Красота ценой здоровья: какие необратимые последствия возникают после пластики

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Ради внешности мечты многие обращаются к пластических хирургам. Однако порой процедуры не только не приносят желаемого результата, но и забирают все здоровье.

Пластическая хирургия уже достаточно давно стала важной частью жизни современного общества и его культуры. Многие стремятся изменить свою внешность, чтобы соответствовать навязанным стандартам красоты. Однако все чаще поход за мечтой к пластическому хирургу заканчивается настоящим ужасом.

Чем рискует человек, которому не повезло лечь под скальпель некомпетентного врача? Какие противопоказания к пластической операции нельзя игнорировать? Почему, казалось бы, рядовая процедура грозит слепотой? И как не оказаться на приеме у неквалифицированного хирурга? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасна пластическая операция за границей

Сейчас пластические операции востребованы по всему миру. Неудивительно, что на фоне повышенного спроса во многих странах появляется все больше клиник, предлагающих свои услуги в данной области. Однако зачастую решение сделать процедуру за рубежом приносят непоправимые последствия.

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Так, решившаяся однажды на пластическую операцию Катерина Коваленко из Волгоградской области теперь не любит смотреть на себя в зеркало. Процедура в престижной азербайджанской клинике поделила жизнь девушки на «до» и «после».

«Операция шла 8 часов. После операции я не приходила в себя 5 часов. Когда я очнулась в палате, я была подключена к аппаратам. Мне было очень жарко, мне было очень плохо. Я не понимала, что со мной происходит. Я звала на помощь, я просила воды», — рассказывает пострадавшая.

Врача Коваленко нашла в популярной социальной сети, а об операции они договорились по видеосвязи. Девушку беспокоила скула, которая выпирала после травмы. Уже на приеме врач посоветовал ей несколько процедур: блефаропластику верхних век, подтяжку и липофилинг под глазами.

«В течение трех недель у меня выходили большие сгустки крови из ушей. Я плохо слышала. Мне было очень больно. У меня один висок был сшитый вместе с волосом. Сейчас он у меня надутый и объемный. Оттуда я доставала узлы с нитями, связанные вместе с моими волосами. Это все нагнивало, это все сочилось, кровило, дергало», — делится Коваленко.

Еще в бакинской клинике перепуганная пациентка пыталась узнать, что стало с ее лицом после операции. Однако, по словам девушки, ответа она так и не получила. Врач молча посадил ее в такси, а сам исчез. В документах клиника указала фамилию другого доктора. А выписку после операции пострадавшей вовсе не дали.

Все, что есть у Коваленко, — несколько видеокадров, на которых запечатлены моменты операции. Их сделал сам доктор, пока пациентка была под наркозом, а после процедуры даже выложил к себе на страницу в социальной сети. Однако разрешение на публикацию, как и на саму съемку, девушка не давала. Теперь это видео — основное доказательство того, какой именно хирург делал ей операцию.

Также пострадавшая звонила в клинику, пытаясь выяснить подробности проведенной процедуры.

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«Вы почему даете ложные показания? Что операцию делал какой-то Ильшан, не пластический хирург, а отоларинголог. И моя операция, вы даете данные, чтобы 28 марта. На этот раз 29 марта, и у меня очень много доказательств. Почему вы даете ложную информацию?» — спрашивала пациентка.

Доказать в азербайджанском суде, что процедуру проводил конкретный врач, девушка так и не смогла. Российское законодательство бессильно, поскольку Коваленко по собственной воле делала операцию в другой стране. А исправлять работу заграничного хирурга на родине специалисты не берутся.

«Это равносильно, как с огнестрелом человек пришел нелегально в больницу и хочет произвести какие-то медицинские услуги. И мне все говорили, что нужно ждать, пока все заживет», — делится Коваленко.

Как исправить последствия пластической операции

Добиться справедливости после неудачной пластической операции, сделанной в родной стране, проще, чем за рубежом. Так, за правду в суде сейчас борется пострадавшая от неудачной блефаропластики уже в Москве Инна Борода. У нее, в отличие от Коваленко, есть шансы на победу. Кроме того, сама девушка ждет донора.

«У трупа, который подойдет, будет забрана роговица, и она будет пересажена. Ну, кроме страшных болевых ощущений, которые есть, потому что это все делается под местным наркозом, который „есть что есть“. Инна говорит, что более болезненных ощущений она никогда не представляла себе, что такое может быть, это практически пытка», — говорит адвокат Александр Добровинский.

Сейчас вся надежда пострадавшей на итальянского хирурга, который пытается вернуть ей зрение. Позади уже четыре операции.

«Она прилетела в Тоскану. Профессор ее посмотрел, сказал, что действительно все очень и очень печально. И первое, что он сделал, он зашил ей глаза. В течение двух недель он ее наблюдал, там, расшивал глаза, наблюдал, зашивал снова и так далее», — рассказывает адвокат.

У опытного хирурга спросили, что стало причиной таких последствий. По мнению врача, ослепнуть можно даже в результате аллергии на капли, которые обычно выписывают. Так как из-за удаления чрезмерного объема кожи веки перестают закрываться полностью, и появляется эффект сухого глаза.

«В хирургии есть одно золотое правило — можно всегда провести коррекцию, но не стоит удалять избыточное количество кожи, не стоит удалять избыточное количество грыжевых пакетов. Соответственно, лучше всегда пациенту прийти через 2-3 месяца и доубирать эту какую-то кожную складочку, которая ему не нравится», — объясняет пластический хирург Ирина Игнатьева.

Как избежать негативных последствий от операции

Офтальмологи подчеркивают, что перед блефаропластикой необходимо пройти полное обследование. Противопоказаний к операции достаточно много — от повышенного внутриглазного давления до хронического воспаления век.

«Если сделать пересадку роговицы, то человек будет видеть. Не могу сказать, что он будет видеть сто процентов, что жизнь его будет прекрасна, но зрение какое-то будет. Если случится ретробульбарная гематома, зрительный нерв погибнет, не поможет ничего», — рассказывает врач-офтальмолог Яна Дорофеева.

Ретробульбарная гематома — это когда поврежден сосуд, и начинается кровоизлияние. Если хирург вовремя его не заметит и не примет меры, то уже через сутки зрение будет не вернуть. Поэтому крайне важно выбирать лишь проверенных специалистов.

«У оперирующего хирурга должен быть диплом о высшем образовании, диплом о прохождении ординатуры по пластической хирургии, и различное количество обучения курсов, где нам выдается сертификат. И каждый пластический хирург каждые 5 лет обновляет свой сертификат», — предупреждает пластический хирург Игнатьева.

Если пластическая операция все же планируется за рубежом, важно заранее внимательно изучить договор. При необходимости стоит нанять переводчика. Также необходимо проследить, чтобы в документе было прописано, кто именно несет ответственность за возможные осложнения. А после самой процедуры нужно требовать выписку.

Самое главное — прежде чем обращаться к хирургу в любой стране, важно убедиться, что это действительно необходимо.