Загар со смертельным исходом: когда родинки перерождаются в рак
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru
Обладатели родинок рискуют здоровьем, проводя летом долгое время под палящим солнцем.
Первые по-настоящему теплые деньки всегда манят любителей позагорать. Однако далеко не всегда горячие солнечные лучи приносят пользу. В некоторых случаях пребывание на солнце может вызвать необратимые процессы на коже и превратить родинки в угрозу для жизни.
Как отличить обычные родинки от злокачественных и почему их нужно защищать от солнца, на эти вопросы 5-tv.ru ответила косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова.
Какие бывают родинки
Родинки или, согласно медицинской терминологии, невусы есть у всех людей. Они представляют собой скопление меланоцитов — клеток, содержащих пигмент меланин. В течение жизни невусы видоизменяются: становятся больше, меньше или вовсе исчезают.
Как защитить кожу от агрессивного солнца
«Различают родинки врожденные и приобретенные. Большинство родинок у нас все-таки приобретенные. Они менее чувствительны к ультрафиолету, и из них реже развивается меланома», — объяснила косметолог.
Меланома является разновидностью рака кожи. Возникновение неэпителиальной злокачественной опухоли может спровоцировать длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, травмы родинок или папиллом, нарушения в эндокринной системе, сниженный иммунитет, а также наследственность.
«Если родинка с выраженным пигментом, если она сильно возвышается над уровнем кожи, имеет неровные или расплывчатые границы, или пигмент распределен неравномерно, то она предрасположена к перерождению в рак», — предупреждает врач.
Как предупредить риск развития меланомы
www.globallookpress.com / Alessandra Sarti; 5-tv.ru
Злокачественные родинки обладают рядом отличительных признаков:
- асимметричность;
- размытый контур;
- неравномерный окрас;
- изменяющийся размера;
- раздражение (боль, зуд, кровоточивость).
Если наблюдается хотя бы один из признаков, то обязательно следует обратиться к онкодерматологу. Именно он определит, какие родинки стоит удалить.
У мужчин опасные невусы чаще локализуются на спине, а у женщин — на ногах. Опасность также представляют родинки, располагающиеся на ладонях, стопах и зонах трения (лямка бюстгальтера, пояс брюк и так далее).
При этом наиболее уязвимы люди, у которых:
- светлая кожа (из-за слабой защиты от УФ);
- светлые глаза;
- светлые и рыжие волосы;
- много родинок (более 50) и веснушек;
- пожилой возраст.
Как загорать правильно, если на теле много родинок
Поскольку родинки чувствительны к ультрафиолету, важно правильно защищать кожу. Стоит помнить, что на пляж следует ходить утром. Самые опасные часы пребывания на солнце — от полудня до 16:00, поскольку в этот промежуток УФ-излучение особенно сильное.
«Когда мы идем в солярий, мы на ареолы накладываем специальные солнцезащитные блестящие кружочки, очки, те же самые кружочки можно накладывать на родинки, такой вот лайфхак», — советует эксперт.
Врач рекомендует также использовать солнцезащитные кремы, носить одежду, прикрывающую эти родинки. Если невусы на лице, то стоит надевать шляпы с широкими полями.