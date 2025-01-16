Как без операций продлить молодость по типу старения лица

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В России женщины стареют обычно по двум из пяти существующих типов возрастных изменений лица.

Старение — это естественный и, к сожалению, неизбежный процесс. Но его можно и нужно замедлять.

Как это грамотно сделать и какие процедуры лучше всего выбрать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала дерматолог и косметолог, врач аппаратных и инъекционных технологий Ирина Решетько.

Как определить свой тип старения лица

Чтобы поход к косметологу дал выраженный эффект, изначально необходимо обратиться к специалисту, который определит тип старения лица и назначит подходящие процедуры и домашний уход. Это позволит также избежать осложнений и неестественного вида.

«Все мы с вами стареем по-разному. Кто-то в 50 выглядит вполне хорошо, а кто-то в 30 уже с признаками старения. Все это зависит от морфотипа старения. Чаще всего это заложено генетически, но современная косметология хорошо работает с этими проблемами», — прокомментировала врач.

Существует пять морфотипов старения:

Деформационно-отечный. Его первый признак — это поплывший овал лица. Ему также характеры брыли, мешки под глазами и выраженные носогубные морщины.

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Мелкоморщинистый. Ему подвержены в основном худощавый женщины с тонким слоем подкожножировой клетчатки. Такой тип еще называют «печеное яблоко».

Усталый. Чаще всего женщины замечают, что утром выглядят лучше, чем к вечеру. Проявляется носослезными бороздами, носогубными складками и мимическими морщинами. Овал лица в этом случае страдает не так активно, как при деформационно-отечном типе старения.

Мышечный или мускульный. Характерен для представителей монголоидной расы. Проявление признаков старения очень замедлено и сводится к истончению кожи, пигментации, опустившимся уголкам рта и мелкой сеточке морщин вокруг глаз.

Смешанный или комбинированный. Как правило, человеку не свойственен один конкретный тип старения. Женщины в России чаще всего стареют по деформационно-отечному и усталому типам старения.

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Какие омолаживающие процедуры показаны каждому из типов старения

Каждый из типов старения на сегодняшний день хорошо поддается корректировке с помощью безоперационных методик. Главное, не запускать себя и посещать косметолога, когда изменения на лице не так выражены и легко «поворачиваются вспять.»

При деформационно-отечном типе старения необходима аппаратная косметология, например, SMAS-лифтинг, а также лазерные методики омоложения и препараты на основе ботулотоксина. Таким пациентам следует следить за питанием и весом, поскольку эти факторы очень сильно влияют на внешний вид кожи.

Обладателям мелкоморщинистого типа показана в первую очередь биоревитализация. В дополнение применяются препараты на основе ботулотоксина, аппаратные методики и фотоомоложение, если присутствуют сосудистые поражения и пигментация. В ежедневном уходе необходимы увлажняющие и питательные крема в составе с ретинолами и терамидами.

Усталый тип старения корректируется биоревитализацией и аппаратной косметологией — игольчатый RF-лифтинг, SMAS-лифтинг и лазерная шлифовка. Дополнительно назначаются косметические средства, содержащие ретинол, коллаген и гиалуроновую кислоту.

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При мускульном типе старения показаны препараты на основе ботулотоксина, филлеры, полимолочная кислота, препараты на основе гидроксиапатита кальция, чтобы сформировать утраченные объемы и уплотнить кожу.

Пациентам с комбинированным типом назначать процедуры следует только после осмотра врача-косметолога. Например, при миксе деформационно-отечного и усталого типов старения нужны манипуляции, направленные на стимуляцию выработки коллагена и эластина. Рекомендуются инъекции полимолочной кислоты и препаратов на основе гидроксиапатита кальция.

Биоревитализацию в таких случаях проводят как подготовительный этап перед аппаратными процедурами. В качестве домашнего ухода подойдут увлажняющие и питающей средства с ретинолом, альфа-гидроксикислотами в составе.