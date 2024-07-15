Лицо «поплыло»: как убрать признаки старения в зависимости от веса

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Морщины и потеря четких контуров лица — неизбежные признаки старения. Они появляются из-за уменьшения в клетках коллагена и эластина. Как же продлить молодость?

Борьбу с морщинами многие считают заранее проигранной или слишком дорогостоящей. При этом домашние методы не дают нужного эффекта, а косметические процедуры помогают только на время и не решают проблему в корне.

О том, какие существуют признаки старения кожи и какие процедуры помогают «поднять лицо обратно», эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач дерматолог-косметолог, специалист интегральной превентивной и антивозрастной медицины Мария Чевычалова.

Первые признаки старения лица

Брыли и гравитационный птоз — это эстетическая проблема, связанная с возрастными изменениями. Они могут появляться из-за чрезмерной мимики лица, а также вследствие изменений в коже с возрастом.

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Брыли — это ткани щечной области, которые с возрастом «наплыли» на челюсть. Гравитационный птоз, в свою очередь, связан с утратой тонуса мышц и эластичности кожи, что приводит к опущению тканей лица. Эти процессы являются естественными при старении, однако их проявление можно замедлить с помощью специальных процедур и ухода за кожей.

«На самом деле первые признаки старения — это отнюдь не гравитация. Первые признаки старения появляются примерно в районе 30 лет. Это морщинки около глаз, морщинки на лбу и межбровье, а также носогубные складки. И по сути, это не только за счет мимики, а за счет того, что снижаются уровень гормонов уже после 23-25 лет и уровень эстрогенов, которые отвечают за коллаген», — отмечает косметолог.

По мнению специалиста, сначала человек начинает замечать носогубные складки, а затем темные круги под глазами. И уже потом только наблюдает изменения с лицом, которые принимает за гравитационный птоз. А это не совсем так.

«Один пластический хирург сказал, что красота — это правильное распределение жира. И это так и есть. То есть у детей жира достаточно, у них лицо, как круглый мячик, наполненный, красивый. И с возрастом у нас на лице начинаются как раз изменения, связанные с тем, что идет потеря жира или его набор», — говорит Мария Чевычалова.

Человек, как правило, худеет сверху вниз, так же худеет и лицо. Жир уменьшается в области лба, височной области, под глазами и скуловой области. Как поясняет эксперт, выглядит это как сдутый мячик, который начинает провисать. Следовательно дело не только в гравитации.

Изменения на лице связаны не только с кожей, но и с внутренним состоянием. С возрастом у человека снижается уровень практически всех гормонов, за исключением инсулина и кортизола, что очень сильно влияет на лицо и красоту в целом.

Ключевая причина старения кожи лица

Самым же главным фактором, влияющим на красоту лица, по мнению врача, является колебание веса. Его набор или потеря будут отражаться в первую очередь именно в зеркале.

Так внешний вид становится более усталым и осунувшимся.

«Замечали ли вы, как выглядят женщины — корпулентные и худенькие? Кто из них дольше выглядит хорошо? На самом деле полнотелые, так как подкожного жира у них больше», — отметила эксперт.

Специалист пояснила, что человек худеет сверху вниз — лицо, грудь, проблемные зоны, а поправляется снизу вверх. Поэтому, как правило, жир откладывается в нижней части лица.

У пышных людей действительно жир уходит с верхней части лица, и они дольше выглядят хорошо за счет того, что этот жир делает лицо более гладким. У худеньких жир сдувается более равномерно, и избыток кожи собирается в морщинки и складки. За счет этого появляется небольшое изменение овала лица, тот самый гравитационный птоз.

Как вернуть молодость лица

Все манипуляции с лицом сугубо индивидуальны. В первую очередь необходимо оценить состояние пациентки.

«Начиная от биоревитализации, когда мы делаем микротравму, увлажняем кожу и делаем синтез коллагена, нитевые методики, армирование с помощью мезонитей — это все направлено на то, чтобы вернуть лицо на место. Методик много, все выстраивается индивидуально. Кому-то достаточно будет, например, культурную пластику сделать, кому-то нужно будет аппарат сделать, чтобы достичь нужного результата», — считает врач-дерматолог.

Если к косметологу обратилась достаточно стройная женщина, у которой в прошлом были колебания в весе, беременность и роды, спровоцировавшие «миграцию» жира с верхней части лица, то ей рекомендуется применить, как правило, филлеры для восстановления утраченного объема. Тогда лицо «встает на место».

Если у женщины сильное напряжение мимической мускулатуры в центральной части лица — межбровье, лоб, мышцы вокруг глаз и рта, мышцы шеи, — то для борьбы со спазмами используется ботулотоскин. Под его воздействием лицо как будто расправляется.

«Если это пышная женщина, то у них тоже есть свои особенности распределение жира на лице. С возрастом жир накапливается над носогубной складкой, на овале лица и там, где находятся брыли. В данном случае подход немного другой. Сначала избыточный жир необходимо уменьшить. Для этого существуют либо инъекционные методики, оказывающие липолитический эффект, либо аппаратные методики — SMAS-лифтинг и RF игольчатый фракционный термолиз», — пояснила врач.

Процедура SMAS направлена на уплотнение мышечно-апоневротического слоя тканей лица. В результате запускается выработка коллагена, морщины разглаживаются, контур лица подтягивается, отечность проходит.

Игольчатый фракционный термолиз направлен на улучшение питания глубоких слоев кожи за счет радиочастотного тока. В результате уменьшается содержание жира, объемы становятся меньше, и кожа подтягивается. Курса процедур раз в год чаще всего бывает достаточно для разительного эффекта.

«Вы знаете, как показала практика, у моих пациентов, если мы убрали избыточный объем, подтянули кожу, если нет вновь большого набора веса, а потом сильного похудения, то этот эффект сохраняется надолго», — уточняет специалист.

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Поможет ли домашний уход замедлить старение

Мнение врачей по поводу морщин часто сводится к тому, что лучший способ борьбы с ними — это здоровый образ жизни. В стремлении сохранить лицо на долгое время, в первую очередь необходимо наладить уход за собой:

Массаж лица. Все движения должны идти от центра к периферии, от носа ко лбу, лоб снизу-вверх, либо также от центра к периферии. Все это снимает мышечное напряжение;

Использование домашних средств и роликов. Они тоже борятся с перенапряжением мышц, кардинальным образом сами по себе ситуацию не изменят;

Правильное питание. Сладкое, соленое, недостаток просто воды и переизбыток фастфуда и полуфабрикатов негативно отражаются на внешности.

Уход за кожей. Очищение, тонизирование и увлажнение должны стать ежедневным правилом. В зависимости от сезона и рекомендаций специалиста к ним нужно регулярно добавлять косметологические процедуры.

Отказ от вредных привычек. Здоровый образ жизни способен замедлить процесс старения и уменьшить появление морщин.

Важно также помнить, что старение — это естественный процесс, и каждая морщина лице может рассказать свою историю об эмоциях и опыте. Поэтому вместо борьбы с морщинами, важно научиться принимать свою кожу и свое тело такими, какие они есть, не забывая об уходе.