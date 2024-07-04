На лице написано: какие проблемы с кожей бывают только у кофеманов и сладкоежек

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Вредные пищевые привычки становятся причиной не только лишнего веса и проблем со здоровьем, но и быстрого старения кожи и потери привлекательности.

Кожа — это настоящее зеркало организма. Именно этот орган остро реагирует на проблемы со здоровьем, сигнализируя об этом своими видоизменениями. Различные высыпания, покраснения и шелушения подобно вершине айсберга указывают, что причины их возникновения нужно искать глубоко внутри организма.

Крайне важно всегда следить за своим питанием, лишь тогда кожа будет по-настоящему здоровой. О том, какие продукты вредят организму и как это отражается на внешности, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог Наталья Бубенчикова.

Сахар

Не секрет, что одним из главных «убийц» красоты является сахар. Он не только вредит фигуре, исправной работе пищеварения и обмену веществ, но и крайне негативно влияет на здоровье кожи. Нередко чрезмерное употребление сладкого провоцирует так называемое сахарное старение.

«Это, прежде всего, снижение тонуса. Это ранние морщины, много морщин. Это сосудистые нарушения, потому что сахар поражает внутреннюю выстилку сосудов. Это пигментация, потому что сахар будет провоцировать меланоцит, и он будет гиперактивен и будет вырабатывать больше меланина», — перечисляет косметолог.

Также при сахарном старении цвет лица становится тусклым, а здоровый блеск вовсе исчезает. И, конечно же, не обходится и без высыпаний на коже.

Основной причиной возникновения такого синдрома является гликирование коллагена — белка, который укрепляет не только кожу, но еще и служит каркасом для всего организма и его внутренних органов.

«Гликация — это когда молекула сахара склеивается с молекулой коллагена, он повреждается, и в результате нарушается обновление клеток. И сразу еще отмечу, что склеиваются не только белки, склеиваются также и структура ДНК, и липиды, и другие элементы», — объясняет эксперт.

Важно понимать, что сахарное старение затрагивает не только кожу. Страдает весь организм — кости, суставы, мышцы, связки, сосуды и внутренние органы. Также синдром всегда сопровождается лишним весом, старением мозга и низким качеством жизни.

Кофе

Многие не могут представить своего утра без чашечки ароматного кофе. По словам косметолога, одна или две кружки данного напитка в день не принесут никакого вреда здоровью кожи лица. И важно понимать, что речь идет о натуральном кофе без добавления сахара или сиропа.

О вреде от ежедневного употребления бодрящего напитка существует два мнения.

«Кто-то говорит вредно, кто-то говорит даже полезно. Поэтому все зависит от дозы. Одна-две не принесут вреда. А если действительно много в течение дня — три, четыре и больше, — то здесь нужно задуматься и определить, насколько плохо метаболизируется кофе в организме», — предупреждает специалист.

О том, что у человека имеется кофейная зависимость, сигнализируют как минимум два фактора:

он не может окончательно проснуться и почувствовать себя бодрым, если не выпьет чашку кофе;

после употребления напитка ощущается прилив энергии и желание что-то делать, но спустя час-два бодрость начинает быстро угасать.

Кожа кофемана становится тусклой, сухой и обезвоженной. Так происходит потому, что данный напиток обладает мочегонным эффектом. Поэтому крайне важно не забывать восполнять водный баланс и выпивать стакан воды после каждого употребления кофе.

Фастфуд и снеки

Не секрет, что фастфуд и снеки очень вредны для здоровья. Однако не все знают, какие именно опасности скрываются под золотистой корочкой или аппетитной булочкой. В процессе приготовления пищи происходит процесс гликирования (склеивание белков). Так например, картошка фри, бургеры и чипсы могут навредить здоровью кожи лица и спровоцировать появления высыпания, жирного блеска и других проблем.

Особенно опасна для здоровья панировка, которая очень быстро превращается во вредную корку, которая разрушает здоровую кожу.

«Подобно корочке хлеба, ведь мякиш и корочка хлеба они по структуре отличаются. Корочка такая темно запеченная и хрупкая, она легко ломается. И вот точно так же с тканями организма, когда они гликированы, они хрупкие и быстро повреждаются», — объясняет косметолог.

Молочные продукты

Употребление казалось бы полезных молочных продуктов также может негативно отразиться на коже лица. Это происходит за счет того, что них высокий инсулиновый индекс, который и провоцирует выброс инсулина. А если же клетки организма не чувствительны к белковому гормону, то он начинает стимулировать рост тканей, таких как папилломы, происходит потемнение локтей и так далее.

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Также молочные продукты вызывают отечность под глазами и провоцируют возникновение целлюлита. Для того чтобы избавиться от таких негативных последствий, рекомендуется отказаться от данной пищи на месяц. Тогда можно будет заметить, что кожа начнет становиться более упругой и подтянутой.

Алкоголь

Алкогольные напитки — одни из самых жестоких «убийц» здоровья кожи лица. Причем они не только вредят покрову, но и нещадно уничтожают печень, а ведь именно в ней происходят фазы детоксикации выпитого спиртного.

Можно с уверенностью утверждать, что здоровая печень — равно здоровая кожа. О том, что орган поврежден, начинает сигнализировать именно покров. Так, у любителей алкоголя происходит снижение тонуса мелких капилляров — розацеа, проявляющаяся в виде сосудистой сеточки на щеках и носу. Также можно заметить выраженные морщины, образовавшиеся вследствие нарушения синтеза коллагена. Кроме того, при избыточном употреблении алкоголя возникает шелушение, покраснение, обезвоживание кожи лица и расширение сосудов. А заядлые алкоголики сталкиваются с отеками, такими как мешки под глазами и нарушенный овал лица.