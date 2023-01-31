Зловещая родинка: 5 малоизвестных симптомов меланомы кожи

Онколог Филиппов: даже из одной маленькой точки на коже может вырасти меланома

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

Меланома считается самой агрессивной и непредсказуемой опухолью в онкологии.

К 2040 году заболеваемость раком в мире может удвоиться. К таким неутешительным выводам пришло Международное агентство по изучению рака (IARC). По данным организации, показатель может достичь отметки в 30,2 миллиона новых случаев.

В 2020-м в мире было выявлено 19,3 миллиона случаев, из них 10 миллионов человек скончалось. По оценкам IARC, онкология даже обойдет сердечно-сосудистые заболевания — основную причину преждевременной смерти в большинстве стран.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В этом году ученые встречают дату существенными достижениями в изучении «коварного врага» и разработке способов его лечения. В частности, речь идет про меланому.

По каким признакам можно выявить меланому на ранней стадии и как ее победить — на эти и другие вопросы в эфире радио «Петербург» ответил врач-онколог, хирург «Центра амбулаторной онкологической помощи» Госпиталя для ветеранов войн, член «Ассоциации онкологов России» Алексей Филиппов.

Меланома — «королева опухолей»

Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток, вырабатывающих меланин. Она является одним из самых агрессивных видов рака. Новообразование быстро растет и имеет склонность к образованию метастазов везде: в коже, мягких тканях, печени, легких, позвоночнике и головном мозге.

Частота заболеваемости меланомой увеличивается во всем мире, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует к 2025 году прирост на 25%.

По данным ученых, десять из десяти меланом являются следствием злоупотребления солнечными лучами или солярием. «Королева опухолей» может проявить себя спустя много месяцев после активного загара.

Как выглядит меланома

Чаще всего новообразование располагается на открытых участках кожи, однако часто люди принимают ее за родинку или «какую-то болячку».

«Любые пятна на коже, если они появляются и исчезают — ничего в этом страшного нет. Однако вновь появившееся пятно должно быть осмотрено, потому что даже из одной маленькой точки может вырасти меланома. Она опасна, так как развивается очень быстро. Иногда один миллиметр пятнышка может быть меланомой, которая будет разрастаться. И стать за пару месяцев узлом в пару сантиметров», — рассказал эксперт.

Опухоль часто появляется из невуса (вид родинки — Прим.ред.). Она может отличаться продолжительными изменениями и последующей агрессивной трансформацией.

Причины развития меланомы кожи

Среди самых значимых факторов, которые оказывают непосредственное влияние на перерождение новообразования в рак, — это обильный ультрафиолет.

«Первый фактор, который влияет на развитие меланомы, это ультрафиолетовое излучение. В том числе северное солнце. Оно более жесткое. Когда человек едет на юг отдыхать, его менее приспособленная кожа получает огромное количество УФ-излучения. Поэтому резко возрастает риск получить те или иные образования», — предупредил эксперт.

Помимо этого, специалисты выделяют следующие случаи:

ожог кожи

Термическое поражение приводит к формированию рубцов. Процесс может вызывать скрытый онкогенез.

облучение

Воздействие радиоактивных, ионизирующих лучей негативно влияет на кожные покровы. В разы повышается риск образования лучевого дерматита.

контакт тела с токсическими веществами.

К ним, в первую очередь, относятся мышьяк, алюминий, титан, никель.

иммунодефицит

Состояния, влияющие на снижение защитных функций организма, предрасполагают к формированию опухоли.

системные заболевания

Красная волчанка, лейкоз, хронические заболевания кожи повышают риск развития рака.

увлечение татуировками

Нарушение целостности покровов и введение пигмента с канцерогенными веществами. Дешевая тату-краска может иметь в составе примеси алюминия, титана, мышьяка.

большое количество невусов

Повреждение родинок повышает возможность их перерождения в злокачественные новообразования.

Первые симптомы меланомы

Ранняя самодиагностика и своевременный осмотр у онколога помогут выявить симптомы меланомы:

Появление на коже серо-желтого или розового пятна или уплотнения небольшого размера. Неровная вздутая форма и ажурные, «изрезанные» края патологии. Появление зуда и болевого синдрома в области новообразования. Ускоренный рост новообразования. Нарастающая слабость, снижение аппетита и резкая потеря веса.

При появлении одного или нескольких тревожных симптомов стоит обязательно проконсультироваться с онкологом.

Классификация меланомы

Выделяется пять стадий развития злокачественного новообразования.

На нулевой стадии меланома находится только в эпидермисе и не проникает вглубь.

На первой стадии толщина новообразования составляет менее одного миллиметра. Патология растет медленно, метастазов не дает.

На второй стадии появляются видимые изменения кожи: шелушение, кровоточивость и болезненность.

На третьей стадии меланома начинает давать метастазы, в том числе в отдаленные органы, включая печень, легкие и мозг. Наряду с хирургическим удалением пораженных тканей проводится химиотерапия.

Другие виды рака кожи

В зависимости от типа клеток, из которых формируется опухоль, выделяют несколько основных видов рака кожи.

Базалиома

Один из наиболее распространенных видов злокачественных опухолей. Появляется в виде серовато-розового узелка на лице, шее, руках. Поверхность, как правило, гладкая. Возможно образование чешуек. По мере распространения покрывается кровянистой пленкой. Существенного изменения состояния не вызывает. Это является причиной позднего обращения в клинику.

Плоскоклеточный рак

На раннем этапе опухоль появляется на теле в виде плотного узелка красного или коричневого цвета. При прогрессировании на месте патологии формируется кровоточащая язва с неоднородными краями. Плоскоклеточный рак быстро прорастает в близлежащие ткани. При выявлении на поздней стадии возможно поражение метастазами регионарных лимфатических узлов и внутренних органов.

Аденокарцинома

Сначала новообразование похоже на плотный узелок подмышкой или под грудью. Начиная медленно прогрессировать, аденокарцинома прорастает в соседние мягкие ткани. Этот вид рака кожи выявляется крайне редко.

Диагностика меланомы

www.globallookpress.com / imagebroker Ulrich Niehoff

Заподозрить меланому можно, при регулярном самоосмотре и на приеме у онколога или дерматолога.

С этой целью проводится ряд определенных манипуляций: осмотр кожных покровов, пальпация доступных групп лимфоузлов, аппаратное бесконтактное изучение новообразования.

«Все вновь появившиеся пятна должны быть осмотрены, как минимум, дерматологом. Есть замечательный метод аппаратной диагностики — дерматоскопия, когда под многократным увеличением смотрится эта опухоль, и с точностью в 95% можно сказать, что эта опухоль злокачественная или доброкачественная», — пояснил эксперт.

Самым информативным методом диагностики остается гистологическое исследование на клеточном уровне. Забор биоматериала проводится при помощи биопсии.

Лечение меланомы

План лечения рака кожи зависит от того, на какой стадии он был обнаружен. Однако обязательным в любом случае будет хирургическое иссечение опухоли с последующей биопсией ближайшего к меланоме узла.

«Большинство онкологических операций проходит без осложнений. Швы снимаются где-то через 7-10 дней и как правило рубец особо не беспокоит пациентов. Бывают случаи, когда возникают те или иные осложнения. Они связаны, как правило, не с тем, что была опухоль, а с фактом, что была произведена операция, а также факторов, которые повлияли на заживление», — рассказал онколог.

На последующих стадиях по показаниям добавляется химиотерапия, а также таргетная, гормональная и иммунная терапия. Последние современные виды лечения доказали свою эффективность. Благодаря их проведению, число пациентов с меланомой, преодолевших пятилетнюю отметку выживаемости, заметно увеличилось — сообщило Российское общество клинической онкологии (RUSSCO).

Прогноз выживаемости при меланоме

Радикальное воздействие на поверхностные меланомы обеспечивает пятилетнюю выживаемость в 95% заболеваемости.

Опухоль с поражением лимфатических узлов снижает этот показатель до 40%.

Как защититься от меланомы

www.globallookpress.com / Tim Hall

По мнению специалистов, оградить себя от меланомы и других видов рака кожи поможет простой способ.

В летнее время желательно не находиться на открытом солнце, пока оно в зените. Этот период составляет с 11 до 16 часов.

Носить одежду, закрывающую открытые участки тела, головные уборы с широкими полями.

Необходимо выбирать специальные косметические средства с высоким фактором защиты (SPF). Этот показатель должен составлять не мене 30 даже в пасмурную погоду и в холодное время. Наносить санскрин рекомендуется за 10-15 минут до выхода из дома. Если речь идет о пляжном отдыхе, то после каждого купания нужно обновлять слой солнцезащитного крема.

После пляжного отдыха или длительного нахождения на солнце врачи советуют тщательно осматривать себя. Если появилось много пигментных пятен, то выход остается один.

«Рекомендуется сделать карту новообразований кожи. Раньше это выполняли, по сути, вручную, то теперь есть аппарат — дерматоскан. Он может сфотографировать тело человека со всех сторон, автоматически зафиксировать и выделить подозрительные новообразования. Затем они осматриваются доктором», — посоветовал доктор Филиппов.

Кроме того, стоит отказаться от дополнительной травматизации кожи в виде нанесения татуировок. Не забывать про полноценный сон в полной темноте, сбалансированное питание и зарядку по утрам.