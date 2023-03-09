Весеннее обострение: 5 советов как победить депрессию и психоз

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Перенаправив энергию в определенное русло, можно справиться с сезонными душевными недугами.

Вместе с весной от зимней спячки просыпается и организм. Психологи утверждают, что чем ярче светит солнце, тем более эмоциональным становится человек. На смену сезонов, прежде всего, реагирует психика.

Почему у весной людей вдруг пропадает аппетит, начинается апатия или, наоборот, гиперактивность — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответили эксперты: клинический и перинатальный психолог, кандидат психологических наук, специалист по телесно-ориентированной терапии Светлана Пекарская и психолог Марсель Сультеев.

Весеннее обострение — что такое и как «работает»

Сезонным обострением в весенний период считается усиленное проявление психических нарушений на фоне изменения погодных условий.

В демисезон увеличивается длительность светового дня. Ультрафиолет важен для работы центральной нервной системы (ЦНС) человека. Под воздействием солнечных лучей организм вырабатывает витамин D, который необходим для синтеза дофамина и серотонина. Эти вещества являются нейромедиаторами (передатчиками нервных импульсов) головного мозга и «гормонами счастья».

«Весна — это некий природный системный биоритм. Мы тоже имеем эти биологические ритмы. Существует сезонность в изменении состояния эмоционального человека. Она в первую очередь связана с тем, что меняется гормональный фон. На улице становится больше солнышка, повышается температура, мы чувствуем, как это влияет на наше состояние», — пояснила психолог Пекарская.

Весной организм резко получает избыток серотонина и дофамина. Если работа ЦНС стабильна, то чувствуется приятная приподнятость: настроение улучшается, усталость уходит на второй план, появляется чувство бодрости. Это нормальная ритмичность, напоминает эксперт.

Однако если у человека уже есть нарушения психики, то избыток «гормонов счастья» может навредить. Могут обостриться невротические расстройства, усилиться депрессия, шизофрения, психозы.

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Признаки весеннего обострения

В период перехода от зимы к весне первыми о себе дают знать нарушения, связанные с психотическими проявлениями.

«В основном это заболевания эндогенного характера, на которые тяжело повлиять, то есть врожденные, генетические, например, биполярное расстройство. Оно подразумевает расстройство эмоциональной сферы личности: обострение страхов, паранойи, шизофрении. Учитывая, что гормональный фон меняется, то это сильно влияет и на сексуальность пациента», — отметила специалист.

Симптомами обострения могут быть следующие состояния:

ухудшение настроения (раздражительность, слезливость);

потеря аппетита, снижение веса, бессонница;

отсутствие желания что-либо делать и заботиться о себе;

апатия, нежелание общаться с людьми;

самоповреждение;

тревога, страхи, навязчивости;

потеря связи с реальностью.

Если человек страдает шизофренией, то к депрессивному аффекту могут добавиться голоса, бредовые идеи, психомоторное возбуждение, отсутствие критики к своему состоянию. На развитие весеннего обострения могут указывать повторяющиеся действия и мысли.

По словам клинического психолога Пекарской, у людей со здоровой психикой в этот момент может открыться второе дыхание.

«Вот вы прожили осень, зиму, вложили усилия и тут появляется новая энергия, чтобы переосмыслить достигнутое, либо с большим упорством двигаться к своей цели дальше», — рассказала эксперт.

Кому грозит весеннее обострение

С аффективным расстройством могут столкнуться разные группы взрослого населения.

Люди с психическими нарушениями

Это может быть сезонное проявление депрессии, обострение биполярного расстройства.

Лица с эмоционально неустойчивой психикой

Наблюдается нервозное состояние, появление беспричинных внутренних страхов, панических атак.

Люди с хроническими заболеваниями

Демисезонное обострение сопутствующих патологий, сбой в работе отдельных внутренних систем организма негативно влияют на ментальное здоровье.

«Это может произойти, если в определенные периоды жизни, например, в подростковом периоде, бурно меняется гормональный фон. У женщин — во время беременности и родов. Гормональные перемены могут повлиять на дебют первых симптомов психиатрического заболевания: бредовых идей или просто галлюцинаций, не связанных с реальностью, сильных переживаний, с которыми человек не справляется, и новым экстравагантным, непонятным поведением», — пояснила специалист.

Если пришлось столкнуться с человеком, у которого налицо признаки обострения, то важно быстро направить его к врачу. Психолог Марсель Сультеев отметил, что это весьма опасный период, в том числе и для окружающих. Пациент не в силах контролировать собственное поведение. Как правило, он непредсказуем и может представлять угрозу для других. Ему требуется консультация психотерапевта с последующим проведением медикаментозной терапии по показаниям.

Как не попасть в ловушку весеннего обострения

Повлиять на погодные условия, чтобы отсрочить эмоциональный всплеск, невозможно, но каждый человек в силах позаботиться о ментальном здоровье и подготовить нервную систему к сезонной «встряске».

«Чтобы не было весеннего обострения, обязательно нормализуйте свое состояние до этого. Тренируйте психику и стрессоустойчивость, но не за счет еще большего стресса, а при помощи улучшения и укрепления нервной системы. Нужно высыпаться, заниматься спортом, полноценно питаться», — порекомендовала Светлана Пекарская.

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Помимо заботы о физическом здоровье, стоит соблюдать информационную гигиену. Желательно сократить объем поступающей негативной информации извне. Плохие новости запускают водоворот тревоги и паники.

Постоянно пролистывая ленту, люди читают множество источников, следят за ситуацией, вступают в дискуссии. Градус стресса неизбежно растет.

Особенно сильно это проявилось во время эпидемии COVID-19 и на постковидном этапе.

«Население в 2022 году на 48% стало больше покупать антидепрессантов. На мой взгляд, здесь есть несколько причин. Это отложенные последствия длительного напряженного периода, например, постковидного. Речь не только о том, что вы переболели, было много смертей, неприятных событий, это напряжение передалось многим. Действительно, это нарушило общую психическую стабильность населения», — уверена психолог.

Если одолевает весеннее обострение, стоит также перенаправить появившуюся новую энергию. Желательно сосредоточиться на тех факторах жизни, которые находятся в зоне влияния — например, на работе, семейных вопросах и воспитании детей, хобби или освоении новых навыков.