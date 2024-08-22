Плата за нулевой эффект: почему нельзя смешивать косметику разных брендов

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Многие женщины сталкиваются с проблемами кожи, потому что не умеют правильно сочетать уходовую косметику. В этом вопросе главное — грамотно подобрать фирму продукции.

При покупке уходовой косметики консультанты советуют брать всю линейку средств одной фирмы. В противном случае они пугают полной несовместимостью продуктов между собой, отсутствием эффекта или даже аллергическими реакциями на коже.

Могут ли заявленные свойства косметики быть рекламным ходом, есть ли отличия в составе продуктов разных марок на самом деле, эксклюзивно Пятому каналу рассказала химик-косметолог, основатель бьюти бренда Наталья Ткаченко.

Склонность кожи к аллергическим реакциям

Зачастую производитель использует один и тот же комплекс экстрактов и увлажнителей во всей продуктовой линейке. Эта формула может встречаться в тонике, средстве для умывания, сыворотке, креме. Если приобрести все компоненты ежедневного ухода разных брендов, то на коже могут вступить во взаимодействие совершенно разные активы растительных веществ, и вероятность раздражения повысится. Это особенно важно учитывать людям с чувствительной кожей.

«Если ваша кожа склонна к аллергическим реакциям, то когда мы выбираем все продукты одного бренда, одной линейки, то мы тем самым снижаем вероятность аллергии», — заявила Ткаченко.

В такой ситуации, как правило, крайне трудно выяснить, на что конкретно среагировала кожа. Чтобы избежать риска воспаления и аллергических реакций, стоит подобрать уходовую косметику одного проверенного бренда.

Совместимость текстур косметики

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Каждый продукт помимо активных имеет еще и технические компоненты, например, стабилизаторы, гелеобразователи, эмульгаторы. В косметике одного бренда содержатся вещества заведомо совместимые друг с другом.

«Когда все продукты у нас из одной линейки, то производитель, разумеется, будет учитывать тот факт, что вы наслаиваете их друг на друга», — отметила косметолог.

Разработчики стремятся избежать скатывания, то есть воздействия тоники, сыворотки или крема друг на друга, вместо кожи. В таких случаях на лице появляются некрасивые комочки. Продавцы рассчитывают на максимальное наложение косметических средств. В линейке одного бренда весь уход точно качественно ляжет на кожу.

«Если вы выбираете продукты разных брендов, это чисто лотерея. Возможно, они будут хорошо наслаиваться друг на друга, возможно, нет, и будут скатываться», — поделилась химик.

По ее словам, причина такой несовместимости часто заключается вовсе не в качестве или стоимости препаратов. Все дело в составах — эмульгаторы и стабилизаторы из разных флакончиков «не подружились» на лице. На такую неправильную базу неровно ляжет и декоративная косметика.

Совместимость активных компонентов

Особенно внимательным нужно быть с профессиональными марками, содержащими высокие дозировки активных компонентов.

«Например, мы можем выбрать крем одного бренда с высоким содержанием ретинола. Это будет хороший обновляющий крем. И также мы выбираем тоник с высоким содержанием кислот другого бренда», — поделилась Ткаченко.

Эксперт отметила, что каждый из этих продуктов может быть сам по себе качественным, однако при совмещении таких веществ на коже можно получить чрезмерно отшелушивающий эффект.

«Опять же, когда мы выбираем все этапы ухода одного бренда, то производитель учитывает, что вы это все используете вместе, и вероятность негативной реакции стремится к нулю», — резюмировала специалист.

Потеря эффективности косметики

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Помимо того, что некоторые компоненты могут усиливать друг друга, они также могут инактивировать действие другого продукта. Особенную настороженность стоит проявлять к пептидной косметике. Она призвана стимулировать синтез, и если наносить такой крем сразу после кислотного тоника, то он потеряет свою эффективность.

«Дело в том, что у пептидов узкий рабочий диапазон PH. Обычно пептиды активны в диапазоне от 5 до 6. Если, к примеру, у вас сильный кислотный тоник, и вы сразу используете этот крем, то скорее всего пептиды не окажут нужного действия», — заявила эксперт.

С другой стороны, кислоты в уходе повышают эффективность пептидов, потому что отшелушивают роговой слой и облегчают проникновение компонентов.

«Есть такое правило: мы можем наносить кислотный тоник на нашу кожу, или это может быть кислотная сыворотка, впитать этот продукт, выждать минут 10-15 и после этого использовать пептидный крем. За это время кожа успеет сбалансировать свой PH, и мы не будем инактивировать пептиды», — рассказала косметолог.

Если выбор пал на продукты одной фирмы, то механизм применения будет указан производителем. В случае с косметикой разных марок следует понимать особенности работы пептидов и кислот, чтобы не навредить коже.

В чем проблема дешевых брендов из масс-маркета

Популярные дешевые бренды массового рынка, как правило, содержат активные компоненты не в рабочих дозировках, а в маркетинговых. Таким образом продавец обманывает покупателя.

«Например, кладут очень заниженную дозировку активного компонента, чтобы иметь право вынести его в состав или указать на фасаде баночки. Именно в рекламных целях», — подчеркнула химик.

В таких случаях содержание нужного вещества в косметическом средстве настолько мало, что продукт перестает претендовать на какой-либо эффект. Для достижения результата нужно искать фирмы с рабочими дозировками.

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«Если вдруг мы выбираем масс-маркет, то в принципе мы тут не боимся гиперухода, что два продукта разных брендов дадут чрезмерную реакцию, или произойдет инактивация пептидов. Тут мы чаще всего боимся скатывания, когда у нас „не подружились“ текстуры. И в масс-маркете самое страшное — это, пожалуй, отсутствие эффекта», — заявила Ткаченко.

Стоит ли сочетать продукты разных брендов

Важно понимать, как работают химические элементы в косметике, чтобы гармонично и без вреда для здоровья сочетать их на коже. Поэтому заведомо хороший вариант — приобрести продукты одной марки. В этом случае производитель заранее заботится о совместимости продуктов между собой.

«Если вы не разбираетесь в составах, в своей коже, — что для нее нужно, как усилить действие разных продуктов, — то действительно гораздо проще удобнее и понятнее выбрать весь этап ухода одного бренда начиная от тоника, заканчивая сывороткой и кремом», — резюмировала косметолог.

В том случае, если покупатель хорошо понимает особенности своей кожи, различает составы и компоненты, то можно смело сочетать уход от разных фирм. Важно адекватно оценивать свои действия и осознавать, чего хочется добиться от наложения косметики.

Несмотря на то, что существуют всего четыре типа кожи, воздействие препаратов всегда индивидуально. Иногда для того, чтобы усилить эффект от линейки определенного бренда, можно внедрять в свой уход какой-то один продукт другой марки. Делать это нужно аккуратно, осознавая отсутствие аллергии и учитывая сочетаемость косметики.