Можно расслабиться? Есть ли связь между родинками и онкологией

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker / Ulrich Niehoff

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Каковы риски превращения невуса в меланому?

Существует широко распространенное мнение, что повреждение родинки может привести к раку кожи, однако это не так. Об этом «Известиям» заявила онколог Суна Исакова.

Она отметила, что родинки на теле появляются не только из-за воздействия ультрафиолета. У женщин, к примеру, это порой происходит во время беременности и соответствующей гормональной перестройки.

Играет роль и генетика, ведь большинство невусов образуются еще в детстве. Исакова отмечает, что очень часто злокачественные новообразования прогрессируют самостоятельно, и они только выглядят как невусы, но не являются ими.

Поэтому ожидать, что те непременно перейдут в меланому, не стоит. Онколог также добавила, что их повреждение или удаление растущих на них волосков едва ли вызовет тяжелое заболевание — неоспоримых доказательств этому нет.

Чтобы избежать рака кожи, Исакова советует регулярно оценивать ее состояние самостоятельно. Если наблюдается изменение формы и цвета предполагаемой родинки, асимметрия, размытие границ, речь может идти об онкологии.

Также стоит насторожиться, если невус быстро увеличивается в диаметре и становится неоднородным, уплотняется, покрывается «узлами».

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