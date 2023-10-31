Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru

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В фильтре домашнего пылесоса таится смертельная опасность для здоровья. Чтобы пылесос чисто убирал квартиру и не вредил здоровью, выбирать его нужно правильно.

Если не убирать комнату в течение года, в ней накопится порядка десяти килограммов пыли. К счастью, сейчас есть уникальное устройство — пылесос, с появлением которого уборка стала занимать гораздо меньше времени.

Как во всем многообразии выбрать электрического помощника и не навредить здоровью? Какой пылесос собирает пыль лучше остальных, а какой — просто выбрасывает ее в воздух? Разбирается программа Пятого канала «Страна советов».

Преимущества разных видов пылесосов

Популярные пылесосы можно поделить на три вида — классический, вертикальный и робот-пылесос.

Напольный пылесос на колесиках считается классической версией.

Вертикальный — это проводной или беспроводной пылесос на аккумуляторе с пылесборником, закрепленным в области ручки. За счет своей компактности подходит для небольших квартир.

«Он легкий, крепится к стене, очень удобное расположение, не занимает много места. Легкий, с ним справятся даже дети», — говорит домохозяйка Татьяна Васильева, она уже много лет использует вертикальную модель.

Робот-пылесос работает автономно без участия человека.

В семье Назаровых на почве чистоты развернулась настоящая баталия домохозяек. Мама выбирает моющий робот-пылесос, а дочь считает, что функция мойки лишняя, и использует модель без влажной уборки.

«Сухой можно оставлять работать, когда никого нет дома. Даже если он остановится на ламинате, пол не вздуется», — говорит Юлия Назарова, дочь.

«Зато сухой пылесос проходит не везде и иногда застревает, а влажный проходит все поверхности, у него нет препятствий», — считает мама девушки.

Вертикальный, классический и робот-пылесос — какой мощнее

Чтобы разобраться, какая хозяйка сделала правильный выбор, необходимо провести эксперимент.

Вертикальный классический пылесос есть, наверное, в каждом втором домохозяйстве. Иногда он — дополнение к роботу-пылесосу. Интересно, как работа устройства влияет на воздух в комнате, какие бактерии могут скапливаться внутри и что с этим делать. Узнаем у эксперта.

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Фильтры пылесосов задерживают пыль, а очищенный отфильтрованный воздух выпускают в комнату. Но небольшое количество пыли может проходить через фильтр и загрязнять воздух квартиры.

Перед началом эксперимента в комнате проведены измерения уровня пыли специальным устройством — пылемером.

«Средняя концентрация 0,03 (миллиграмма) пыли на метр кубический, норма — 0,15. <…> Чисто», — говорит эксперт эколог Антон Ястребцев.

Вертикальный пылесос показал наилучший результат — после его работы количество пыли в воздухе осталось тем же, что и было, — 0,03 миллиграмма на метр кубический.

Результат обычного классического пылесоса — 0,06. Чуть выше, но тоже в пределах нормы.

Робот показал превышение выбросов пыли в зоне своей работы, его показатели 0,92 миллиграмма на кубический метр, это выше нормы.

«Все пылесосы, кроме робота-пылесоса, показали себя с хорошей стороны, то есть выброс в зону дыхания взвешенных частиц у них минимален. А вот робот как раз показал превышение в зоне своей работы — 0,92 миллиграмма на метр кубический, это довольно серьезное превышение. То есть робот-пылесос ездит, конечно, по квартире, собирает пыль, но много пыли разбрасывает вокруг себя», — подвел итог эксперимента Антон Ястребцев эколог-эксперт.

Кто живет в фильтре пылесоса

В фильтрах большинства пылесосов обитают пылевые клещи. Эти невидимые глазу вредители живут в местах скопления пыли. Такие клещи не кусают и не пьют кровь. Опасность — в их выделениях, которые содержат аллергены.

«Клещи опасны не для всех, а только для тех людей, которые являются аллергиками (или атопиками), именно для них соседство близкое с клещами домашней пыли опасно проявлением различных аллергических реакций. Это может быть аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, дерматит, атопический дерматит. И в наиболее тяжелых случаях это бронхиальная астма», — утверждает Юлия Лопатина, кандидат биологических наук.

Избавиться от клещей раз и навсегда невозможно. Важно регулярно проводить влажную уборку и тщательно мыть фильтр пылесоса, чтобы сократить численность таких сожителей или вовсе избежать их появления в доме.

Какой вид пылесоса лучше

При выборе пылесоса нужно учитывать множество факторов:

— Классический пылесос имеет самую большую мощность всасывания, подходит для различных вариантов уборки: сухой и влажной, с разными типами поверхности. Но при этом имеет внушительные габариты и самый высокий уровень шума.

— Для небольших помещений и маленьких загрязнений идеально подойдут вертикальные устройства.

— Робот-пылесос можно использовать как промежуточный вариант между генеральными уборками.