Красота не требует жертв: как загорать летом на пляже без вреда для здоровья

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Чтобы летний отдых на пляже прошел с максимальной пользой для здоровья, нужно соблюдать простые правила загара.

Долгие годы ведутся споры о том, какое влияние оказывает солнечный ультрафиолет на организм человека. Кто-то говорит, что загар способствует укреплению иммунитета и улучшает настроение, другие уверены, что летом долго находиться на солнцепеке опасно для здоровья, так как палящие лучи повышают риск развития рака кожи.

Можно ли загорать без вреда для организма, выяснил Пятый канал.

Что происходит в организме во время загара

Изменение оттенка кожи при загаре происходит из-за того, что организм борется с вредным воздействием ультрафиолетового излучения. При приеме солнечных ванн у человека вырабатывается особый пигмент — меланин. Его задача заключается в защите кожного покрова от повреждений.

Но если механизм его выработки нарушается или человек летом проводит много времени на открытых пространствах, возникают солнечные ожоги. Зачастую любители позагорать даже не придают значения тому, что получили слишком большую дозу ультрафиолета. Они мажутся специальными кремами и вновь выходят из тенька. Некоторые фанаты пляжного отдыха даже убеждены, что покраснение кожи — естественный процесс загара. Но такое поведение способно серьезно отразиться на здоровье.

Чем опасен загар летом

Сильные солнечные лучи летом ведут к повреждению естественного механизма защиты кожи, поэтому чрезмерная любовь к загару вызывает нарушение жизненных функций клеток кожи, что ведет к различным изменениям в организме.

Поклонники этого занятия чаще страдают от преждевременного старения. Частые или сильные солнечные ожоги постепенно истощают естественные восстановительные механизмы кожи. Это вызывает потерю ее эластичности, утончение. Открытые части тела покрываются пятнами и морщинами. Любители полежать на солнце подвержены мутациям клеток кожи, что ведет к развитию рака.

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Вредное воздействие ультрафиолета зависит от двух условий:

восприимчивости человека к солнечным лучам (например, белокожие люди более подвержены риску);

количества излучения (сколько времени человек проводит на открытой местности без специальной защиты).

Угроза развития меланомы увеличивается с ростом солнечного воздействия, которому подверглась кожа.

По словам врачей, рассчитывать, что запаса витамина D, полученного летом при помощи загара во время двухнедельного отпуска, хватит на целый год, не следует. Лучше принимать полезный элемент с пищей или обратиться к специалисту и попросить выписать витамины в каплях или таблетках. Это гораздо безопаснее для здоровья. К тому же, если не соблюдать правила загара, можно наоборот ослабить иммунитет.

Кому категорически нельзя загорать на солнце

Наиболее восприимчивы к солнечному ультрафиолету в летний период:

белокожие и голубоглазые блондины и рыжие;

маленькие дети;

имеющие большое количество родинок на теле или пигментных пятен диаметром более шести миллиметров. Важно не забывать, что ультрафиолетовые лучи провоцируют мутацию и образование опухолевых клеток кожи.

люди с наследственностью по меланоме. Они не только должны быть аккуратны с солнцем, но и проходить регулярный диспансерный контроль (не реже одного раза в год).

Им лучше ограничить время, проводимое на солнце летом, и закрывать как можно большую поверхность тела от прямого ультрафиолетового излучения.

Чем полезен загар летом

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Проводить время на солнце не всегда так вредно. Умеренное количество ультрафиолета благоприятно повлияет на самочувствие и настроение.

Загар способствует улучшению метаболизма в организме. В небольших количествах солнечный свет помогает организму лучше усваивать жиры, белки, микроэлементы и витамины.

Многие говорят, что недостаток солнца приводит к болезненному состоянию тела и ухудшению настроения. Действительно ультрафиолет приводит к ускоренной выработке эндорфинов (гормонов, улучшающих настроение человека), поэтому у людей улучшается настроение и умственная активность.

Правила безопасного загара

Для того чтобы загар принес только пользу, нужно соблюдать ряд правил:

В солнечные дни и во время отдыха на пляже нужно пить больше воды, чтобы уберечь себя от обезвоживания. Нельзя загорать днем. Удачные часы для приема солнечных ванн — до 11:00 или после 16:00. Поможет защититься от воздействия ультрафиолетовых лучей — свободная одежда из плотной ткани и широкополые шляпы. На море даже в пасмурную погоду стоит защищаться от солнца. Не рекомендуется загорать мокрыми. Капли фокусируют солнечный свет, что приводит к ожогам, поэтому после выхода из воды нужно хорошо вытереться полотенцем. Загорать следует постепенно. В первый день достаточно 15-20 минут пребывания на солнце. Затем можно увеличивать время примерно на 20 минут ежедневно, если нет отрицательной реакции организма. Надо носить солнцезащитные очки. Солнечные лучи часто вызывают ожоги роговицы глаз. Нельзя забывать про солнцезащитный крем. Значение SPF (Sun Protection Factor) должно быть выше 50. Это обезопасит от УФВ- и УФА-излучения. Наносить средство надо не только на тело, но и на лицо. Повторять процедуру рекомендуется каждые два часа. Многие защитные средства смываются водой, что требует их повторного нанесения после купания или в случае потоотделения. Человеку из группы риска нужно проводить минимум времени на солнце и не загорать без сильных солнцезащитных кремов.

Если следовать правилам, отдых пройдет с максимальной пользой для здоровья.