов гораздо выше, чем в напитке прямого отжима.

Сок осветленный, неосветленный и с мякотью

Процесс осветления соков нужен, чтобы сделать напиток кристально чистым, без взвеси. Это придает соку глубокий, насыщенный вкус и усиливает антиоксидантные свойства, замедляющие старение организма.

Неосветленный сок имеет взвешенные частицы и отличается большей вязкостью, непрозрачностью.

Сок с фруктовой мякотью еще гуще. Чуть больше четверти его объема составляет фруктовое или овощное пюре. Он подходит для полезных перекусов, так как насыщает растительной клетчаткой.

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Овощные миксы соков

Эти продукты отличаются сбалансированным вкусом, повышенной концентрацией витаминов, минералов и пониженным содержанием сахара. Такие миксы содержат хлорофилл и пищевые волокна.

Соки с сывороткой

Содержание сока в таких напитках составляет лишь 14%. Кроме сахара, лимонной кислоты, в них добавляют искусственные ароматизаторы, красители. При изготовлении напитков с овощными соками добавляется соль, уксус, приправы и травы. Это вкусный вариант для утоления жажды.

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Молочная сыворотка полезна белком, фосфором, магнием, йодом. Высокоочищенный продукт пастеризуют и смешивают с соком. В полученный низкокалорийный состав добавляют пектин, чтобы белок не свернулся в кислой среде. Перед покупкой необходимо внимательно читать этикетку. На первом месте в списке ингредиентов должна значиться сыворотка, а сок — на втором.

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