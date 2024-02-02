Может выглядеть, как родинка: врач рассказал, как выявить рак кожи

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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При каких симптомах стоит провериться?

Рак кожи очень важно выявить на ранней стадии, и специально для этого разработаны методики, позволяющие определить природу различных кожных новообразований. О нюансах диагностики онкологических заболеваний пишет сайт URA.RU со ссылкой на врача-дерматовенеролога Оксану Кормашову.

«Заподозрить злокачественную опухоль можно по алгоритму „ABCD“, который используется для самодиагностики. Посещать дерматолога и проводить дерматоскопию», — цитирует издание слова эксперта.

Кормашова отмечает, что при таком исследовании используется специальный инструмент под названием дерматоскоп. Он позволяет заметить любые изменения на ранних стадиях и предотвратить жуткие последствия.

По словам специалиста, самое распространенное кожное новообразование — это базалиома, а реже всего на практике сейчас встречается меланома. Базалиома медленно прогрессирует на протяжении долгих лет и выглядит, как небольшой узелок или язвочка. Меланома же действует агрессивнее и опасна тем, что выглядит, как обычная родинка, но при этом активно распространяет метастазы.

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