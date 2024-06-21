Указывают на рак желудка и размножаются: какие родинки нужно срочно удалять

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Какие новообразования кожи могут трансформироваться в злокачественную опухоль?

Родинки всегда были писком моды, так как считались «изюминкой» человека. Желая подражать Мэрилин Монро, миллионы женщин по всему миру клеили себе элегантную мушку над верхней губой. Однако если сто лет назад в жару красавицы укрывались зонтиками от солнца и носили длинные платья, теперь больше поверхности тела открыто воздействию ультрафиолетовых лучей. Поэтому точки на коже могут преподнести самые неприятные сюрпризы их обладателям.

Какие бывают кожные новообразования и так ли они безобидны? О каких видах доброкачественных опухолей должен знать каждый? Об этом и многом другом эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-онколог и хирург Эдуард Файзиев.

Какие бывают пятна на коже

Кератома, ангиома и папиллома — это разновидности доброкачественных опухолей на теле человека. Внешне их легко перепутать друг с другом, однако важно правильно определить тип новообразования, чтобы предотвратить риск его озлокачествления.

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Кератома — это доброкачественное образование, которое появляется в результате скопления рогового слоя кожи, внешне напоминает крупную выпуклую родинку.

«Плотная, иногда шероховатая, иногда шелушащаяся, бывает с трещинками. От светло-бежевого до темного пигментированного цвета, различной формы, достигающей до 2-3 см в диаметре», — охарактеризовал Файзиев.

Эти образования могут располагаться как на открытых участках кожи — в области шеи, висков, декольте, так и на закрытых: спине, животе, тазовых складках. Крайне редко они встречаются в районе ладоней, подошв и слизистых.

Причины возникновения кератом могут быть разные. Это может быть генетическая предрасположенность, чрезмерное солнечное облучение и возрастные изменения кожи. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются пациенты в возрасте после 50 лет, однако в практике встречаются и люди более молодого возраста.

Ангиома — сосудистая доброкачественная опухоль, которая располагается на поверхности кожи в виде бугорков, точек или пятен от ярко-красного до фиолетового цвета. Особый тип ангиомы — гемангиома образуется из-за аномалий кровеносных сосудов.

«Встречается на любых участках тела и слизистой. Может даже находиться на внутренних органах. Бывают единичные, бывают множественные», — подчеркнул специалист.

Гемангиомы могут встречаться у людей разных возрастов: как у новорожденных, так и у представителей старшего поколения. В первом случае — это патология внутриутробного развития. У пожилых людей часто встречаются гемангиома внутренних органов: печени, головного мозга, позвоночника. Эти образования могут копиться в течение жизни. Со временем они превращаются в плотные багровые и выпуклые образования.

«Причины гемангиом до конца неизвестны. Чаще всего это разрастание соединительной ткани кровеносных сосудов», — отметил врач-онколог.

Папиллома — это доброкачественное образование, вызванное чаще всего вирусом папилломы человека. Иногда папилломы появляются из-за солнечного облучения, нарушений в обмене веществ, избыточного веса, снижения иммунитета и незащищенных половых связей. Этот вирус может передаваться ребенку во время беременности.

«Размеры варьируются от 1,5 миллиметров до 1,5 сантиметров. Это образование телесного цвета. Чаще всего мягкой, эластичной консистенции», — поделился Файзиев.

Папилломы локализуются в разных местах: на коже век, в подмышечных впадинах, под молочной железой, в области половых органов и паховых складок.

Как отличить привычную родинку от других образований

Фото, видео: 5-tv.ru

Первый признак, по которому можно дифференцировать родинки от других доброкачественных образований — это визуальные отличия. Они могут быть другой консистенции, строения и формы.

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Родинку легко перепутать с любым другим новообразованием, так как они бывают разных форм и цветов: меланоциты способны окрашивать родинки в светло-коричневый, темно-коричневый, черный, фиолетовый, синий, розовый. Чтобы правильно установить характер новообразования, необходимо обратиться к хирургу-онкологу.

«Если вы обнаружили у себя образование на коже, которое стало видоизменяться, расти, которое поменяло цвет, поменяло границы или вдруг появился какой-то светлый венчик вокруг этого образования, вдруг оно стало зудеть, вызывать жжение, кровить, <…> не ставьте сами себе диагноз, не пытайтесь дождаться, когда, может быть, само пройдет, придите ко врачу, к онкологу, пусть вас осмотрят <…> и примут правильное решение», — посоветовал Файзиев.

Родинки также отличаются гистологической картиной. Строение тканей внутри новообразования выглядит иначе, чем при кератоме, ангиоме или папилломе.

«Самое большое отличие — это в гистологии, когда патоморфологи могут интерпретировать разные диагнозы», — заявил специалист.

Чем кожные новообразования угрожают здоровью

Кератомы, ангиомы и папилломы угрозы жизни не представляют. Чаще всего эти доброкачественные образования доставляют дискомфорт человеку с эстетической точки зрения.

«Встречаются в практике так называемые паранеопластические синдромы, когда совершенно внезапно на теле человека появляется много кератом абсолютно разной формы, абсолютно разного цвета, и пациент ни с чем не может это связать. Это так называемый синдром Лезера-Трела», — прокомментировал специалист.

Данное заболевание говорит о наличии опухоли во внутренних органах и является онкомаркером. Кератомы быстро разрастаются и зудят. В случаях такой симптоматики необходимо незамедлительно обратиться ко врачу.

«Если вдруг определили, что есть онкопатология внутренних органов, это касается чаще всего желудочно-кишечного тракта», — поделился Файзиев.

Гемангиомы могут доставлять эстетический дискомфорт. В случаях расположения образований на участках трения они иногда кровоточат.

«С ними нужно проявлять осторожность в плане дифференциальной диагностики с меланомой и голубым невусом, потому что последний может быть такой же цветовой гаммы, как гемангиома: синей или темно-фиолетовой», — подчеркнул врач.

Так как основная причина образования папиллом — вирус, то нужно проводить определенные лабораторные исследования на выявление высокого онкогенного титра (18, 16 или 51). Эти вирусы впоследствии могут привести к заболеваниям органов малого таза. Рак шейки матки нередко вызван именно вирусом папилломы человека.

Как лечить доброкачественную опухоль

Удаление кератом, ангиом, папиллом и родинок происходит чаще всего в косметических и эстетических целях.

«Чтобы принять решение удалять или оставить, нужно все-таки их осмотреть. На сегодняшний день нам очень помогает метод дерматоскопии, когда при многократном увеличении, мы можем видеть структуру образования, его глубину расположения в эпидермисе и дерме», — отметил онколог.

Существуют определенные дерматоскопические признаки тех образований, которые обязательно нужно удалять совместно с гистологическим исследованием.

«Если все-таки в образовании мы видим какие-либо наличия, которые могут быть похожи на злокачественные образования, мы должны это удалить», — подчеркнул Файзиев.

Могут ли доброкачественные образования разрастаться

Доброкачественные образования могут быть как единичными, так и множественными. Как правило, гемангиомы и кератомы не склонны к разрастанию, а вирусные папилломы склонны к размножению и передаче бытовым и половым путем.

Какие новообразования могут перерасти в рак

Как правило, все эти образования доброкачественные и не трансформируются в злокачественную опухоль, но есть ряд исключений.

«Есть такие опухоли, которые являются предраком или раком. Эти опухоли бывают из клеток кератиноцитов. <…> Например, это актинический кератоз или плоскоклеточный рак или болезнь Боуэна», — поделился хирург.

Это онкологические заболевания. В таких случаях необходимо проводить клиническое исследование, потому что иногда под видом кератомы с чешуйками, бляшками и роговыми кистами могут скрываться раковые клетки.

«Ангиомы не озлокачествляются, это сосудистая опухоль. <…> Она может быть похожа и имитировать злокачественное образование меланому из-за своего цвета. Такое тоже встречается. Надо наблюдать, смотреть», — отметил специалист.

Папиллома, которая появилась на коже человека, не может переродиться в раковую опухоль, но вирус папилломы человека может быть причиной онкологических заболеваний органов малого таза.

Как обследовать доброкачественные образования

Существуют разные методики диагностики образований на коже. При обследовании предположительно злокачественной опухоли используется метод эксцизионной гистологии, при котором образование полностью удаляют и зашивают рану. Иссеченные клетки отдают в лабораторию для дальнейшего исследования. Удаление и забор биоматериала происходят одномоментно.

«Если во время приема, после сбора анамнестических данных, осмотра дерматоскопом, мы видим, что у образования есть показания к удалению, то, конечно, удаление должно производиться с забором материалов для гистологического исследования», — рассказал Файзиев.

После проведенного гистологического исследования лаборатория направляет лечащему врачу результаты исследований.

«Если подтверждается, что в этом образовании есть какие-то опухолевые злокачественные клетки, то мы направляем пациентов уже в профильные клиники, где идет уже дообследование и определяется тактика и методы дальнейшего лечения», — ответил врач.

К какому врачу обратиться с новообразованием на коже

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С новообразованиями кожи правильнее всего обращаться к онкологам, но часто пациенты идут к дерматологам и косметологам. Такой вариант тоже возможен. Хороший врач непременно направит такого человека к хирургу-онкологу.

«Дерматолог-косметолог в этом случае должен обладать навыками и опытом работы с дерматоскопом и определенными сертификатами, разрешающими заниматься новообразованиями кожи», — отметил эксперт.

Чтобы не допустить развития злокачественной опухоли, нужно регулярно проходить профилактический осмотр. В группу риска попадают люди, у которых есть кровные родственники, переболевшие меланомой кожи (онкологическое заболевание). Таким пациентам необходимо хотя бы раз в год проходить осмотр у дерматоонколога.

Особо опасными новообразования могут быть для людей кельтского фототипа (обладатели рыжих волос и веснушек) и тех, кто любит чрезмерно загорать. Доброкачественные опухоли могут трансформироваться не только под лучами солнца, но и в солярии.

«Самая главная профилактика — это <…> защита от солнечных лучей, не загорать, и обязательно, если прямо захотелось, — солнцезащитный крем, SPF 50 — в самый раз», — поделился специалист.

Что делать, если новообразование травмировалось

Эксперт заверил, травма родинки, кератомы, ангиомы или папилломы не несет смертельной опасности для жизни человека.

«Главное, не паниковать. Ничего страшного в том, что у вас сорвалась родинка — нет. Особенно, если это доброкачественное образование», — успокоил врач.

Инструкция, что делать, если травмировалось образование на коже:

Важно избежать инфицирования. Необходимо обработать рану перекисью или антисептическим раствором.

Приложить тампон, если началось кровотечение. Такое часто случается с ангиомами.

Прийти на прием ко врачу.

«Травмировали родинку или папиллому — придите на прием. Вспомните о своей родинке. Принесите на прием, если вдруг есть, фотографии этой родинки, какая она была, вспомните о ее форме, если вдруг она вся сорвалась. <…> Это поможет и вам, и врачу принять правильное решение», — подчеркнул Файзиев.

Не обрабатывать поврежденное новообразование красящими веществами: зеленкой, фукорцином или йодом. Это может смазать клиническую картину для врача, который будет обследовать травму.