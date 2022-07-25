Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Существует огромное количество средств, защищающих кожу от солнца. При их выборе важно, чтобы они соответствовали ряду ключевых требований.

Летом вопрос защиты кожи становится намного актуальнее из-за повышенной активности солнца. Пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала 5-tv.ru, как подобрать средство для защиты кожи в летнее время.

Солнцезащитное средство должно соответствовать критериям, которые делают его по-настоящему отличным вариантом для использования летом.

По словам эксперта, SPF-защита (или Sun Protection Factor) такого крема обязана превышать 50. Чем больше значение показателя, тем эффективнее средство против ультрафиолета.

Также нужно обратить внимание на то, как средство держится на коже.

«Чтобы не смывалось лучше водой, если мы на пляже находимся или, наоборот, смывалось, если не находимся. Чтобы дополнительно никаких средств не наносить для удаления солнцезащитного крема», — советует специалист.

Хороший продукт для защиты от солнца не должен пачкать одежду и не создавать липкой пленки.

Стоит уделить внимание и объему. Покупка небольших упаковок приведет к одному из двух вариантов: использование в недостаточных объемах или быстрое израсходование крема. Во втором случае высока вероятность, что человек просто не станет покупать новое и забудет о безопасности.

И, конечно же, стоимость такого средства должна быть приемлемой, но с учетом перечисленных требований.

Хорошее солнцезащитное средство поможет не только предотвратить солнечный ожог, но и другие нежелательные последствия: злокачественные изменения, фотостарение, аллергический дерматит.

Как разная кожа реагирует на ультрафиолет

По словам эксперта, существуют несколько фототипов кожи, которые по-разному реагируют на ультрафиолет. Эта реакция обеспечивается меланоцитами — специализированными клетками кожи, вырабатывающими меланин.

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Люди первого и второго фототипа (светлые и рыжеволосые) на солнце просто становятся красными, у них скорее возникнет отек или даже ожог первой степени (краснота, прилив крови к сосудам к поверхностным для теплоотдачи), чем загар.

«Восточные люди или афроамериканцы — это пятый, шестой фототипы. Они быстро очень загорают, легко переносят все это», — уточняет эксперт.

Все остальные люди относятся к третьему и четвертому фототипу. Некоторое время они могут находиться на солнце. Такой человек способен загореть, но не слишком быстро и при этом не обгорит сразу.